Windows 10'a hız arttıracak "Ultimate Performance" modu geliyor

3D modelleme üzerine çalışıyorsanız veya yüksek sistem performansı gerektiren bir işle meşgulseniz zaten oldukça iyi bir bilgisayarınız vardır. Ancak sahip olduğunuz sistemin performansını son damlasına kadar kullanabilmek de yoğun iş yükü altındaki bilgisayarlar için son derece önemli.

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Microsoft'un en son Windows 10 önizleme yapısı ile kullanıcılara sunmaya çalıştığı şey de bu. İş İstasyonları için Windows 10 Pro sürümünü kullanıyorsanız ve sisteminizin biraz daha fazla güç tüketmesi sizin için sorun teşkil etmeyecekse "Ultimate Performance" (Üst Düzey Perormans) adlı yeni güç planının tam size göre olduğunu söyleyebiliriz.

Güç tasarrufundan ödün vererek maksimum hız!

Hızlı döngüdeki (Fast Ring) Insider kullanıcılarının test etmeye başladığı yeni güç planı, Windows 10'daki mevcut "Yüksek Performans" politikasını temel alırken, sistemi maksimum şekilde hızlandırarak ağır yük altındaki bilgisayarlarda mikro gecikmeleri ortadan kaldırmayı hedefliyor. Ultimate Performance güç planı yeni sistemlerde bilgisayar üreticileri veya kullanıcılar tarafından seçilebilecek.

İş istasyonları gibi gelişmiş bilgisayarlar için tasarlanan Ultimate Performance, kullanıcıların güç tüketiminden ödün vererek sistemlerini maksimum performansa ulaştırmalarına olanak sağlıyor. Ancak bileşenlerinizin ömrü sizin için önemliyse ve onları çok fazla zorlamak istemiyorsanız sizin için en doğru şey bu modu kullanmamak olabilir. Ultimate Performance şu anda dizüstü bilgisayarlar veya tabletler için mevcut değil ancak Microsoft ileride bunun değişebileceğini söylüyor.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2018/02/14/announcing-windows-10-insider-preview-build-17101-fast-build-17604-skip-ahead/#eZ39o67xKBwa0WRc.97