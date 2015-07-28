Windows 10 için Twitter uygulaması kullanıma sunuldu

Microsoft'un yarın kullanıcıların beğenisine sunacağı yeni işletim sistemi Windows 10 için uygulama tarafında da hareketlenmeler başladı. Twitter, yeni resmi Windows 10 uygulamasını kullanıma sundu.

Oldukça sade bir arayüzü bulunan Windows 10 için Twitter, alıntılı retweet, sürükleyerek yenileme, konum gibi eksiklerine rağmen etkili bir deneyim ortaya koyuyor. GIF'leri kendi içinde oynatabilen uygulama, fotoğraf yükleme desteğini veriyor ve bildirim ayarlarıyla isteğe bağlı olarak özelleştirilebiliyor.

Sunduğu teknik altyapı ile genel kullanıcılara hitap ettiği ancak "Tweetium"uygulamasının yanına yaklaşamadığı belirtilen Windows 10 için Twitter, ücretsiz olarak buradan elde edilebiliyor.

http://www.windowscentral.com/twitter-windows-10-now-live-store?utm_source=wpc&utm_medium=twitter