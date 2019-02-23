WinRAR programında 19 yıllık bir güvenlik açığı bulundu

Teknoloji Editörü
Popüler veri sıkıştırma ve arşivleme yazılımı WinRAR'da, saldırganların sabit disk sürücünüzdeki herhangi bir yere kötü amaçlı yazılımlar bulaştırmalarına izin veren 19 yıllık bir güvenlik açığı keşfedildi. Check Point Software Technologies güvenlik araştırmacılarının ortaya çıkardığı bu açık, eski tarihli bir DLL dosyasına dayanıyor.
Başlangıç klasörüne bulaştırıyorAraştırmacılar, hatayı nasıl keşfettiklerini açıklayan uzun bir blog yazısı hazırladılar , ancak kısa bir video nasıl çalıştığı hakkında bilmeniz gereken her şeyi size anlatıyor. Güvenlik açığını basitçe açıklayacak olursak, bir ACE dosyasını RAR uzantısı olarak yeniden adlandırmak suretiyle, bilgisayarın başlangıç ??klasörüne kötü niyetli bir program çıkarılabiliyor. Bu kötü niyetli yazılım da bilgisayarın bir sonraki başlangıcında otomatik olarak çalışıyor.
Güvenlik araştırmacıları WinRAR'ı güvenlik açığından haberdar ettikten sonra, ekip bu güvenlik açığını yazılımın 5.70 beta 1 sürümüyle kapattı. Ortaya çıkan bu güvenlik zaafının 19 yıl içinde herhangi bir saldırıda kullanılıp kullanılmadığı açık değil, ancak dünya çapında 500 milyon WinRAR kullanıcı olduğu düşünülürse yaşanmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyorlar.
https://www.engadget.com/2019/02/21/winrar-19-year-old-bug-patched/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tüm diller için son sürümle açık kapanmış olsa dahi genel WinRAR'ı pek güncellemez. Kurar kullanır. WinRAR da telefon yada işletim sistemlerindeki gibi oto güncelleme yok. Hatta güncel sürümün varlığını haberdar eden sistem dahi yok.
Ortalık fidye yazılımından kırılabilir.