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Microsoft, Yahoo’nun satın alınmasına finansal destek sağlayacak

Arama devi Yahoo’nun satılması artık yavaş yavaş gündeme gelmeye başladı. Muhtemel talipler için, Microsoft da dahil bazı firmaların finansal destek sağlayacağı iddia ediliyor.
3 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönemin en popüler arama motoru ve internet hizmetleri firması olmasına rağmen, zaman içerisinde rekabete yenik düşen Yahoo, kan kaybetmeye devam ediyor. Bazı önemli hizmetlerini kapatan ve tüm arama hizmetlerini başka bir firmaya satmayı planlayan Yahoo için, farklı firmalar devrede.

Satış Hikayesi

Aslında Yahoo, çekirdek hizmetlerini satmayı düşünmüyordu ancak geçtiğimiz yıl, sahip oluğu 40 milyar dolarlık Alibaba hisseleri için 8 milyar dolara yakın vergi yükümlülüğü ortaya çıktı. Patron Marissa Mayer’in gelirleri artıramaması nedeniyle, Yahoo’nun önünde iki yol belirdi: Ya hisseleri satmak, ya da hizmetleri satıp vergi borcunu ödemek. Tabii ki firma, ikinci yolu tercih etti.

Yahoo’nun çekirdek hizmetleri için, Time Inc. ve Verizon firmalarının görüşmeler yaptığı ifade ediliyor. Gelen bilgilere göre Microsoft, bu satın alma sürecinde finansal destek vermeyi amaçlıyor. Yani herhangi bir satın alma sürecine girmeden, stratejik ortaklık elde etmeye çalışacak. Özellikle Bing hizmetlerinin güçlendirilmesinde, Yahoo’nun altyapısının büyük katkısı olacak. Zaten iki firmanın uzun soluklu bir ortaklığı da bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "Voltran efsanesi geri dönüyor"

Microsoft aslında 2008 yılında Steve Ballmer üzerinden Yahoo’ya 45 milyar dolar civarında bir teklifle gitmişti ancak satın alım gerçekleşmemişti. Aradan geçen 8 yılda, Microsoft’un yol haritası büyük değişikliklere uğradığı için satın alma opsiyonu da ortadan kalktı. Yahoo için Microsoft ve diğer yatırımcı firmaların görüşmelerinin sürdüğü ifade ediliyor. 

 

http://www.tweaktown.com/news/51317/microsoft-rumored-talks-yahoo-acquisition-financing/index.html Yorum Yaz
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halitozbasli 3 yıl en beğenilen
2008de satacaydınız o şirketi, Microsoft güzel teklif sunmuştu satılmadığına şaşırmıştım.
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V4LKyR 3 yıl
Yahoo ölmüş bir şirket olmasına rağmen 40 milyar dolarlık hisselerinden bahsediliyor??
Ölüsü bu kadar ise, bu şirketin dirisi kaç para idi? Yahoo'nun hiç bir şeyini kullanmadım bugüne kadar.
Yahoo ölmüş bir şirket olmasına rağmen 40 milyar dolarlık hisselerinden bahsediliyor??Ölüsü bu kadar ise, bu şirketin dirisi kaç para idi? Yahoo'nun hiç bir...
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3 Yanıt Yanıtla +4
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Virinom 3 yıl
V4LKyR
Yahoo ölmüş bir şirket olmasına rağmen 40 milyar dolarlık hisselerinden bahsediliyor??Ölüsü bu kadar ise, bu şirketin dirisi kaç para idi? Yahoonun hiç bir şeyini kullanmadım bugüne kadar.

40 milyar dolarlık hisse sanıyorum Yahoo nun kendi hissesi değil. Alibaba'nın hisselerinden 40 milyarlık hisse almış o hisselerin vergisini bile ödeyemiyor şuan. Anladığım bu.
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yeniceli2001 3 yıl
1999dan yahoo mail ve messenger kullanıcısıyım, Yahoo Messenger üzerinden Milyonlar ile Mirc gibi görüşmelerin yanında Webcamli görüşmeler de yapılabiliyordu. Bu kadar ünü varken Skype girdi devreye, Skype den sonra MSN messenger ile birleşince Yahoo tavan yapmıştı. Sonrasın Yahoo Messenger Chat servisini kapattı. Artık kimseyle görüşememeye başladınız arkadaşalrınız haricinde, ardından da millet yavaş yavaş başka kanallara akmaya başladı. Camfrog bile yanından geçemezdi. 11 kameralı görüşme ile Yüksek Lisans dersleri verdiren bir uygulamaydı. Eskidik ama hala Yahoo mailim aktiftir.
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halitozbasli 3 yıl en beğenilen
2008de satacaydınız o şirketi, Microsoft güzel teklif sunmuştu satılmadığına şaşırmıştım.
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V4LKyR 3 yıl
Yahoo ölmüş bir şirket olmasına rağmen 40 milyar dolarlık hisselerinden bahsediliyor??
Ölüsü bu kadar ise, bu şirketin dirisi kaç para idi? Yahoo'nun hiç bir şeyini kullanmadım bugüne kadar.
3 Yanıt Yanıtla +4
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mert263 3 yıl V4LKyR
V4LKyR
Yahoo ölmüş bir şirket olmasına rağmen 40 milyar dolarlık hisselerinden bahsediliyor??
Ölüsü bu kadar ise, bu şirketin dirisi kaç para idi? Yahoo'nun hiç bir şeyini kullanmadım bugüne kadar.

Çünkü tumblr'ın sahipleri o yüzden ve amerikada baya ünlü bunların arama servisi falan
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dokuzcanlicanavar 3 yıl V4LKyR
Geçen seneye kadar satın alımlarla sürekli bünyesine yeni firmalar katıyordu
hisse değerinin yüksek olmasının nedenlerinden biri de bu olabilir
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serkan78689 3 yıl V4LKyR
V4LKyR
Yahoo ölmüş bir şirket olmasına rağmen 40 milyar dolarlık hisselerinden bahsediliyor??
Ölüsü bu kadar ise, bu şirketin dirisi kaç para idi? Yahoo'nun hiç bir şeyini kullanmadım bugüne kadar.

birsürü servisleri uygulamaları var en önemlisi yahoo bir arama motoru ve abd de baya popüler googleden sonra ikinci sanırsam kullanım oranı.

ayrıca şirket ölü felan değil sadece gelirleribi arttıramıyor karlılığını uzun zamandır kaybetti
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