Windows 10 için Todoist yayınladı

Uzun zamandır sektörde aktif olarak yer alan yapılacak listesi oluşturma uygulaması Todoist, Windows 10 tarafına da giriş yaptı.

Şimdilik önizleme sürümünde bulunan ve Windows 10 işletim sistemli bilgisayarlar bünyesinde çalışma gösterebilen Todoist, söylediğimiz gibi kişilerin yapılacak listeleri hazırlamasına ve böylece daha düzenli bir hayat yaşamasına imkan tanıyor. Bulut temelinde hazırlanan listeleri farklı cihazlar arasında senkronize edebilen uygulama, beyaz ağırlıklı sade bir arayüzle geliyor ve listeleri düzenli olunması için kategorilere ayırabiliyor.

Microsoft Outlook eklentisi ile e-postaları tek tıklama ile yapılacak listelerine dahil edebilen Windows 10 için Todoist, ücretsiz olarak buradan elde edilebiliyor. İlerleyen süreçte uygulamanın Windows 10 Mobile sürümü ve dijital asistan Cortana entegrasyonu da geliyor.