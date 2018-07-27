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Windows 10, bilgisayarınıza yüklenecek güncellemeleri yapay zeka ile zamanlayacak

Yazılım devi Microsoft, bilgisayarınıza yüklenecek Windows 10 güncellemelerinin zamanlamasını yapay zeka (AI) destekli makine öğrenimi ile ayarlayacak. Tüm detaylar haberimizde.
10 ay
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İşletim Sistemleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Windows 10 güncellemelerini genel olarak birçok kullanıcını daha sonra vakit ayırmak ve sistemlerini o an yeniden başlatmak istememeleri sebebiyle sürekli olarak ertelediklerini söylemek yanlış olmaz. Eğer siz de bu kullanıcılardan biriyseniz artık Windows 10 güncellemeleri sizin için sorun olmaktan çıkıyor.

Windows 10 güncellemeler için zamanı kendi belirleyecek

Sistem güncellemeleri bilgisayarınızı birkaç dakika boş bıraksanız bile, Windows tarafından uygun bir zaman olarak değerlendirilerek yapılmak istenebilir. Çoğu güncelleme de zaman alacağı ve sistemin yeniden başlatılmasını gerektireceği için can sıkıcı bir hal alabiliyor. Microsoft bu konuya bir çözüm buldu ve artık sistem güncellemelerinin yapay zeka (AI) ile zamanlanması için çalışmalara başladı.
Microsoft, Windows 10'un sistem güncellemelerini daha akıllı bir hale getirmek için yapay zeka destekli makine öğreniminden faydalanmayı planlıyor. Bu teknoloji alışkanlıklarınızı öğrenecek ve bilgisayarı uzun bir süre bırakıp gideceğiniz anı tahmin ederek güncellemeleri o zaman diliminde yapacak. Örneğin Cuma günleri şirkette bir toplantıya giriyorsanız veya kısa bir yürüyüşe çıkıyorsanız Windows bu zamanı sistem güncellemesi yapmak için kullanabilecek. Eğer gün içinde kısa süreli bilgisayar başından kalkıyorsanız Windows bu zaman dilimlerinde de güncelleme yapmaktan kaçınacak.

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tahir40 10 ay en beğenilen
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tahir40 10 ay en beğenilen
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kral_besiktas 10 ay
Eskiden yapay zeka neyim yoktu öyle şeyler.
Update ayarlarını; "güncellemeleri kontrol et, indirme ve kurma konusunda kararı bana bırak" olarak ayarlıyorduk.
Ne derdimiz vardı, nede sorunumuz.
Yapay zeka denen meret hangi zekasızın icadıysa artık...
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hacı.basat 10 ay
Bahsi geçen zeka bilgisayar Bluray çekerken servis paketi yüklemeye kalkıp BD yakıyor, dertleri ne bunların? sormadan izinsiz güncellemenin amacı ne yani? zorla insanları windows dışı yollara itiyorlar, amaçlarına ulaştılar sayılır, windowsun sonu yakındır.
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mehmedaltair 10 ay

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Kaynak olarak aldıkları haberin kapak resmi buydu
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Tugrul_512bit 10 ay
ben güncellemeyi kendim yapıp sonra iptal ederim niye oyunların programların performansını düşürsün? bedava değil bu işlemciler.
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Virinom 10 ay
Eğer yapay zeka varsa moku yedik. Artık her oyunun ortasında restart atar.
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ParaMounT99229 10 ay
Yakın zamanda yapay zekada isyan bayrağını çeker artık bu ne lan her güncellemede sorun çıkıyor adam gibi iş yapın yoksa güncellemem diye :))
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classf2re 10 ay
Microsoft'a buradan selam söylüyorum. Bir bilgisayar 2 günde 8-10 kere güncellenip yeniden başlatılır mı?
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Spider_hip 10 ay
Windows 7 den sonra doğru düzgün erteletmiyor ki namussuzlar. Bir erteliyorsun, ertelerken de diyor zaten bak 24 saat içinde sive sive tekrar başlatacağım diyor. Sonr a en olmadık zamanda 15dk vaktin kaldı ben başlatıyorum haberin olsun kaydet işin varsa ona göre diyor. Win8 de durum böyle. Ha win7 de, ne zaman restart yaparsan o zaman. Öyle dayatma yok.
Şimdi win 10 da, sözde güncellemeyi rahatsız etmeyecek zamanda yapacağız ayağına davranış şekillerinizi, ne zaman yoğun kullandığınızı vs verileri kayıt altına alacağını söylüyor. İşin özü bu. Zaten eulası da böyleydi. Tüm verilerine istediğim an bakarım diyordu.
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