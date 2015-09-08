Windows 10 için Twitter güncellendi, popüler konuları göstermeye başladı

Popüler sosyal ağlardan Twitter'ın resmi Windows 10 uygulaması önemli özelliklerle 4.1 sürümüne güncelledi.

Windows 10'a uygun oldukça modern bir arayüzle gelen uygulama, yayınlanan yeni sürümüyle ilk olarak popüler konuları göstermeye başladı. Bunu arayüzünün sol tarafına yerleştirilen özel bir menü üzerinden gözler önüne seren Twitter, ayrıca yeni Tweet alıntılama sürecine destek vermeye başladı, birden fazla hesap ile girişin önünü araladı ve yüksek çözünürlüklü fotoğraf desteği kazandı.

Ücretsiz olarak sunulan uygulama buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/twitter-windows-10-updated-quote-tweet