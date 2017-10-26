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Windows 10 Fall Creators Update bazı bilgisayarlara yüklenemiyor

Microsoft'un dağıtımına başladığı Windows 10 Fall Creators Update güncellemesinin bazı anakart ve SSD kombinasyonlarına sahip sistemlere yüklenmediği ortaya çıktı. Detaylar haberimizde...
1 yıl
6,8b
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21
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Windows 10 Fall Creators Update güncellemesi dünya genelindeki tüm kullanıcılara kademeli olarak dağıtılmaya başlandı. Ancak kritik bir hata nedeniyle güncellemeyi yükleyemeyen birçok şanssız kullanıcı var.
Bazı Windows 10 kullanıcıları Fall Creators Update güncellemesini yüklerken kurulumun beklenmedik bir şekilde başarısızlıkla sonuçlandığını söylüyor. Tüm raporların ortak noktası, yükleme yapılan sistemlerin Intel'in X299 yonga setini kullanan anakart ve NVMe SSD sürücüsüne sahip olması.

Temiz kurulum sorunu çözüyor

Bahsi geçen sorun Asus, MSI ve Gigabyte tarafından üretilen anakartları da kapsayabileceğinden oldukça fazla sayıda sistemin bu hatadan etkilenmesi muhtemel görünüyor. Henüz problemin ne derece yaygın olduğu bilemiyoruz ancak Microsoft inceleme başlattığını ve kısa süre içerisinde durumu düzelteceğini söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Nokia 3, 5 ve 6 kullanıcıları da Android 8.0 Oreo'yu test edebilecek"
Şu anda geçici tek çözüm, ISO dosyalarını kullanarak Windows 10 Fall Creators Update'i yüklemek. Bu da hatayı yaşayan kullanıcıların sıfırdan başlayarak bilgisayarlarına temiz kurulum yapmaları gerektiği anlamına geliyor.
Elbette ikinci bir seçenek olarak Microsoft'un bir düzeltme geliştirmesi ve etkilenen cihazlara gönderilmesi de beklenebilir ancak bunun ne kadar süreceği konusunda hiçbir bilgi yok.

https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-performance/windows-creators-update-renders-my-pc-unable-to/4d2d149e-15d6-48c1-a806-5bac0b53eeac?auth=1&ranMID=24542&ranEAID=je6NUbpObpQ&ranSiteID=je6NUbpObpQ-ZmpZXmzZnlRLG1eP6FbHlw&tduid=(5b3307f94cff4c88f7738c87df0e031f)(256380)(2459594)(je6NUbpObpQ-ZmpZXmzZnlRLG1eP6FbHlw)() Yorum Yaz
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Ambarad 1 yıl en beğenilen
Windows 10 Fail Creators Update
Creators Update'e geçmekte çok hızlı davranmıştım. Bunda öyle olmayacak. Adamlar stabiliteyi, hataları minimuma indirmek yerine daha beter ediyor sistemi. 1703'e geçtiğimde aylarca Nvidia sürücüsünün çökme problemleriyle uğraştım Windows kaynaklı. Anca düzeldi. Yeni sorunlarla uğraşmak istemiyorum. Deneyen ve kullananların yorumuna göre geçerim.
Windows 10FailCreators UpdateCreators Update'e geçmekte çok hızlı davranmıştım. Bunda öyle olmayacak. Adamlar stabiliteyi, hataları minimuma indir...
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fotifoti 1 yıl
win 8'den 10'a update edilen birsürü makine çöktü. muhteşem bir güncelleme olmuş. kurum olarak bayıldık, yorgunluktan.
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bhbg 1 yıl
Asus x550vx model bilgisayara w10 1709 sürümünü yükleyebilen var mı?
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AMDR 1 yıl
8.1 üstüne kurdum.Sürekli sistem çöküyor.Hız aşırtma vardı kapattım.Grafik sürücülerini yeniledim.Değişen hiçbir şey yok.
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black_flood 1 yıl
Temiz kurulumunda çözemediği durumlar var temiz kurulum çözüm seçeneği saçmalamanın 1 tık ötesi olmuş denemeden yorumlanınca. 0 yeni ambalajı açılmış Ryzen sisteme 1709 kuramadım anasını satayım temiz kuruluma rağmen ama 1703 sürümü sorunsuz çalışıyor. Bazı sistemlerde network yapısı çalışmıyor en son sürümü kurunca tıpkı ilk windows xp döneminde yaşadığımız ağ sorunları baş gösteriyor. 1607 sürümü ne kadar vukuatlı ise 1709 sürümüde vukuatlı benim kendi sistemimde sorunsuz çalışmakta lakin çalışmayan sorun çıkaran sistem sayısı çok fazla.
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Celonfix 1 yıl
Şu oyunlar ve düzgün driverler linuxa çıksa windowsun yüzüne bakmam
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kadirirdem 1 yıl
Bende sorun çıkmadı.
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firtinax 1 yıl
Güncelleme aracı ile sorunsuz güncelledim. Mac tarzı görseller vardı. Görünüm (bildirim alanı hariç) hiç değişmedi.
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bkaakco 1 yıl
1703 kullananlar geçmese de olur. Çok ufak farklar var.
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DH Misafiri 1 yıl
Birşeyleri düzeltirken birşeyleri bozmak. Fail Creators olmak yada olmamak :D Youtuberlar sakın yüklemeyin bug var. Oyun videoları çekiyorsanız benim gibi yandınız. Mouse video çekiminde sapıtıyor yada ortadan kayboluyo. Gitti güzelim mouse kullanımım gitti :D
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godzilla87 1 yıl
imac bilgisayarıma ssd takmıştım zamanında. muhtemel ki ben de bu yüzden yükleyemedim
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SEO-Uzmanı 1 yıl
Ms-linux u ne zaman çıkaracak diye beklemekteyim :)
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