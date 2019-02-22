Chrome tarayıcısına "Odak Modu" geliyor

Şimdilik ayrıntıları çok net olmasa da, teknoloji devi Google, geliştirdiği internet tarayıcısı Chrome'a bir "Odak Modu" (Focus Mode) seçeneği eklemeyi planlıyor. Yeni özellik Windows, Linux, Mac ve Chrome OS de dahil olmak üzere masaüstü platformlara yönelik olacak.

Dikkat dağıtan detayları engelleyecek

Tarayıcının test platformu olan Chrome Canary'de ortaya çıkan bu özelliğin, kararlı sürümde yayınlanması için bir süre beklenmesi gerektiği belirtiliyor. Odak Modu özelliği internette gezinirken, bildirimleri ve dikkat dağıtabilecek diğer detayları engelleyerek kullanıcının yaptığı işe odaklanmasını sağlayacak.

https://techdows.com/2019/02/google-chrome-may-get-focus-mode-in-a-future-update.html

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Bu özelliğin,tam ekranda çalıştırırken bildirimleri otomatik olarak engelleyen'dakiözelliğine benzer şekilde çalışabileceğini söyleyebiliriz. Ek olarak Odak Modu,okuduğunuz web sitelerinde sadece metinleri de vurgulayabilir.özelliğine benzese de,diğer bileşenlerin gizlenmeyeceği de ifade ediliyor.