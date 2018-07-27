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Meizu 16 lansmanı için basına "şampuanlı davetiye" gönderildi

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, 30 Temmuz'da tanıtacağı Meizu 16 ve 16 Plus modelleri için şampuanlı basın davetiyeleri gönderdi. İlginç gelişmenin detayları haberimizde.
10 ay
4,3b
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24
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Meizu 16 lansmanı için basına
Akıllı telefon üreticisi Meizu'nun yeni akıllı telefonları Meizu 16 ve 16 Plus modellerini 8 Ağustos tarihinde tanıtması bekleniyordu. Fakat şirket bu tarihleri öne çekti ve cihazları 30 Temmuz tarihinde tanıtacağını duyurdu. Şirketin basına gönderdiği davetiyeler ise oldukça enteresan.

Şampuan esprisi çentiğe gönderme olabilir

Meizu'nun basın davetiyeleri her zaman ilginç olmuştur. Şirket bu kez basın davetiyesine bir şişe şampuan ekleyerek enteresanlık konusunda çığır atlamış görünüyor. Gönderilen Heads and Shoulders marka şampuanın tam olarak hangi düşünceyle gönderildiği belli olmasa da, bunun rakip şirketlerin çentikli telefonlarına bir gönderme olabileceği konuşuluyor. Zira Meizu 16 ve 16 Plus modelleri çentiksiz ve ince çerçeveli ekranlara sahip.
Meizu 16 ve Meizu 16 Plus akıllı telefonların ikisi de Snapdragon 845 işlemci ile gelecek. Meizu 16, 6 inç ekrana sahipken, Meizu 16 Plus'ın ekranının ise 6.5 inç olacağını belirtelim. 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı, ekrana gömülü parmak izi okuyucu ve Android 8.1 Oreo ile gelecek olan cihazların kamera özelliklerinin de aynı olması bekleniyor.
Meizu 16 lansmanı için basına

https://www.weibo.com/1659643027/GrGywf98w?type=comment#_rnd1532673549055 Yorum Yaz
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Abdülhak Hamit Tarhan 10 ay en beğenilen editörün seçimi
Çentiği kafa/head ve çentiğin sağında ve solundaki ekranları da omuzlar/shoulders olarak kabul edersek basın kahkahayı
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fatihaksoy47 9 ay
Piyasayı temizleyecem demiş Meizu
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eP_362 9 ay
Tanıtım 8 Ağustos'ta.
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tavernac1 9 ay
Telefon yalan oldu herhalde hani tanıtılacaktı 30 temmuzda?
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DH Misafiri 9 ay
Telefon bugün tanıtılacaktı , hiçbir haber sitesinde bilgi yok ? Saat kaçta tanıtılacak telefon ?? Heyecanla bu telefonu bekliyorum
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DH Misafiri 10 ay
Türkiye'ye inşallah en kısa zamanda gelir bu telefon oneplus 6 alacaktım vazgeçtim , meizu 16 plus alacağım. MEİZU BU MESAJI OKUYORSAN TÜRKİYE'YE GETİR BU TELEFONU , GENPA ZATEN GARANTİ OLARAK ANLAŞTIK MEİZUYLA. Garanti açısından hem oneplus hemde xiaomi'nin önüne geçiriyor bu da Meizu'yu ¦
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YediGüzelAdam 10 ay
Hocam şuan o kadar kör bir kitle var ki mi6 gibi bir çöpü Nokia8 Xperia XZ1 den daha iyi olduğunu en iyi Android markası olduğunu daha iyisi olmadığını söylüyorlar.
Meizu nun bugün globalde ve çinde pazar payı kaç biliyormusunuz?
Xiaomi Mi ve Redmi nin
Oppo nun
Vivo nun
Honor ın
Zte nin nubia nın pazar payları kaç biliyormusunuz?
Su geçirmezlik maliyete %25 etki ediyorsa xiaomi ceosunun dediği gibi meizu çok daha kaliteli ürünlerini bile insanlar tarafından kabul görmezken %25 ekstra maliyetle küçücük pazar payıyla satabilir mi sanıyorsunuz.
Xiaomiciler diyecek ki aynı donanım %25 daha pahalı kazık qanqa xiaomi al moruq, qardaşım xiaomi var mı qardaşım kafasındayken oksijen tüpüne xiaomi fangazını doldurmuşlarken ne kadar mantıklı siz söyleyin Önündeki vivo oppo xiaomi ve huaweiden sonra 5. Bazen 8. Sırada meizu ve pazar payı çok küçük sizin dediğiniz intihardan farksız aynı kulvarda çok daha fazla özellik daha kaliteli malzeme daha kaliteli ekran ses kamera sunuyor. Herşeyiyle daha iyi. Su geçirmezlik sonra düşünülecek şey. Ayrıca Su geçirmezlipi en büyük dezavantajı ses kalitesini ciddi maskeler.
Cevabınızı bekliyorum benim ve endüstriyel üretim sürecinde firmaların ve firmayı yöneten işletmecilerin bilmediği super bir fikriniz var sanırım.
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YediGüzelAdam 10 ay
Çok mantıklı bir espri olmuş 2 markaya da reklam olmuş.
Bence
Çentik insanın kafasını(head) sabunlarken veya su dökerken başını eğdiği poziyonu andırıyor. Yani omuzlar ile başlar aynı hizada, omuzlar ise yani shoulders eğilmiş başla aynı hizada olan omuzları yani çentiğin yanındaki ekranları simgeliyor. Zekice ve güzel espri
2. Olarakta bununla beraber Meizu 16 ile çentiği yıkayalım yani silelim, yüksek ekran gövde kasa oranı böyle de olurmuş göaterelim deme anlamıda taşıyor olabilir
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CoreXXX 10 ay
aslında telefon ve şampuan aynı ekranda bana başka bişey çağrıştırdı ama ayıp burda söylenmez onlar:)
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CoreXXX 10 ay
Suya Sabuna değmeden bizim telefonumu alın demek istemiş yazar acaba:)
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sistemli adam 10 ay
Sakin ol şampuan demek istenilmiştir.
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