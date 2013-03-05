Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Willcom, dünyanın en küçük ve en hafif cep telefonu Phone Strap 2 WX06A'yı duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,2b
1
11
Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Willcom, dünyanın en küçük ve en hafif cep telefonu Phone Strap 2 WX06A'yı duyurdu
Daha öncede oldukça ilginç cep telefonu modelleriyle karşılaştığımız Japonya pazarına boyutları ve ağırlığıyla dikkat çeken yeni bir cihaz daha ekleniyor. Japonya'da faaliyet gösteren Willcom adlı mobil operatör tarafından duyurulan bu cihaz "Phone Strap 2 WX06A" olarak adlandırılırken; "dünyanın en küçük ve en hafif telefonu" olarak lanse ediliyor.

32 x 70 x 10.7 mm'lik boyutları ve 32 gr'lık ağırlığının dışında pek fazla bir şey sunmayan cihaz, 1 inç'lik bir ekranla geliyor. Arama yapma, kısa mesaj gönderme ve metin tabanlı e-posta işlevleri gibi temel cep telefonu fonksiyonlarını yerine getirebilen cihazda kızılötesi de yer ediniyor. Ufak boyutlarından dolayı küçük bir bataryaya sahip olan cihaz 2 saatlik bir konuşma süresi sunarken, yaklaşık 300 saatlik bekleme süresine sahip.

Japonya pazarına özel olarak çıkış yapacağı belirtilen Phone Strap 2 WX06A için henüz kesin bir fiyatlandırma bilgisi paylaşılmış olmasa da beyaz, siyah ve pembe renk seçenekleriyle satışa sunulacağı belirtiliyor. 

http://www.newlaunches.com/archives/willcom-phone-strap-2-is-the-worlds-smallest-and-lightest-phone.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Sajuuk 6 yıl en beğenilen
Bir insanin gülüşü telefonun rengini bu kadar mı yansıtır?
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 6 yıl
DH Misafiri
O değil de bu telefon bile vasatın üzerine çıkamayan S3den bile hızlıdır ehuheuhua. Ayıqqss ;)))Saygılar...KRaL_QaNQaM

Z4L1mU5'lar gelmiş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
londoner23 6 yıl
kamerası kaç pixel acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
peters 6 yıl
Heralde nokia nın 15€ luk 105 modeline rakip olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
criss1940 6 yıl
DH Misafiri
O değil de bu telefon bile vasatın üzerine çıkamayan S3den bile hızlıdır ehuheuhua. Ayıqqss ;)))Saygılar...KRaL_QaNQaM

Bu kıçı kırık telefonla bile, (ki telefon demeye dilim varmıyor) s3 kıyaslıyosunya,pes doğrusu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
criss1940 6 yıl
Mia Toretto
afedersiniz ama: al telefon g*tüne sokarsın gibi bakıyor

Bu teknoloji çağında, yaptıklarına kendi bile inanamıyor, ondan olsa gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
O değil de bu telefon bile vasatın üzerine çıkamayan S3'den bile hızlıdır ehuheuhua. Ayıqqss ;)))
Saygılar...
KRaL_QaNQaM
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 6 yıl
Türkiyede satılsa ne karizma katar elemana .....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mia Toretto 6 yıl
afedersiniz ama: "al telefon g*tüne sokarsın " gibi bakıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.can.tas 6 yıl
Japon boyutlarına uygun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GoldPunch 6 yıl
Al anahtarlık niyetine kullan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sajuuk 6 yıl en beğenilen
Bir insanin gülüşü telefonun rengini bu kadar mı yansıtır?
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1232 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, Japonya
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nokia'nın yeni telefonlarını konuştuk: Lumia 520, Lumia 720, 15 Euro'luk telefon ve Asha 301... 6 yıl Türkler Barcelona'da: Nefaş Bilişim ile çalışmaları hakkında görüştük Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim