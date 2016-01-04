Windows 10 mobile güncellemesi yakında





Windows 10 mobil işletim sistemli yeni Lumia modellerinin lansmanında, Aralık ayı için güncellemeye başlanacağı sözünü veren Microsoft, henüz herhangi bir girişimde bulunmadı. Firma artık güncelleme durumunu yakında olarak revize etmiş durumda ancak ne kadar yakın bilinmiyor.





Windows 10 mobil işletim sistemi yeni Lumia modellerinin haricinde Insider programı içerisinden de tecrübe edilebiliyor. Ne varki mevcut Windows Phone 8.1 üzerinde çalışan Lumia sahipleri için henüz bir güncelleme takvimi açıklanmış değil. Lumia yardım hesapları, sorulan sorulara güncellemenin yakında olacağı cevabını veriyor.





Bazı operatörler test için Windows 10 mobil güncellemesinin ay içerisinde geleceğini belirtiyor. Testler sonrasında abonelerine en erken bu ay sonunda dağıtabilecekler. Tabii bu en iyi ihtimal. Güncellemenin Şubat veya Mart ayına kalması da olası. Gecikmeler elbette kullanıcıları da hayal kırıklığına uğratmış durumda.





Windows 10 mobil güncellemesi alabilmek için cihazların en az 8GB depolama kapasitesine sahip olması gerekiyor. Güncelleme, donanıma göre özelliklerinde kısıtlamalar yapabilecek. İlk etapta Lumia 630, 640, 640 XL, 730 ve Lumia 930 modellerine güncelleme verilecek. Daha sonra Windows 8.1 Denim sürümündeki cihazlara geçilecek. Bu durumda sürecin yaz ortalarına kadar uzaması ihtimali ortaya çıkıyor.

http://wmpoweruser.com/microsoft-says-windows-10-mobile-upgrade-to-be-available-soon/