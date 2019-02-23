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WinRAR programında 19 yıllık bir güvenlik açığı bulundu

Dünyanın en çok kullanılan veri sıkıştırma ve dosya arşivleme yazılımı WinRAR'da sabit diske kötü amaçlı yazılım bulaştıran 19 yıllık bir güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı.
2 ay
6,5b
1
12
Diğer Yazılım
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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WinRAR programında 19 yıllık bir güvenlik açığı bulundu
Popüler veri sıkıştırma ve arşivleme yazılımı WinRAR'da, saldırganların sabit disk sürücünüzdeki herhangi bir yere kötü amaçlı yazılımlar bulaştırmalarına izin veren 19 yıllık bir güvenlik açığı keşfedildi. Check Point Software Technologies güvenlik araştırmacılarının ortaya çıkardığı bu açık, eski tarihli bir DLL dosyasına dayanıyor.

Başlangıç klasörüne bulaştırıyor

Araştırmacılar, hatayı nasıl keşfettiklerini açıklayan uzun bir blog yazısı hazırladılar , ancak kısa bir video nasıl çalıştığı hakkında bilmeniz gereken her şeyi size anlatıyor. Güvenlik açığını basitçe açıklayacak olursak, bir ACE dosyasını RAR uzantısı olarak yeniden adlandırmak suretiyle, bilgisayarın başlangıç ??klasörüne kötü niyetli bir program çıkarılabiliyor. Bu kötü niyetli yazılım da bilgisayarın bir sonraki başlangıcında otomatik olarak çalışıyor.

Güvenlik araştırmacıları WinRAR'ı güvenlik açığından haberdar ettikten sonra, ekip bu güvenlik açığını yazılımın 5.70 beta 1 sürümüyle kapattı. Ortaya çıkan bu güvenlik zaafının 19 yıl içinde herhangi bir saldırıda kullanılıp kullanılmadığı açık değil, ancak dünya çapında 500 milyon WinRAR kullanıcı olduğu düşünülürse yaşanmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyorlar.

https://www.engadget.com/2019/02/21/winrar-19-year-old-bug-patched/ Yorum Yaz
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yorumculuklar 2 ay en beğenilen
Şu programı kullanmayı bırakın artık ya... İnsanları alışkanlıklarından vazgeçirmek ne kadar zor. Herkesle ortak bir biçimde buluşabilmek için .zip tercih edin, Windows içinde zaten bu özelliği sunuyor. Onun dışındaki formatlar için de daha güncel ve sık güncellenen 7-zip'i tercih edin, algoritmaları da daha sağlamdır.
Şu programı kullanmayı bırakın artık ya... İnsanları alışkanlıklarından vazgeçirmek ne kadar zor. Herkesle ortak bir biçimde buluşabilmek için .zip tercih edin,...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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interwap 2 ay
Çok çok büyük bir açık. Açığı çok erken açıklamışlar. Bence bu açık bir çok kişinin canını yakacak. 5.70 beta 1 ile yamamışlar ama 5.70 kararlı sürüm çıkmadı henüz. Üstelik Türkçe dahil bir çok dil halen 5.61 yani açığı barındıran sürümde.
Tüm diller için son sürümle açık kapanmış olsa dahi genel WinRAR'ı pek güncellemez. Kurar kullanır. WinRAR da telefon yada işletim sistemlerindeki gibi oto güncelleme yok. Hatta güncel sürümün varlığını haberdar eden sistem dahi yok.
Ortalık fidye yazılımından kırılabilir.
Çok çok büyük bir açık. Açığı çok erken açıklamışlar. Bence bu açık bir çok kişinin canını yakacak. 5.70 beta 1 ile yamamışlar ama 5.70 kararlı sürüm çıkmadı he...
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Tugrul_512bit 2 ay
Tar gz
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The Hollow 2 ay
5.70 sürümü çıktı. Güncelleyebilirsiniz.
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KCS_54 2 ay
Bizim zamanımızda bandizip mi vardı, o nr ya
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bkaakco 2 ay
Ben de 7-zip tavsiye ederim.
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Hakimutata Insane 2 ay
yalan bu geçin bu işleri senelerdir kullanıyorum hiçbirşey olmadı.
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scorpion20 2 ay Hakimutata Insane
güncelleme çıkardıklarına göre doğruluğunu kendisi bile kabul etmiş
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interwap 2 ay
Çok çok büyük bir açık. Açığı çok erken açıklamışlar. Bence bu açık bir çok kişinin canını yakacak. 5.70 beta 1 ile yamamışlar ama 5.70 kararlı sürüm çıkmadı henüz. Üstelik Türkçe dahil bir çok dil halen 5.61 yani açığı barındıran sürümde.
Tüm diller için son sürümle açık kapanmış olsa dahi genel WinRAR'ı pek güncellemez. Kurar kullanır. WinRAR da telefon yada işletim sistemlerindeki gibi oto güncelleme yok. Hatta güncel sürümün varlığını haberdar eden sistem dahi yok.
Ortalık fidye yazılımından kırılabilir.
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yorumculuklar 2 ay en beğenilen
Şu programı kullanmayı bırakın artık ya... İnsanları alışkanlıklarından vazgeçirmek ne kadar zor. Herkesle ortak bir biçimde buluşabilmek için .zip tercih edin, Windows içinde zaten bu özelliği sunuyor. Onun dışındaki formatlar için de daha güncel ve sık güncellenen 7-zip'i tercih edin, algoritmaları da daha sağlamdır.
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raxetul 2 ay yorumculuklar
7zip tabanlı açık kaynak Peazip var. D: sürücüsüne dosya açacağı zaman winrar gibi önce C: de temp dizinine açıp sonra uzun uzun taşıma da yapmıyor.
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hopeyoung 2 ay yorumculuklar
Tamam. Özür dileriz.
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Tugrul_512bit 2 ay
Tar gz
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