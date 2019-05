Meizu 16 lansmanı için basına "şampuanlı davetiye" gönderildi

Akıllı telefon üreticisi Meizu'nun yeni akıllı telefonları Meizu 16 ve 16 Plus modellerini 8 Ağustos tarihinde tanıtması bekleniyordu. Fakat şirket bu tarihleri öne çekti ve cihazları 30 Temmuz tarihinde tanıtacağını duyurdu. Şirketin basına gönderdiği davetiyeler ise oldukça enteresan.

Şampuan esprisi çentiğe gönderme olabilir

Meizu'nun basın davetiyeleri her zaman ilginç olmuştur. Şirket bu kez basın davetiyesine bir şişe şampuan ekleyerek enteresanlık konusunda çığır atlamış görünüyor. Gönderilen Heads and Shoulders marka şampuanın tam olarak hangi düşünceyle gönderildiği belli olmasa da, bunun rakip şirketlerin çentikli telefonlarına bir gönderme olabileceği konuşuluyor. Zira Meizu 16 ve 16 Plus modelleri çentiksiz ve ince çerçeveli ekranlara sahip.

Meizu 16 ve Meizu 16 Plus akıllı telefonların ikisi de Snapdragon 845 işlemci ile gelecek. Meizu 16, 6 inç ekrana sahipken, Meizu 16 Plus'ın ekranının ise 6.5 inç olacağını belirtelim. 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı, ekrana gömülü parmak izi okuyucu ve Android 8.1 Oreo ile gelecek olan cihazların kamera özelliklerinin de aynı olması bekleniyor.

