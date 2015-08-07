Windows 10 kurmak anahtarsız olarak da mümkün

Geçtiğimiz hafta Windows 10 işletim sistemini kullanıma sunan Microsoft, mümkün olan en hızlı sürede kullanıcıları bu platforma çekmek için çeşitli stratejiler geliştirdi. Windows 7 ve 8/8.1 kullanıcılarına ücretsiz yükseltme sağlayan firma, ayrıca üretici ortaklarının da belirli bölgelerde hızlı Windows 10 cihaz satışı yapmalarını sağladı.





Bunun haricinde bazı kapıları da açık bırakan Microsoft, bir aktivasyon anahtarı gerektirmeden Windows 10 tecrübesini yaşamak isteyenleri de boş geçmiyor. Son gelen bilgiler de bunu doğruluyor.





Windows 10 indirme linklerine tıkladıktan sonra ISO dosyası olarak harici bir medya üzerinden sistemi kurmayı seçtiğinizde standart olarak dosya indiriliyor ve harici medyaya aktarılacak hale geliyor. Daha sonra harici medya üzerinden Windows 10 işletim sistemini kurmaya başladığınızda bir iki kere anahtar girmeniz istense de bunu es geçebiliyorsunuz.





Windows 10 anahtarsız olarak sisteme kurulduğu için iki kısıtlama ile geliyor. Birincisi ekranın alt kısmında Windows'u aktifleştirmenizi isteyen bir uyarı, ikincisi ise kişiselleştirme seçeneklerinin kapalı olması. Bunun haricinde diğer tüm fonksiyonlar eksiksiz olarak çalışıyor.





Eğer aktive edilmiş Windows 10 kullanan başka bir bilgisayarınız var ise aktive edilmemiş bilgisayar ile senkronize ettiğinizde, tüm kişiselleştirme ayarlarınız aktive olmamış bilgisayara geçiyor ve bu sorun da böylece halledilmiş oluyor.





Ancak bu Microsoft'un gözünden kaçan bir konu değil. Firma en azından deneme amacıyla da olsa kullanıcı çekmek için bu kanalları açık tutuyor. Aktive edilmemiş Windows 10 sürümleri en az bir yıl güncelleme almaya devam edecek. Sonrasında ise sistemi resetleme veya farklı fonksiyon kısıtlamaları gibi uygulamalar ortaya çıkmaya başlayacak. Bundan kurtulmak için ise bir anahtar satın almanız gerekiyor.

http://www.windowscentral.com/you-do-not-need-activate-windows-10