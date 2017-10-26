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Nokia 3, 5 ve 6 kullanıcıları da Android 8.0 Oreo'yu test edebilecek

HMD Global yöneticisi Juho Sarvikas, sosyal medya hesabı aracılığıla yaptığı duyuruda, Nokia 3, 5 ve 6 kullanıcılarının da Android 8.0 Oreo beta programına katılabileceklerini açıkladı.
1 yıl
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16
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HMD Global, amiral gemisi Nokia 8 için Android 8.0 Oreo beta programını duyurduktan kısa süre sonra aynı şeyin Android akıllı telefon serisinin geri kalan kısmı için de geçerli olacağını açıkladı. HMD Global yöneticisi Juho Sarvikas bir tweet atarak Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6'nın da yakında beta test programına katılacağını duyurdu.
Ayrıca Bkz. "Bazı Galaxy S8 modelleri için Oreo Beta güncellemesi haftaya yayınlanacak"
Android 8.0 Oreo betayı test etmek isteyen Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 kullanıcılarının buraya tıklayarak erişebilecekleri web sayfasına kayıt yaptırmaları gerekiyor. Nokia kullanıcıları IMEI numarası ve diğer ayrıntıları girerek kaydolduktan sonra 12 saat içinde Android 8.0 Oreo yazılım güncelleme bildirimi alacaklar.
Nokia Android kullanıcıları için tamamen yeni olan beta yapısı cihaza yeni Android sürümünü getirmesinin yanı sıra resim içinde resim (picture-in-picture), bildirim noktaları, Google Play Protect güvenlik taraması, şifreleri otomatik doldurma ve daha hızlı önyükleme gibi özellikler de kazandırıyor. Yeni güncellemenin aynı zamanda Ekim ayı Android güvenlik yamasını da içerdiğini belirtelim.

https://twitter.com/sarvikas/status/923124899023151104 Yorum Yaz
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blacksss 1 yıl en beğenilen

Whippoorwill
Sony Xperia XZ Premium için dağıtıma başladı ancak ara yüzü daha sade olan Nokia 8 hala beta programındaysa bu Nokia için bir eksiktir ama umarım düzeltilir. Diğer taraftan 3,5 ve 6'nın beta programına katılması ise gerekliydi zaten.

Böyle söylüyorsunuz ama bahsettiğiniz telefon ile diğer telefonların fiyatları aynı mı? Biseyler söylerken sap ile samanı karıştırmamak gerekir
WhippoorwillSony Xperia XZ Premium için dağıtıma başladı ancak ara yüzü daha sade olan Nokia 8 hala beta programındaysa bu Nokia için bir ...
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mert1907 1 yıl
Bu güncelleme işi Nokia'ya karşı olan imajı daha da pekiştirecektir. İyi yolda ilerliyorlar.
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1 Avatar
ynsspr 1 yıl
nokia 5 kullanıcısıyım android 8 beta güncellemesini yaptım fakat sorun var. telefonla internete bağlanırken wifi yada operatörden farketmiyor sist arayüzü durdu diyor. telefon kontrolden çıkıyor kullanamıyorum.kapatıp açınca düzeliyor ama bir süre sonra yine aynı sorun devam ediyor. var mı yardımcı olabilecek ?
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adroid 1 yıl
Nerde kaldı yahu nokia 3 için beta
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adroid 1 yıl
Nokia 3 e oreo sözü verdiler ama halen betayı açmadılar 😲
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kadirirdem 1 yıl
Güzel ilerliyorlar,böyle devam.
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innformatics 1 yıl
Nokia 6 yi kaydetmek istedim hata veriyor. Baska deneyen Var mi?
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eP_362 1 yıl innformatics
innformatics
Nokia 6 yi kaydetmek istedim hata veriyor. Baska deneyen Var mi?

Şimdilik sadece Nokia 8
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WaylandIZMIR 1 yıl innformatics
Halen beta yok ortalıkta. Fakat Ceo diyor ki; yıl sonuna kadar Oreo yu 6 ya vereceğiz.
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mert1907 1 yıl
Bu güncelleme işi Nokia'ya karşı olan imajı daha da pekiştirecektir. İyi yolda ilerliyorlar.
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Whippoorwill 1 yıl
HMD'nin oluşturmaya çalıştığı bir imaj var. Daha yüksek fiyatlı telefonlardan önce veya eş zamanlı güncelleme alması onun lehine olur.
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pro-üye 1 yıl Whippoorwill
Whippoorwill

HMD'nin oluşturmaya çalıştığı bir imaj var. Daha yüksek fiyatlı telefonlardan önce veya eş zamanlı güncelleme alması onun lehine olur.


kesinlikle katılıyorum. Firma hakkında hiç bir düşünce yok. oyüzden Firma için bu büyük avantaj. kendi davranışları ile karşımızda bir duruş sahibi olacak. Umarım bu şansı iyi değerlendirir.
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Whippoorwill 1 yıl
Sony Xperia XZ Premium için dağıtıma başladı ancak ara yüzü daha sade olan Nokia 8 hala beta programındaysa bu Nokia için bir eksiktir ama umarım düzeltilir. Diğer taraftan 3,5 ve 6'nın beta programına katılması ise gerekliydi zaten.
1 Yanıt Yanıtla
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blacksss 1 yıl

Whippoorwill
Sony Xperia XZ Premium için dağıtıma başladı ancak ara yüzü daha sade olan Nokia 8 hala beta programındaysa bu Nokia için bir eksiktir ama umarım düzeltilir. Diğer taraftan 3,5 ve 6'nın beta programına katılması ise gerekliydi zaten.

Böyle söylüyorsunuz ama bahsettiğiniz telefon ile diğer telefonların fiyatları aynı mı? Biseyler söylerken sap ile samanı karıştırmamak gerekir
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Rachsuchtig 1 yıl Whippoorwill
Öyle diyorsunuz ama genelde Sony'nin dağıttı ilk güncellemeler hep hatalı olur 3 ay daha bekletir düzelmesi için
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