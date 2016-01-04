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Windows 10 mobile güncellemesi yakında

Aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen halen Windows 10 mobil güncellemesi ile ilgili bir gelişme yok. Yetkililer, güncelleme için sürekli yakında tanımlamasını yapıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 mobile güncellemesi yakında


Windows 10 mobil işletim sistemli yeni Lumia modellerinin lansmanında, Aralık ayı için güncellemeye başlanacağı sözünü veren Microsoft, henüz herhangi bir girişimde bulunmadı. Firma artık güncelleme durumunu yakında olarak revize etmiş durumda ancak ne kadar yakın bilinmiyor. 

Windows 10 mobil işletim sistemi yeni Lumia modellerinin haricinde Insider programı içerisinden de tecrübe edilebiliyor. Ne varki mevcut Windows Phone 8.1 üzerinde çalışan Lumia sahipleri için henüz bir güncelleme takvimi açıklanmış değil. Lumia yardım hesapları, sorulan sorulara güncellemenin yakında olacağı cevabını veriyor. 

Bazı operatörler test için Windows 10 mobil güncellemesinin ay içerisinde geleceğini belirtiyor. Testler sonrasında abonelerine en erken bu ay sonunda dağıtabilecekler. Tabii bu en iyi ihtimal. Güncellemenin Şubat veya Mart ayına kalması da olası. Gecikmeler elbette kullanıcıları da hayal kırıklığına uğratmış durumda. 

Windows 10 mobil güncellemesi alabilmek için cihazların en az 8GB depolama kapasitesine sahip olması gerekiyor. Güncelleme, donanıma göre özelliklerinde kısıtlamalar yapabilecek. İlk etapta Lumia 630, 640, 640 XL, 730 ve Lumia 930 modellerine güncelleme verilecek. Daha sonra Windows 8.1 Denim sürümündeki cihazlara geçilecek. Bu durumda sürecin yaz ortalarına kadar uzaması ihtimali ortaya çıkıyor. 

http://wmpoweruser.com/microsoft-says-windows-10-mobile-upgrade-to-be-available-soon/ Yorum Yaz
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yoksulseytan22 3 yıl en beğenilen Vl.Murad
Vl.Murad
Windows 10'la harika oldu telefon (Lumia 925), her şey kullanıcının istediği gibi, istediği yerde, istediği şekilde.
Mağaza da yaz aylarıyla birlikte epey hareketlendi, nihayet indirmek-satın almak isteyeceğiniz uygulama-oyunlarla doldu mağaza.

Elimizde 925 olmasa kekliyecen bizi.
Vl.MuradWindows 10'la harika oldu telefon (Lumia 925), her şey kullanıcının istediği gibi, istediği yerde, istediği şekilde.Mağaza da ya...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 3 yıl
türkiyeye mayıstan önce gelmez. bu kadar uzun sürecekti niye erkenden haber verip kendini rezil ediyosun demeden duramıyorum.
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DH Misafiri 3 yıl
Yazın bir A-101 marketinden almıştım L630'umu. 399 TL'ye... Şimdi Windows 10'lu mu olacak. Şahane bir şey bu.
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DH Misafiri 3 yıl
snapchat yok, periscope yok clan of clash yok... Windows 10 mobile olsa ne olacak.
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simbolmina 3 yıl
Eğri oturup doğru konuşalım. Windows 10 mobile, Windows Phone 8.1'den daha iyi ama o kadar. Evet, market de daha iyi ama ikisi de yeterli değil.
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klişeavcısı 3 yıl
Vl.Murad
yoksulseytan22
Vl.Murad Windows 10la harika oldu telefon (Lumia 925), her şey kullanıcının istediği gibi, istediği yerde, istediği şekilde. Mağaza da yaz aylarıyla birlikte epey hareketlendi, nihayet indirmek-satın almak isteyeceğiniz uygulama-oyunlarla doldu mağaza.
Elimizde 925 olmasa kekliyecen bizi.
Elimde 925 olmasa inanırdım size de, dediğim gibi Windows 10 yüklü bir 925 kullanıyorum ve evet yorumum bu şekilde.

Sen Teknik Önizlemeyi final sürümü sanmaya devam et.
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The-Engineer 3 yıl
Milyon yıl oldu daha gelecek , şu Microsoft kadar yavaş güncelleme veren ikinci bir firma yok


Not:Güncelleme beklemekten yılmış eski 920 kullanıcısı.
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Cihat_, 3 yıl
yakında dediğine bakmayın en az 2 ayda gelir
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M e h m e t 3 yıl
Windows Phone kullanıcıları için güzel bir avunma bahanesi olur.

Boşuna kimse kendini kandırmasın derim.
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alprkrkmz 3 yıl
12 ocak tarihi konusuluyor su aralar.
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Vl.Murad 3 yıl
Windows 10'la harika oldu telefon (Lumia 925), her şey kullanıcının istediği gibi, istediği yerde, istediği şekilde.
Mağaza da yaz aylarıyla birlikte epey hareketlendi, nihayet indirmek-satın almak isteyeceğiniz uygulama-oyunlarla doldu mağaza.
1 Yanıt Yanıtla +2
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yoksulseytan22 3 yıl Vl.Murad
Vl.Murad
Windows 10'la harika oldu telefon (Lumia 925), her şey kullanıcının istediği gibi, istediği yerde, istediği şekilde.
Mağaza da yaz aylarıyla birlikte epey hareketlendi, nihayet indirmek-satın almak isteyeceğiniz uygulama-oyunlarla doldu mağaza.

Elimizde 925 olmasa kekliyecen bizi.
1 Yanıt Yanıtla +6
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Baslik eksik yazilmis "gelecek\geliyor" nerde?
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windows 10 mobil update soon, Cep Telefonları ve
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