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Windows 10 Yıldönümü Güncellemesi görev çubuğuna bildirim rozetleri getirecek

Önümüzdeki Temmuz ayında Windows 10 için büyük bir güncelleme yayınlanacak. Yıldönümü Güncellemesi olarak adlandırılan yeni sürümle birlikte evrensel uygulama bildirimleri görev çubuğuna geliyor...
3 yıl
6,6b
1
15
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, yeni nesil işletim sistemi Windows 10'un bir sonraki büyük güncellemesinin “Anniversary Update” (Yıldönümü Güncellemesi) olarak adlandırılacağını ve bu sürümün bir parçası olarak gelecek bazı değişiklikleri bu hafta gerçekleştirilen Build 2016 konferansında açıklamıştı.
Ancak bu güncellemenin gelmesi için önümüzde daha uzun sayılabilecek bir zaman var. Microsoft yazılım mühendisi Jen Gentleman aynı zamanda Windows 10'da evrensel uygulamalar için görev çubuğu rozetlerinin yer alacağınını Twitter aracılığıyla ortaya koydu. Yeni özellikle birlikte masaüstünde çalışan evrensel uygulamaların kendi görev çubuğu simgelerinin yanında okunmamış bildirim sayısını gösteren küçük rozetler yer alacak. Bu kesinlikle uygulamayı çalıştırmaya gerek kalmadan kaç e-posta aldığınızı öğrenebileceğiniz Outlook gibi uygulamalar için kullanışlı olacaktır.
Jen, bu özelliğin yakında Windows 10'la birlikte sunulacağını söyledi ancak büyük olasılıkla tüm iyileştirmeleri test eden Insider'ların gelecek önizleme sürümünde bu özelliği almaları muhtemel görünüyor. Yazılım devinin Yıldönümü Güncellemesi'ni yayınlamak için Temmuz ayını hedeflediği söyleniyor ancak şirketin henüz bu konuda net bir bilgi vermediğini de ekleyelim.

http://www.softpedia.com/blog/windows-10-anniversary-update-will-feature-taskbar-notification-badges-502509.shtml Yorum Yaz
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JoeyBane 3 yıl en beğenilen
Bir de Cortana'yi Turkce deneyebilsek.
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DarkHellKnightX 3 yıl
DHBSC55
SKYFALLUmarim bu guncellemeler yuzunden sifirdan temiz kurulum yapmak zorunda kalmayiz.En son gelen buyuk guncelleme yuzunden pcye format atmak zorunda kalmistik.
çok çektim win 10 dan 8.1 e geçtim tekrar. her updatede windowsu yeniden kuruyor wndows old oluşuyor ssd de yer kaplıyor yalandan yere.

Windows.old klasörü eğer bir önceki sürüme geri dönmek isterseniz diye oluşturuluyor. 1 ay sonunda otomatik olarak siliniyor. Eğer hemen silmek isterseniz disk temizleme bölümünden gereksiz tüm dosyaları sildirebilirsiniz.
DHBSC55SKYFALLUmarim bu guncellemeler yuzunden sifirdan temiz kurulum yapmak zorunda kalmayiz.En son gelen buyuk guncelleme yuzunden p...
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1 Avatar
EnverPasha 2 yıl
bu güncelleme çok iyi olacaktır.
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paldov 2 yıl
birak bunlari windows, su sistemde arka planda aptal aptal calisan programlari kaldir. bosu bosuna disk sisiyor, yavasliyor.
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kadirirdem 3 yıl
Gelsin güzel olur...
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FlyingUnderpants 3 yıl
Kullanıcı olarak güncellemeye karışamıyoruz ama kendi kendine güncelleme hiç bir zaman başarılı olmuyor. Her defasinda güncelleme hatası ile bilgisayarı açıyoruz. Bu kadar amatör bir şey ile ilk defa karşılaşıyorum.
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tropeus77 3 yıl
001ATB
Windows 10 birçok konuda gayet iyi ileri gitmiş durumda abi. Daha beklenen nedir merak ediyorum.Sanki daha iyi bir alternatif varmış gibi birde beğenmiyor insanlar anlamıyorum.Beğenmeyen yüklemesin o zaman abi bu kadar basit.

kusursuzu yapılsa emin ol beğenmeyen ultra insanlar çıkar..:D
7 zamanında deli gibi xp savunucuları vardı.. ne oldu bunlara ölmediler ya:D 8-10 çıktı 7 ye geçtiler.. ilerdede 10 a geçerler.. maksat ben bir eleştirimi yapayımda.. gerçi adamlarda haklı, atomu parçalamış birisine beğendirmek zor..
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tropeus77 3 yıl
Elefue
Windows tuşuna basınca Modern arayüze geçişine alışmıştım aslında. Şimdi de başlat menüsü acayip geliyor. İnsan arıyor ara sıra modern arayüzü. Yeni güncelleme ile Windows+M gibi bir tuş kombinasyonu ile açabilsek tekrardan. Mağazadan yüklenen uygulamaları kullanmak daha kolay oluyordu.

