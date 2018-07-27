Windows 10, bilgisayarınıza yüklenecek güncellemeleri yapay zeka ile zamanlayacak

Windows 10 güncellemelerini genel olarak birçok kullanıcını daha sonra vakit ayırmak ve sistemlerini o an yeniden başlatmak istememeleri sebebiyle sürekli olarak ertelediklerini söylemek yanlış olmaz. Eğer siz de bu kullanıcılardan biriyseniz artık Windows 10 güncellemeleri sizin için sorun olmaktan çıkıyor.

Windows 10 güncellemeler için zamanı kendi belirleyecek

Sistem güncellemeleri bilgisayarınızı birkaç dakika boş bıraksanız bile, Windows tarafından uygun bir zaman olarak değerlendirilerek yapılmak istenebilir. Çoğu güncelleme de zaman alacağı ve sistemin yeniden başlatılmasını gerektireceği için can sıkıcı bir hal alabiliyor. Microsoft bu konuya bir çözüm buldu ve artık sistem güncellemelerinin yapay zeka (AI) ile zamanlanması için çalışmalara başladı.

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Microsoft,'un sistem güncellemelerinibir hale getirmek için yapay zeka desteklifaydalanmayı planlıyor. Bu teknolojive bilgisayarı uzun bir süre bırakıp gideceğiniz anı tahmin ederekyapacak. Örneğin Cuma günleri şirkette birveya kısa birçıkıyorsanız Windows bu zamanıyapmak için kullanabilecek. Eğer gün içindebilgisayar başından kalkıyorsanızbu zaman dilimlerinde de güncelleme yapmaktan kaçınacak.