Winamp sonunda Mac uyumlu...

2000'li yılların başından bu yana birçok Windows kullanıcısının medya oynatımında tercih ettiği uygulamaların başında gelen Winamp'ın ilk defa 2001 yılında dillendirilen Mac platformuna destek vereceğine dair iddialar sonunda gerçek oldu ve Mac platformu, Winamp'a kavuştu.

Beta olarak kullanıma sunulan Winamp for Mac Sync'in isminden de anlayabileceğiniz gibi temel işlevi Winamp uygulamasına sahip Android'li akıllı cihazların kablosuz ya da kablolu eş zamanlamasına imkan sunuyor olması. Bu temel amacın yanı sıra çalma listelerinin içer aktarımı konusunda iTunes ile eş zamanlı çalışabilen Winamp for Mac Sync Beta'da medya oynatıcısı açısından bazı eksikler de yok değil ancak, Nullsoft ekibi Winamp for Mac Sync Beta'nın "uzun sürecek bir yolculuğun ilk adımı" olduğunu ve uygulamanın yeni özelliklerle önümüzdeki dönemde daha da zenginleşeceğini belirtiyor.

Eğer Mac kullanıcısıysanız Winamp for Mac Sync Beta'yı buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz Winamp'ın sayfasından yükleyebilirsiniz.