Windows 10 Yıldönümü Güncellemesi görev çubuğuna bildirim rozetleri getirecek

Microsoft, yeni nesil işletim sistemi Windows 10'un bir sonraki büyük güncellemesinin “Anniversary Update” (Yıldönümü Güncellemesi) olarak adlandırılacağını ve bu sürümün bir parçası olarak gelecek bazı değişiklikleri bu hafta gerçekleştirilen Build 2016 konferansında açıklamıştı.

Ancak bu güncellemenin gelmesi için önümüzde daha uzun sayılabilecek bir zaman var. Microsoft yazılım mühendisi Jen Gentleman aynı zamanda Windows 10'da evrensel uygulamalar için görev çubuğu rozetlerinin yer alacağınını Twitter aracılığıyla ortaya koydu. Yeni özellikle birlikte masaüstünde çalışan evrensel uygulamaların kendi görev çubuğu simgelerinin yanında okunmamış bildirim sayısını gösteren küçük rozetler yer alacak. Bu kesinlikle uygulamayı çalıştırmaya gerek kalmadan kaç e-posta aldığınızı öğrenebileceğiniz Outlook gibi uygulamalar için kullanışlı olacaktır.

Jen, bu özelliğin yakında Windows 10'la birlikte sunulacağını söyledi ancak büyük olasılıkla tüm iyileştirmeleri test eden Insider'ların gelecek önizleme sürümünde bu özelliği almaları muhtemel görünüyor. Yazılım devinin Yıldönümü Güncellemesi'ni yayınlamak için Temmuz ayını hedeflediği söyleniyor ancak şirketin henüz bu konuda net bir bilgi vermediğini de ekleyelim.

http://www.softpedia.com/blog/windows-10-anniversary-update-will-feature-taskbar-notification-badges-502509.shtml