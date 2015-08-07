Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 10 kurmak anahtarsız olarak da mümkün

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
22,6b
1
48
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows 10 kurmak anahtarsız olarak da mümkün

Geçtiğimiz hafta Windows 10 işletim sistemini kullanıma sunan Microsoft, mümkün olan en hızlı sürede kullanıcıları bu platforma çekmek için çeşitli stratejiler geliştirdi. Windows 7 ve 8/8.1 kullanıcılarına ücretsiz yükseltme sağlayan firma, ayrıca üretici ortaklarının da belirli bölgelerde hızlı Windows 10 cihaz satışı yapmalarını sağladı. 

Bunun haricinde bazı kapıları da açık bırakan Microsoft, bir aktivasyon anahtarı gerektirmeden Windows 10 tecrübesini yaşamak isteyenleri de boş geçmiyor. Son gelen bilgiler de bunu doğruluyor. 

Windows 10 indirme linklerine tıkladıktan sonra ISO dosyası olarak harici bir medya üzerinden sistemi kurmayı seçtiğinizde standart olarak dosya indiriliyor ve harici medyaya aktarılacak hale geliyor. Daha sonra harici medya üzerinden Windows 10 işletim sistemini kurmaya başladığınızda bir iki kere anahtar girmeniz istense de bunu es geçebiliyorsunuz. 

Windows 10 anahtarsız olarak sisteme kurulduğu için iki kısıtlama ile geliyor. Birincisi ekranın alt kısmında Windows'u aktifleştirmenizi isteyen bir uyarı, ikincisi ise kişiselleştirme seçeneklerinin kapalı olması. Bunun haricinde diğer tüm fonksiyonlar eksiksiz olarak çalışıyor. 

Eğer aktive edilmiş Windows 10 kullanan başka bir bilgisayarınız var ise aktive edilmemiş bilgisayar ile senkronize ettiğinizde, tüm kişiselleştirme ayarlarınız aktive olmamış bilgisayara geçiyor ve bu sorun da böylece halledilmiş oluyor. 

Ancak bu Microsoft'un gözünden kaçan bir konu değil. Firma en azından deneme amacıyla da olsa kullanıcı çekmek için bu kanalları açık tutuyor. Aktive edilmemiş Windows 10 sürümleri en az bir yıl güncelleme almaya devam edecek. Sonrasında ise sistemi resetleme veya farklı fonksiyon kısıtlamaları gibi uygulamalar ortaya çıkmaya başlayacak. Bundan kurtulmak için ise bir anahtar satın almanız gerekiyor.  
Windows 10 kurmak anahtarsız olarak da mümkün
 

http://www.windowscentral.com/you-do-not-need-activate-windows-10 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Elsa 4 yıl en beğenilen Cidelee
Cidelee
İcimden bir ses korsan kullanima kesin cozum bulduklarini soyluyorlar. Daha yeni bir Windows surumunun cikmayacak olmasi, Windows 7/8 den gecisin ucretsiz olmasi vede bu sekilde bir yil ucretsiz kullanilabilecek olmasini buna bagliyorum. İnsanlari Windows 10'a alistiracaklar sonrada parayi vuracaklar.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Cideleeİcimden bir ses korsan kullanima kesin cozum bulduklarini soyluyorlar. Daha yeni bir Windows surumunun cikmayacak olmasi, Windows 7/8 ...
Devamını Gör
Yanıtla +64
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yoksulseytan22 4 yıl
Windowsu Windows yapan korsandır.
Sürekli güvenlik güncellemesi yapan firma korsancıları engellemesede, inanın yıpratır sinir hastası yapardı.
Bilerek fazla uğraşmıyorlar.
Windowsu Windows yapan korsandır.Sürekli güvenlik güncellemesi yapan firma korsancıları engellemesede, inanın yıpratır sinir hastası yapardı.Bilerek fa...
Devamını Gör
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 2 yıl
cheapkeyoffer dot com çok ucuza temin edebilirsiniz. win 10 pro 19 dollar. office Çok ucuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 4 yıl
underlater
serafonŞimdi orijinal win8 sahipleri sınırsız mı sahip olacak Windows 10 a yoksa 1 seneliğine mi? Ben orayı anlayamadım
Orjinal windowsa sahipsen Anahtarada (Product Key) sahipsin demektir. Yalnız tek nokta ilk seferde temiz kurulum değil upgrade yapman yani indirdiğin dosya içerisindeki setupu çalıştırman ve bu şekilde kurulum yapman gerekiyor. Bu asyede sahip olduğun Anahtara windows 10 kullanım hakkı tanınmış oluyor. Bu işlemi de 1 yıl içerisinde yapman gerekiyor. Ondan sonra ücret ödemeden windows 10u daha fazla sürede kullanmaya devam ediyorsun. 1 yıl dolduktan sonra bu işlemi yaparsan eğer windows upgrade için yeni anahtar istiyor.Burada anlatılmak istenen sıfırdan windows 10 kurarsan Anahtara ihtiyacın olacak ama anahtar olmadan da 10u kurabileceksin. Tek bir şartla 1 yıl dolmadan yeni anahtarı girmek kaydıyla.Yani burada anlatılanlar Orjinal Windows 7, 8, 8.1 sahiplarini bağlamıyor.

