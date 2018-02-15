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Windows 10'a hız arttıracak "Ultimate Performance" modu geliyor

Yazılım devi Microsoft, Windows 10 işletim sistemine güç tasarrufunu bir kenara iterek sistem performansını arttıracak Ultimate Performance adlı yeni bir mod ekledi.
1 yıl
7,2b
1
23
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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3D modelleme üzerine çalışıyorsanız veya yüksek sistem performansı gerektiren bir işle meşgulseniz zaten oldukça iyi bir bilgisayarınız vardır. Ancak sahip olduğunuz sistemin performansını son damlasına kadar kullanabilmek de yoğun iş yükü altındaki bilgisayarlar için son derece önemli.
Ayrıca Bkz. "Google Chrome'da reklam engelleme özelliği aktif duruma geçti"
Microsoft'un en son Windows 10 önizleme yapısı ile kullanıcılara sunmaya çalıştığı şey de bu. İş İstasyonları için Windows 10 Pro sürümünü kullanıyorsanız ve sisteminizin biraz daha fazla güç tüketmesi sizin için sorun teşkil etmeyecekse "Ultimate Performance" (Üst Düzey Perormans) adlı yeni güç planının tam size göre olduğunu söyleyebiliriz.

Güç tasarrufundan ödün vererek maksimum hız!

Hızlı döngüdeki (Fast Ring) Insider kullanıcılarının test etmeye başladığı yeni güç planı, Windows 10'daki mevcut "Yüksek Performans" politikasını temel alırken, sistemi maksimum şekilde hızlandırarak ağır yük altındaki bilgisayarlarda mikro gecikmeleri ortadan kaldırmayı hedefliyor. Ultimate Performance güç planı yeni sistemlerde bilgisayar üreticileri veya kullanıcılar tarafından seçilebilecek.
İş istasyonları gibi gelişmiş bilgisayarlar için tasarlanan Ultimate Performance, kullanıcıların güç tüketiminden ödün vererek sistemlerini maksimum performansa ulaştırmalarına olanak sağlıyor. Ancak bileşenlerinizin ömrü sizin için önemliyse ve onları çok fazla zorlamak istemiyorsanız sizin için en doğru şey bu modu kullanmamak olabilir. Ultimate Performance şu anda dizüstü bilgisayarlar veya tabletler için mevcut değil ancak Microsoft ileride bunun değişebileceğini söylüyor.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2018/02/14/announcing-windows-10-insider-preview-build-17101-fast-build-17604-skip-ahead/#eZ39o67xKBwa0WRc.97 Yorum Yaz
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hanımneder 1 yıl en beğenilen
Yüksek hız mod’a alınca üzerinde ellerimizi ısıtabiliyorduk. Şimdi ultimatom ile oyun oynarken ızgara keyfi


Her eve bir soba kampanyası
Yüksek hız mod’a alınca üzerinde ellerimizi ısıtabiliyorduk. Şimdi ultimatom ile oyun oynarken ızgara keyfiHer eve bir soba kampanyası
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Tensi 1 yıl
Su Spectre vb yamalarinin sistemi yavaslatmasinin onune gecemediler tabii simdi ugrasip duruyorlar. Intel'in halt etmesi adamlari zora soktu. MS'i bile over hale getirdiler insani.
Su Spectre vb yamalarinin sistemi yavaslatmasinin onune gecemediler tabii simdi ugrasip duruyorlar. Intel'in halt etmesi adamlari zora soktu. MS'i bile over hal...
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Amd64x2 1 yıl
Eski denetim masasindanmi acilacak yeni arayuzden mi? O ayari açmak içinde performans gerekecek. (Konuyu nasil dagittim ama)
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matrix52 6 ay
Uzun zamandır var zaten bu. İnternetten kod alıp cmd ye yazıyorsunuz açılıyor. Zerre performansa etkisi olmuyor zaten.
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Her isi ters giden adam 6 ay
Bir şeye yarayacagini zannetmem
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burakdc 6 ay
2016 dan beri insiderim her surume bakarım detaylı olarak ıncelemeye calsıırım bu bahsedılen ozellıge rastlamadım
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cahitşanrah 1 yıl
Eline sağlık .
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os_lnx 1 yıl
Windows 10 a gel gel bitmiyor.
İntelin git gide eli kaşınıyor. Bu kadar yüzsüz firma görmedim valla.
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Normandia_06 1 yıl
Win 7
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Celonfix 1 yıl
Gerek yok modlara. Destroy Windows 10 Spying , Windows 10 Privacy benzeri bir araçla arka plandaki log tutan hizmetleri ve gereksiz programları silince Windows 10un ne kadar hızlandığını görebilirsiniz.
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ardicli2000 1 yıl
Windows un arkada çalışan tonla log ve servisini kapasın, görevleri durdursun, hizmetleri durdursun, zaten bilgisayar hızlanır.
Donanımın limiti zaten belli yavaşlatmadığın sürece o hızda çalışır. Milleti kekliyorlar akıllarınca.
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INumber1OneI 1 yıl
Win7 nin yerini hiç birşey tutmaz be
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HaydonunAbisi 1 yıl
Bill Gates Çalışıyoooooo
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Suppordle 1 yıl HaydonunAbisi
HaydonunAbisi
Bill Gates Çalışıyoooooo


Bill Gates mi kaldı?
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