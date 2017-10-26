Nokia 3, 5 ve 6 kullanıcıları da Android 8.0 Oreo'yu test edebilecek

HMD Global, amiral gemisi Nokia 8 için Android 8.0 Oreo beta programını duyurduktan kısa süre sonra aynı şeyin Android akıllı telefon serisinin geri kalan kısmı için de geçerli olacağını açıkladı. HMD Global yöneticisi Juho Sarvikas bir tweet atarak Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6'nın da yakında beta test programına katılacağını duyurdu.

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IMEI numarası ve diğer ayrıntıları girerek kaydolduktan sonra 12 saat içinde Android 8.0 Oreo yazılım güncelleme bildirimi alacaklar. Android 8.0 Oreo betayı test etmek isteyen Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 kullanıcılarının buraya tıklayarak erişebilecekleri web sayfasına kayıt yaptırmaları gerekiyor. Nokia kullanıcılarıve diğer ayrıntıları girerek kaydolduktan sonraAndroid 8.0 Oreo yazılım güncellemealacaklar.

Nokia Android kullanıcıları için tamamen yeni olan beta yapısı cihaza yeni Android sürümünü getirmesinin yanı sıra resim içinde resim (picture-in-picture), bildirim noktaları, Google Play Protect güvenlik taraması, şifreleri otomatik doldurma ve daha hızlı önyükleme gibi özellikler de kazandırıyor. Yeni güncellemenin aynı zamanda Ekim ayı Android güvenlik yamasını da içerdiğini belirtelim.

https://twitter.com/sarvikas/status/923124899023151104