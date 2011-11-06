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Winamp sonunda Mac uyumlu...

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,7b
1
16
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Winamp sonunda Mac uyumlu...
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2000'li yılların başından bu yana birçok Windows kullanıcısının medya oynatımında tercih ettiği uygulamaların başında gelen Winamp'ın ilk defa 2001 yılında dillendirilen Mac platformuna destek vereceğine dair iddialar sonunda gerçek oldu ve Mac platformu, Winamp'a kavuştu.

Beta olarak kullanıma sunulan Winamp for Mac Sync'in isminden de anlayabileceğiniz gibi temel işlevi Winamp uygulamasına sahip Android'li akıllı cihazların kablosuz ya da kablolu eş zamanlamasına imkan sunuyor olması. Bu temel amacın yanı sıra çalma listelerinin içer aktarımı konusunda iTunes ile eş zamanlı çalışabilen Winamp for Mac Sync Beta'da medya oynatıcısı açısından bazı eksikler de yok değil ancak, Nullsoft ekibi Winamp for Mac Sync Beta'nın "uzun sürecek bir yolculuğun ilk adımı" olduğunu ve uygulamanın yeni özelliklerle önümüzdeki dönemde daha da zenginleşeceğini belirtiyor.

Eğer Mac kullanıcısıysanız Winamp for Mac Sync Beta'yı buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz Winamp'ın sayfasından yükleyebilirsiniz.

Winamp sonunda Mac uyumlu...
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Winamp sonunda Mac uyumlu...
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Winamp sonunda Mac uyumlu...
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DH Misafiri 8 yıl en beğenilen
adını macamp yazsınlar daha iyi olur
1 Yanıt Yanıtla +10
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Onur__ 8 yıl
Hala kullanan varmis demek, enteresan
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avb 8 yıl
Gecenlerde Skyturk izlemek icin wmv plugin indirdim ona ragmen izliyemedim,winamp tv secenklerinden televizyon izleniyormu?(mac icin)
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burcink 8 yıl
keşke shuffle gibi basit bi özellikte ekleselermiş cok daha kullanisli olurmus


saygılar
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The Catalyst 8 yıl
iTunes varken bu programı kullanmam bile!
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MrPerFormance 8 yıl
Çok sade özelliklere sahip. Daha çok yol katetmesi lazım.
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tunlab 8 yıl
indirdim bakalım nasılmış:D bu arada güzel ben hep sadelikden yanayımdır kafa bunaltmasın yeter
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DH Misafiri 8 yıl
Müzik dinleyeceksen AIMP2 bir numara
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Selçuk ALAGÖZ 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Müzik dinleyeceksen AIMP2 bir numara

Aynen hocam bende Aimp Kullanıyorum.
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alpa07 8 yıl
Formattan sonra yüklenecekler listesinde yıllardır.:
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DH Misafiri 8 yıl en beğenilen
adını macamp yazsınlar daha iyi olur
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monsieurje 8 yıl
DH Misafiri

adını macamp yazsınlar daha iyi olur


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Guest-E7308EAF1 8 yıl
Winamp eskidi gibi
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