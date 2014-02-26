WinZip'ten Zipshare bulut depolama yönetim uygulaması





Dosya sıkıştırma yeteneği ile tanıdığımız WinZip farklı bir yönetim uygulaması ile karşımızda. Web tabanlı çalışan ZipShare, bulut depolama hesaplarınıza tek bir yerden dosya yükleme yapmanızı sağlıyor.





Beta aşamasında olan uygulama Dropbox, Google Drive, Box, OneDrive gibi hesaplara dosya yüklemenizi ve hesaplar arasında dosyayı transfer etmenizi sağlıyor. Ayrıca yüklediğiniz tüm dosyalar otomatik olarak sıkıştırılıyor ve isterseniz şifreleniyor.





Sosyal ağlara paylaşabildiğiniz dosyaların daha sonra ne kadar indirildiğini de takip edebiliyorsunuz. ZipShare ilerleyen aylarda mobil platforma da açılacak ve beta sürümünden çıktığında aylık 10$ şeklinde bir abonelik isteyecek.

https://www.zipshare.com/