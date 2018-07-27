Meizu 16 lansmanı için basına "şampuanlı davetiye" gönderildi

Teknoloji Editörü
Akıllı telefon üreticisi Meizu'nun yeni akıllı telefonları Meizu 16 ve 16 Plus modellerini 8 Ağustos tarihinde tanıtması bekleniyordu. Fakat şirket bu tarihleri öne çekti ve cihazları 30 Temmuz tarihinde tanıtacağını duyurdu. Şirketin basına gönderdiği davetiyeler ise oldukça enteresan.
Şampuan esprisi çentiğe gönderme olabilir
Meizu'nun basın davetiyeleri her zaman ilginç olmuştur. Şirket bu kez basın davetiyesine bir şişe şampuan ekleyerek enteresanlık konusunda çığır atlamış görünüyor. Gönderilen Heads and Shoulders marka şampuanın tam olarak hangi düşünceyle gönderildiği belli olmasa da, bunun rakip şirketlerin çentikli telefonlarına bir gönderme olabileceği konuşuluyor. Zira Meizu 16 ve 16 Plus modelleri çentiksiz ve ince çerçeveli ekranlara sahip.
Meizu 16 ve Meizu 16 Plus akıllı telefonların ikisi de Snapdragon 845 işlemci ile gelecek. Meizu 16, 6 inç ekrana sahipken, Meizu 16 Plus'ın ekranının ise 6.5 inç olacağını belirtelim. 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı, ekrana gömülü parmak izi okuyucu ve Android 8.1 Oreo ile gelecek olan cihazların kamera özelliklerinin de aynı olması bekleniyor.
https://www.weibo.com/1659643027/GrGywf98w?type=comment#_rnd1532673549055 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Meizu nun bugün globalde ve çinde pazar payı kaç biliyormusunuz?
Xiaomi Mi ve Redmi nin
Oppo nun
Vivo nun
Honor ın
Zte nin nubia nın pazar payları kaç biliyormusunuz?
Su geçirmezlik maliyete %25 etki ediyorsa xiaomi ceosunun dediği gibi meizu çok daha kaliteli ürünlerini bile insanlar tarafından kabul görmezken %25 ekstra maliyetle küçücük pazar payıyla satabilir mi sanıyorsunuz.
Xiaomiciler diyecek ki aynı donanım %25 daha pahalı kazık qanqa xiaomi al moruq, qardaşım xiaomi var mı qardaşım kafasındayken oksijen tüpüne xiaomi fangazını doldurmuşlarken ne kadar mantıklı siz söyleyin Önündeki vivo oppo xiaomi ve huaweiden sonra 5. Bazen 8. Sırada meizu ve pazar payı çok küçük sizin dediğiniz intihardan farksız aynı kulvarda çok daha fazla özellik daha kaliteli malzeme daha kaliteli ekran ses kamera sunuyor. Herşeyiyle daha iyi. Su geçirmezlik sonra düşünülecek şey. Ayrıca Su geçirmezlipi en büyük dezavantajı ses kalitesini ciddi maskeler.
Cevabınızı bekliyorum benim ve endüstriyel üretim sürecinde firmaların ve firmayı yöneten işletmecilerin bilmediği super bir fikriniz var sanırım.
Bence
Çentik insanın kafasını(head) sabunlarken veya su dökerken başını eğdiği poziyonu andırıyor. Yani omuzlar ile başlar aynı hizada, omuzlar ise yani shoulders eğilmiş başla aynı hizada olan omuzları yani çentiğin yanındaki ekranları simgeliyor. Zekice ve güzel espri
2. Olarakta bununla beraber Meizu 16 ile çentiği yıkayalım yani silelim, yüksek ekran gövde kasa oranı böyle de olurmuş göaterelim deme anlamıda taşıyor olabilir
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