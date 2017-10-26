Windows 10 Fall Creators Update bazı bilgisayarlara yüklenemiyor

Windows 10 Fall Creators Update güncellemesi dünya genelindeki tüm kullanıcılara kademeli olarak dağıtılmaya başlandı. Ancak kritik bir hata nedeniyle güncellemeyi yükleyemeyen birçok şanssız kullanıcı var.

Bazı Windows 10 kullanıcıları Fall Creators Update güncellemesini yüklerken kurulumun beklenmedik bir şekilde başarısızlıkla sonuçlandığını söylüyor. Tüm raporların ortak noktası, yükleme yapılan sistemlerin Intel'in X299 yonga setini kullanan anakart ve NVMe SSD sürücüsüne sahip olması.

Temiz kurulum sorunu çözüyor

Bahsi geçen sorun Asus, MSI ve Gigabyte tarafından üretilen anakartları da kapsayabileceğinden oldukça fazla sayıda sistemin bu hatadan etkilenmesi muhtemel görünüyor. Henüz problemin ne derece yaygın olduğu bilemiyoruz ancak Microsoft inceleme başlattığını ve kısa süre içerisinde durumu düzelteceğini söylüyor.

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Şu anda geçici tek çözüm, ISO dosyalarını kullanarak Windows 10 Fall Creators Update'i yüklemek. Bu da hatayı yaşayan kullanıcıların sıfırdan başlayarak bilgisayarlarına temiz kurulum yapmaları gerektiği anlamına geliyor.

Elbette ikinci bir seçenek olarak Microsoft'un bir düzeltme geliştirmesi ve etkilenen cihazlara gönderilmesi de beklenebilir ancak bunun ne kadar süreceği konusunda hiçbir bilgi yok.

https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-performance/windows-creators-update-renders-my-pc-unable-to/4d2d149e-15d6-48c1-a806-5bac0b53eeac?auth=1&ranMID=24542&ranEAID=je6NUbpObpQ&ranSiteID=je6NUbpObpQ-ZmpZXmzZnlRLG1eP6FbHlw&tduid=(5b3307f94cff4c88f7738c87df0e031f)(256380)(2459594)(je6NUbpObpQ-ZmpZXmzZnlRLG1eP6FbHlw)()