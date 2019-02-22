Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Chrome tarayıcısına "Odak Modu" geliyor

Arama devi Google şu anda Chrome tarayıcısı kullananların internette gezinirken etkin duruma getirebilecekleri bir "Odak Modu" (Focus Mode) özelliğini test ediyor. Peki ne işe yarayacak?
3 ay
5,3b
1
2
Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Şimdilik ayrıntıları çok net olmasa da, teknoloji devi Google, geliştirdiği internet tarayıcısı Chrome'a bir "Odak Modu" (Focus Mode) seçeneği eklemeyi planlıyor. Yeni özellik Windows, Linux, Mac ve Chrome OS de dahil olmak üzere masaüstü platformlara yönelik olacak.

Dikkat dağıtan detayları engelleyecek

Tarayıcının test platformu olan Chrome Canary'de ortaya çıkan bu özelliğin, kararlı sürümde yayınlanması için bir süre beklenmesi gerektiği belirtiliyor. Odak Modu özelliği internette gezinirken, bildirimleri ve dikkat dağıtabilecek diğer detayları engelleyerek kullanıcının yaptığı işe odaklanmasını sağlayacak.
Bu özelliğin, uygulamaları veya oyunları tam ekranda çalıştırırken bildirimleri otomatik olarak engelleyen Windows 10'daki Odak Yardımı özelliğine benzer şekilde çalışabileceğini söyleyebiliriz. Ek olarak Odak Modu, makaleleri okuduğunuz web sitelerinde sadece metinleri de vurgulayabilir. Okuma modu özelliğine benzese de, sayfadaki diğer bileşenlerin gizlenmeyeceği de ifade ediliyor.

https://techdows.com/2019/02/google-chrome-may-get-focus-mode-in-a-future-update.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kadima 3 ay
Odak Modu özelliği internette gezinirken, bildirimleri ve dikkat dağıtabilecek diğer detayları engelleyerek kullanıcının yaptığı işe odaklanmasını sağlayacak.


İnternette yaptığı işe odaklanmak nedir yahu
Çoğunluk zaman öldürmek için giriyor internete
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Doanc4n 3 ay
eklentisi var bunun. okuma modu eklentisi de var onu da kullanıyorum. chrome bir çok konuda (ram tüketimi hariç) iyi ancak UI kısmında ciddi eksikleri olduğunu düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Oppo F11 Pro'un lansman tarihi belli oldu 3 ay Crucial BX500 SSD serisine 960GB takviyesi 3 ay 6GB RAM barındıran bir Galaxy S10 modeli ortaya çıktı 3 ay LG V50 ThinQ modeli ikinci bir ekran aksesuarı ile gelecek 3 ay Transcend yeni taşınabilir SSD modellerini duyurdu 3 ay Beş arka kameralı Nokia 9 PureView ile çekilen örnek fotoğraf paylaşıldı 3 ay Nokia 6 için Android Pie güncellemesi yayınlandı 3 ay Fortnite, 30 milyon dolar ödül havuzuna sahip Dünya Kupası etkinliği düzenleyecek 3 ay Xbox One X ile 4K HDR Metro Exodus - İlk 30 Dakika 3 ay Huawei'nin katlanabilir telefonu Mate X'in ilk görüntüsü yayınlandı 3 ay Virgin Galactic, ikinci kez uzaya çıktı: Bu sefer bir de yolcusu vardı 3 ay Meizu Note 9'un AnTuTu puanı ve özellikleri ortaya çıktı 3 ay The Umbrella Academy için ülkemize özgü tanıtım filmi ve hediyeler 3 ay Yeni nesil Xbox konsolları E3 2019'da tanıtılabilir 3 ay LG G8 ThinQ modelinde kullanılacak 3D ToF sensör detaylandı 3 ay Intel oyunculardan grafik çalışmaları için geri bildirim istiyor 3 ay Corsair tek RAM modülüne 12 adreslenebilir LED sığdırıyor 3 ay Bu uygulamalar internetinizi sömürüyor olabilir 3 ay Yeni Peugeot 208'in tasarımı ortaya çıktı 3 ay Realme 3, Helio P70 yonga seti ile birlikte 4 Mart tarihinde tanıtılacak 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Chrome tarayıcısına "Odak Modu" geliyor Sonraki Apple, iPhone uyumlu kredi kartı üretecek 3 ay ASUS ROG Strix GTX 1660Ti inceleme 3 ay ATAK 2 helikopteri için imzalar atıldı: İşte heyecan uyandıran özellikleri 3 ay Çinli rakiplerinin baskısı altına giren Apple ve Samsung'un pazar payı azalıyor 3 ay Xiaomi yakında Android Pie güncellemesi alacak cihazları duyurdu 3 ay Google Fit web sürümü kapanıyor 3 ay Seat'ın yeni markası Cupra ilk SUV konseptini resmen tanıttı: Cupra Formentor 3 ay Apple, "en yenilikçi şirketler" listesinde ilk sıradan 17. sıraya düştü 3 ay Xiaomi dokunmatik ekranlı akıllı hoparlörünü duyurdu 3 ay Samsung Galaxy S10+’ın DxOmark puanı belli oldu! Mate 20 Pro’yu geçti mi? 3 ay 2020 Volkswagen Multivan 6.1 yeni teknolojileriyle tanıtıldı 3 ay Japonya'nın uzay aracı asteroite iniş yaptı: İşte gönderdiği fotoğraf 3 ay Nvidia iki yeni MX mobil ekran kartı tanıttı 3 ay Çocukların istismarı konusu YouTube’un başını ağrıtıyor 3 ay Otomotiv devi Daimler, veri platformu için Microsoft Azure'la işbirliği yapacak 3 ay Microsoft, HoloLens AR uygulamalarını iOS ve Android'e getiriyor 3 ay Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia 1'in (Xperia XZ4) basın görseli ortaya çıktı 3 ay Bunu kimse bilmiyor | Samsung Led Kapak 3 ay Amazon Go'yu kandırmayı denedik 3 ay İsrailli şirket Ay'a gidiyor! Tarihi anları buradan canlı izleyin (GÜNCELLEME) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim