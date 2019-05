Wikipedia, 2012'nin en çok ziyaret edilen sayfalarını açıkladı

Kâr amacı gütmeyen internet ansiklopedisi Wikipedia, son günlerini yaşadığımız 2012 için en çok ziyaret edilen sayfalarını açıkladı. Pek çok farklı dil için bağımsız listelerin oluşturulduğu çalışmanın Türkçe ayağında 2.1 milyondan fazla ziyaret ile en popüler sayfanın ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olduğunu görüyoruz. Hemen ardından sırasıyla Go oyunu, Facebook, Hürrem Sultan, Türkiye, Google, İllüminati, I. Süleyman, Cristiano Ronaldo ve Osmanlı Padişahları Listesi gelmekte.

İngilizce dilindeki sıralamaya baktığımızda ise 32.6 milyondan fazla ziyaret ile ilk sırada Facebook ardından da sırasıyla Wiki, Deaths in 2012, One Direction, The Avengers, Fifty Shades of Grey, 2012 Phenomenon, The Dark Knight Rises, Google ve The Hunger Games sayfalarının geldiğini görmekteyiz.

Farklı dillerdeki sıralamalar için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.