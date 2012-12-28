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Wikipedia, 2012'nin en çok ziyaret edilen sayfalarını açıkladı

6 yıl
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22
Web Siteleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kâr amacı gütmeyen internet ansiklopedisi Wikipedia, son günlerini yaşadığımız 2012 için en çok ziyaret edilen sayfalarını açıkladı. Pek çok farklı dil için bağımsız listelerin oluşturulduğu çalışmanın Türkçe ayağında 2.1 milyondan fazla ziyaret ile en popüler sayfanın ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olduğunu görüyoruz. Hemen ardından sırasıyla Go oyunu, Facebook, Hürrem Sultan, Türkiye, Google, İllüminati, I. Süleyman, Cristiano Ronaldo ve Osmanlı Padişahları Listesi gelmekte.
İngilizce dilindeki sıralamaya baktığımızda ise 32.6 milyondan fazla ziyaret ile ilk sırada Facebook ardından da sırasıyla Wiki, Deaths in 2012, One Direction, The Avengers, Fifty Shades of Grey, 2012 Phenomenon, The Dark Knight Rises, Google ve The Hunger Games sayfalarının geldiğini görmekteyiz.
Farklı dillerdeki sıralamalar için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz. 

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neo01470 6 yıl en beğenilen
Atatürk ü artık ders kitapları yazmayınca insanlar wikipedia dan öğrenmeye başlamış normal olarak..
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thenefy 6 yıl
italyanlar van direkşın aramış
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- CHE - 6 yıl
Cristiano Ronaldo
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cengizhan1903 6 yıl
One Direction :(
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Tantum.35 6 yıl
Hürrem Sultan padişahlardan önce geliyor
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hollowman_ 6 yıl
DH Misafiri
MrKattchupBizdeki tarih merakıda iyimiş
Sadece Osmanlı tarihi, büyük ihtimalle özellikle okullarda, filmlerde ve televizyonda tüm tarihin Osmanlıdan ibaret olduğu anlatılıp öğretildiğindendir...

yapma yaw, ciddimisin? koskoca 630 yıl 3 kıtaya adatetle hükmettiğimizden olmasın o...
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DH Misafiri 6 yıl
MrKattchup
Bizdeki tarih merakıda iyimiş

Sadece Osmanlı tarihi, büyük ihtimalle özellikle okullarda, filmlerde ve televizyonda tüm tarihin Osmanlı'dan ibaret olduğu anlatılıp öğretildiğindendir...
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kenan_0 6 yıl
Ben wikiyi ünlülerin yaşlarını öğrenmek için kullanıyorum
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E_Aydin35 6 yıl
İlginç bir sıralama, ama ulu önderimizi bu listede ve en başında görmek gerçekten güzel.. Hem bilimçli bir toplum hemde tarihimizle olan ilişkilerden saygıdan dolayı çok önemli.. Zaten Hürrem Sultan, 1. Süleyman'da gerçekten farklı geldi :)
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Evivva 6 yıl
Illuminati :)
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KaleyDeskop 6 yıl
atatürkün istediği gençlik nelere kafalarını takmışlar:)=
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Zenci Forvet 6 yıl
Illuminaticileri bekliyoruz.
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necros76 6 yıl
Bunlarin bepsi amerikan oyunu
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ekotim 6 yıl necros76
necros76

Bunlarin bepsi amerikan oyunu




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neo01470 6 yıl en beğenilen
Atatürk ü artık ders kitapları yazmayınca insanlar wikipedia dan öğrenmeye başlamış normal olarak..
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