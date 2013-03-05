Willcom, dünyanın en küçük ve en hafif cep telefonu Phone Strap 2 WX06A'yı duyurdu

Daha öncede oldukça ilginç cep telefonu modelleriyle karşılaştığımız Japonya pazarına boyutları ve ağırlığıyla dikkat çeken yeni bir cihaz daha ekleniyor. Japonya'da faaliyet gösteren Willcom adlı mobil operatör tarafından duyurulan bu cihaz "Phone Strap 2 WX06A" olarak adlandırılırken; "dünyanın en küçük ve en hafif telefonu" olarak lanse ediliyor.





32 x 70 x 10.7 mm'lik boyutları ve 32 gr'lık ağırlığının dışında pek fazla bir şey sunmayan cihaz, 1 inç'lik bir ekranla geliyor. Arama yapma, kısa mesaj gönderme ve metin tabanlı e-posta işlevleri gibi temel cep telefonu fonksiyonlarını yerine getirebilen cihazda kızılötesi de yer ediniyor. Ufak boyutlarından dolayı küçük bir bataryaya sahip olan cihaz 2 saatlik bir konuşma süresi sunarken, yaklaşık 300 saatlik bekleme süresine sahip.





Japonya pazarına özel olarak çıkış yapacağı belirtilen Phone Strap 2 WX06A için henüz kesin bir fiyatlandırma bilgisi paylaşılmış olmasa da beyaz, siyah ve pembe renk seçenekleriyle satışa sunulacağı belirtiliyor.

http://www.newlaunches.com/archives/willcom-phone-strap-2-is-the-worlds-smallest-and-lightest-phone.php