O zaman iyiymiş teşekkürler deneyelim bakalım. Upgrade yapınca ileride temiz kurulum yapabiliyor muyuz peki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Bilginiz olsun ISO dosyasıyla temiz kurulumu ilk kez yaptığınızda 725 TL ödeyip Windows 10 Pro sahibi olabilirsiniz uyarısı geliyor :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
underlater 4 yıl
serafon
Şimdi orijinal win8 sahipleri sınırsız mı sahip olacak Windows 10 a yoksa 1 seneliğine mi? Ben orayı anlayamadım

Orjinal windows'a sahipsen Anahtarada (Product Key) sahipsin demektir. Yalnız tek nokta ilk seferde temiz kurulum değil upgrade yapman yani indirdiğin dosya içerisindeki setup'u çalıştırman ve bu şekilde kurulum yapman gerekiyor. Bu asyede sahip olduğun Anahtara windows 10 kullanım hakkı tanınmış oluyor. Bu işlemi de 1 yıl içerisinde yapman gerekiyor. Ondan sonra ücret ödemeden windows 10'u daha fazla sürede kullanmaya devam ediyorsun. 1 yıl dolduktan sonra bu işlemi yaparsan eğer windows upgrade için yeni anahtar istiyor.
Burada anlatılmak istenen sıfırdan windows 10 kurarsan Anahtara ihtiyacın olacak ama anahtar olmadan da 10'u kurabileceksin. Tek bir şartla 1 yıl dolmadan yeni anahtarı girmek kaydıyla.
Yani burada anlatılanlar Orjinal Windows 7, 8, 8.1 sahiplarini bağlamıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 4 yıl
Şimdi orijinal win8 sahipleri sınırsız mı sahip olacak Windows 10 a yoksa 1 seneliğine mi? Ben orayı anlayamadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 4 yıl
Bence bugüne kadar en iyi arayüze sahip Windows işletim sistemi Win7 dir. Win7 sonrası çıkan işletim sistemlerini çıktığı günden beri kullanıyorum. hala Win7 yi özlüyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dostum kertenkele 4 yıl
Ben 7 yi 10 a yükselttim ama umduğum gibi çıkmadı 7 daha canlıydı garip garip renkler var mesela denetim masası o ne öyle hiç mi kafanız çalışmıyor sanki işe yeni alınmış programcılar yaptı tasarım diye birşey yok dün modemin şifresini değiştirdik ağı unut demek için google dan baktık nerde olduğuna ayarlarda bulamıyoruz bence Windows 10 öyle 700.800 tl verilip alınacak bir işletim sistemi değil belkide onun için bedava dağıttılar
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parola_18 4 yıl
demo da kıytırık maouse ayarlarına bile giremiyorsun alsınlar sokkkksunlar kütüphanelerine
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
black_flood 4 yıl
yükseltme yapan herkesteki ürün anahtarı aynı zaten şuanda toplu lisanslama anahtarı ile kuruluyor sonrasını yılbaşından sonra göreceğiz artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakanr 4 yıl
Benim sattelitte kurdum, ilk bi kurdu sonra wifi bi gitti geldi, restart attı ve masaüstünü göremedim bir daha, önemli driverler eksik zannedersem, bende kurtarma konsolından, eski versitona döndüm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
22621 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, windows 10
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Alternatif" Teknoloji Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim