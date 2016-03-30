Microsoft, Yahoo’nun satın alınmasına finansal destek sağlayacak

Bir dönemin en popüler arama motoru ve internet hizmetleri firması olmasına rağmen, zaman içerisinde rekabete yenik düşen Yahoo, kan kaybetmeye devam ediyor. Bazı önemli hizmetlerini kapatan ve tüm arama hizmetlerini başka bir firmaya satmayı planlayan Yahoo için, farklı firmalar devrede.

Satış Hikayesi

Aslında Yahoo, çekirdek hizmetlerini satmayı düşünmüyordu ancak geçtiğimiz yıl, sahip oluğu 40 milyar dolarlık Alibaba hisseleri için 8 milyar dolara yakın vergi yükümlülüğü ortaya çıktı. Patron Marissa Mayer’in gelirleri artıramaması nedeniyle, Yahoo’nun önünde iki yol belirdi: Ya hisseleri satmak, ya da hizmetleri satıp vergi borcunu ödemek. Tabii ki firma, ikinci yolu tercih etti.

Yahoo’nun çekirdek hizmetleri için, Time Inc. ve Verizon firmalarının görüşmeler yaptığı ifade ediliyor. Gelen bilgilere göre Microsoft, bu satın alma sürecinde finansal destek vermeyi amaçlıyor. Yani herhangi bir satın alma sürecine girmeden, stratejik ortaklık elde etmeye çalışacak. Özellikle Bing hizmetlerinin güçlendirilmesinde, Yahoo’nun altyapısının büyük katkısı olacak. Zaten iki firmanın uzun soluklu bir ortaklığı da bulunuyor.

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Microsoft aslında 2008 yılında Steve Ballmer üzerinden Yahoo’ya 45 milyar dolar civarında bir teklifle gitmişti ancak satın alım gerçekleşmemişti. Aradan geçen 8 yılda, Microsoft’un yol haritası büyük değişikliklere uğradığı için satın alma opsiyonu da ortadan kalktı. Yahoo için Microsoft ve diğer yatırımcı firmaların görüşmelerinin sürdüğü ifade ediliyor.