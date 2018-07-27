Windows 10, bilgisayarınıza yüklenecek güncellemeleri yapay zeka ile zamanlayacak

Teknoloji Editörü
Windows 10 güncellemelerini genel olarak birçok kullanıcını daha sonra vakit ayırmak ve sistemlerini o an yeniden başlatmak istememeleri sebebiyle sürekli olarak ertelediklerini söylemek yanlış olmaz. Eğer siz de bu kullanıcılardan biriyseniz artık Windows 10 güncellemeleri sizin için sorun olmaktan çıkıyor.
Windows 10 güncellemeler için zamanı kendi belirleyecek
Sistem güncellemeleri bilgisayarınızı birkaç dakika boş bıraksanız bile, Windows tarafından uygun bir zaman olarak değerlendirilerek yapılmak istenebilir. Çoğu güncelleme de zaman alacağı ve sistemin yeniden başlatılmasını gerektireceği için can sıkıcı bir hal alabiliyor. Microsoft bu konuya bir çözüm buldu ve artık sistem güncellemelerinin yapay zeka (AI) ile zamanlanması için çalışmalara başladı.Microsoft, Windows 10'un sistem güncellemelerini daha akıllı bir hale getirmek için yapay zeka destekli makine öğreniminden faydalanmayı planlıyor. Bu teknoloji alışkanlıklarınızı öğrenecek ve bilgisayarı uzun bir süre bırakıp gideceğiniz anı tahmin ederek güncellemeleri o zaman diliminde yapacak. Örneğin Cuma günleri şirkette bir toplantıya giriyorsanız veya kısa bir yürüyüşe çıkıyorsanız Windows bu zamanı sistem güncellemesi yapmak için kullanabilecek. Eğer gün içinde kısa süreli bilgisayar başından kalkıyorsanız Windows bu zaman dilimlerinde de güncelleme yapmaktan kaçınacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Update ayarlarını; "güncellemeleri kontrol et, indirme ve kurma konusunda kararı bana bırak" olarak ayarlıyorduk.
Ne derdimiz vardı, nede sorunumuz.
Yapay zeka denen meret hangi zekasızın icadıysa artık...
Kaynak olarak aldıkları haberin kapak resmi buydu
Şimdi win 10 da, sözde güncellemeyi rahatsız etmeyecek zamanda yapacağız ayağına davranış şekillerinizi, ne zaman yoğun kullandığınızı vs verileri kayıt altına alacağını söylüyor. İşin özü bu. Zaten eulası da böyleydi. Tüm verilerine istediğim an bakarım diyordu.