ayarlar-kişiselleştirmeden başlangıcı tam ekran yap..
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001ATB 3 yıl
Windows 10 birçok konuda gayet iyi ileri gitmiş durumda abi. Daha beklenen nedir merak ediyorum.Sanki daha iyi bir alternatif varmış gibi birde beğenmiyor insanlar anlamıyorum.Beğenmeyen yüklemesin o zaman abi bu kadar basit.
1 Yanıt Yanıtla +3
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HuS.TeR 3 yıl 001ATB
Bazı konularda ileri gitmiş olabilir fakat sorunsuzluk seviyesinde verdiği rahatsızlıklar bunları geride bırakıyor.
Nereden başlayalım
Çalışmasını tamamıyla durduracamayacağınız sürekli aktif virüs tarayıcısı
(Yeni kurulum yapılmış bilgisayarda Steam'de virüs bulabilecek kadar endişeli..)
Gizliliğinizi bir nebze arttırabilmek için hazır gelen ayarlarda değiştirmeniz gereken birçok ayar,
Güncellemelerin durdurulamıyor veya sadece bir kısmının yükleneyemiyor olması,
8.1'e kıyasla fazla sayıda hatalı otomatik sürücü kurulumu yapılması ve her seferinde bunu düzeltmenize rağmen otomatik güncellemeden dolayı tekrar doğru çalışmayan sürücünün kurulması, bu özelliği kapattığınızda haliyle hiçbir yeni donanımınızı kullanamamak,
Yine buna paralel olarak hazır gelen modern arayüz uygulamalarından bazılarını sildiğinizde sessiz sedasız tekrardan yüklenmeleri ve haberiniz olmadığı için kaynakların boşuna kullanılması,
Görece orta donanımlı bilgisayarlarda win8.1'de win10'dan daha performanslı çalışan oyunlar/uygulamalar,

Gördüğünüz gibi artık Microsoft, kullanıcısını eskisinden daha fazla kontrol altında tutmak istiyor ve takip ediyor. Bunlar zaman zaman donanıma ekstra yük bindirdiği için performans anlamında kayıplar olabiliyor. Bu kadar müdahaleyi istemeyen ve rahatsız olan kullanıcıların az olmadığına eminim.
Win8.1 zamanında win7 için yeter de artar demiyordum ama win10 ile ilgili özellikle bu gözaltı bulutu dağılana kadar daha rahat hissettiğim win8.1'i kullanmaya devam edeceğim gibi görünüyor.
Zaten modern arayüz uygulamalarının yeni çalışma şekli haricinde eksik olarak hissettiğim pek bir şey yok win8.1'de.
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Elefue 3 yıl
Windows tuşuna basınca Modern arayüze geçişine alışmıştım aslında. Şimdi de başlat menüsü acayip geliyor. İnsan arıyor ara sıra modern arayüzü. Yeni güncelleme ile Windows+M gibi bir tuş kombinasyonu ile açabilsek tekrardan. Mağazadan yüklenen uygulamaları kullanmak daha kolay oluyordu.
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DarkHellKnightX 3 yıl
DHBSC55
SKYFALLUmarim bu guncellemeler yuzunden sifirdan temiz kurulum yapmak zorunda kalmayiz.En son gelen buyuk guncelleme yuzunden pcye format atmak zorunda kalmistik.
çok çektim win 10 dan 8.1 e geçtim tekrar. her updatede windowsu yeniden kuruyor wndows old oluşuyor ssd de yer kaplıyor yalandan yere.

Windows.old klasörü eğer bir önceki sürüme geri dönmek isterseniz diye oluşturuluyor. 1 ay sonunda otomatik olarak siliniyor. Eğer hemen silmek isterseniz disk temizleme bölümünden gereksiz tüm dosyaları sildirebilirsiniz.
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JoeyBane 3 yıl en beğenilen
Bir de Cortana'yi Turkce deneyebilsek.
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bkaakco 3 yıl
Git gide mobil sistemlere benzetiyorlar, bir yandan da iyi oluyor. Güzel özellikler.
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DHBSC55 3 yıl
SKYFALL
Umarim bu guncellemeler yuzunden sifirdan temiz kurulum yapmak zorunda kalmayiz.En son gelen buyuk guncelleme yuzunden pcye format atmak zorunda kalmistik.

çok çektim win 10 dan 8.1 e geçtim tekrar. her updatede windowsu yeniden kuruyor wndows old oluşuyor ssd de yer kaplıyor yalandan yere.
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Elsa 3 yıl DHBSC55
DHBSC55
SKYFALL
Umarim bu guncellemeler yuzunden sifirdan temiz kurulum yapmak zorunda kalmayiz.En son gelen buyuk guncelleme yuzunden pcye format atmak zorunda kalmistik.

çok çektim win 10 dan 8.1 e geçtim tekrar. her updatede windowsu yeniden kuruyor wndows old oluşuyor ssd de yer kaplıyor yalandan yere.

temiz kurulum 10 kurun
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