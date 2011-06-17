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Wikipedia eski sunucularını bağışlıyor

7 yıl
160
1
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternetin en özgür ansiklopedisi Wikipedia yeni bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atıyor. Kurulduğu günden bu yana milyonlarca makaleyi ve bilgiyi veri tabanına kaydeden Wikipedia yetersiz kalan sunucularını da baştan aşağı yeniledi. 
Eski ve atıl duruma gelen sunucularını elden çıkarmak için ise yeni bir proje başlattı. Bu sunucuları kelepirden satmak yerine ihtiyacı olan kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütlerine bağışlama kararı aldı. 
Sunucu cihazları çift çekirdek 2.5 GHz işlemci, 3GB/24GB RAM, 80 GB/160GB/250GB HDD özelliklerine sahip. 3 yıldan fazla kullanıldığı için garanti süresi de dolmuş durumda. 
Wikipedia, sunucu cihazlarına ihtiyacı olan örgütlerin nedenlerini belirten detaylı bir başvuru yapmasını istiyor. Ancak kargo sıkıntısından dolayı bağışlar sadece ABD içerisinde dağıtılacak. 

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