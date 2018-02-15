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Google Chrome'da reklam engelleme özelliği aktif duruma geçti

Google'ın daha önce duyurusunu yaptığı ve internet tarayıcısı Chrome'da devreye girmesi planlanan reklam engelleme özelliği çalışmaya başladı. Peki sistem hangi reklamları engelleyecek?
1 yıl
9,8b
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17
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Gelirlerinin büyük bir kısmını çevrimiçi reklamlardan kazanan Google, bugünden itibaren kullanıcıları rahatsız eden reklamları engellemeye başlıyor. Google'ın ana hedefi, web site sahiplerini bu konuda caydırarak, daha temiz bir internet ortamına olanak sağlamak. Bu durum hiç kuşku yok ki dünyanın en büyük çevrimiçi reklam ağına sahip Google için bıçak sırtıyıdı. Şirket hangi reklamların neye göre engelleneceğini Daha İyi Reklamlar Koalisyonu (CBA) ile yaptıkları görüşmeler sonucunda belirledi. 

Peki sistem hangi reklamları engelleyecek?

Kullanıcıların hiç hoşlanmadığı, herhangi bir yere tıklandığında veya otomatik olarak açılan pop-up reklamlar listenin başında yer alıyor. Devamında ise otomatik oynatılan video ve sesli reklamlar ile kullanıcıları sürekli web sayfalarını dolaştırmak zorunda bırakan reklamlar geliyor. Kısacası Google web sayfalarını gezmeyi zorlaştıran tüm reklamları bu kategoriye almış durumda.
Ayrıca Bkz. "Mehmet Şimşek’ten sanal paralara gönderme: “Para basmak devletin işi”"
Chrome'un hem masaüstü hem de mobil versiyonunda devreye giren bu uygulama ile standartlara uymayan reklamların sonu geleceğe benziyor. Bu haber gözünü para bürümüş site tasarımcıları için pek iç açıcı olmasa da, temiz bir sörf isteyen kullanıcıları sevindirecek.

https://marketingland.com/faq-google-chrome-ad-blocking-everything-need-know-234483 Yorum Yaz
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Tensi 1 yıl en beğenilen
Site sahipleri saniyor ki insanlar reklam cikmasindan rahatsiz. Hayir, reklamlardan rahatsiz degiliz. Kod yazmasini bilmeyen gerizekalilardan rahatsiziz. Reklamlar kapatildiginda islemci kullanimi ve harcanan kota boyutu dortte birine dusuyorsa o sitenin sahibi hic kusura bakmasin acarim reklam engelleyiciyi. Site de batarsa batsin, milyonlarca alternatifi cikiyor nasilsa. Adam gibi sayfa yapimini ogrensinler, biraz emek harcasinlar. Okuz gibi sayfa yapip makinelerin anasini aglatmasinlar.
Site sahipleri saniyor ki insanlar reklam cikmasindan rahatsiz. Hayir, reklamlardan rahatsiz degiliz. Kod yazmasini bilmeyen gerizekalilardan rahatsiziz. Reklam...
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klişeavcısı 1 yıl
bu haberin, reklam dolu sitede yayınlanması da ilginç olmuş..
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Guest-ACB5B9068 1 yıl
Google'un reklamlarını engellemeyecekse ne anlamı var.
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1 Avatar
aschil 1 yıl
DH de böyle bir haberin geçmesi komedi olmuş.
Hiç mi utanma yok sizde ya.
Neyse ki alayını engelliyoruz.
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last_day 1 yıl
Reklam türlerinin hepsini engelleyemediği için yaşasın reklam engelleyiciler
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seraw 1 yıl
böyle bi özellik gelmedi benim chromeye,hani nerede reklam engelleme özelliği...
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INumber1OneI 1 yıl
bunu nasıl yapabiliriz bilen arkadaşlar var mı?
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Das Boot 1 yıl
Mobil uygulama için faydalı olacaktırda, masaüstü sürümde zaten herkes reklam engelleme eklentileri kullanıyor. Zaten Google'ın kendi yerleşik engelleme yönetimi kendi Adsense reklamlarını engellemeyecektir hiç bir şekilde.
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ImRoyal 1 yıl
Reklamlar tartışmasız bir biçimde elektrik ve internet kullanımını arttırıyor. Reklam verenlerden bu masraflar alınıp tüketiciye elektrik ve internet indirimi olarak yansıtılmadığı sürece reklam engellemenin allahını bile kullanırım. Sadece reklam gibi masum nedenler de yok artık. Şimdi bir de madencilik tehdidi çıktı. Daha neler vardır bilmiyorum. Ne zaman aşırı reklam olan bir siteye girsem işlemci fanı çıldırmaya başlıyor. Çok dalavere dönüyor. Reklam engelleyiciler bir parça azaltıyor sıkıntıyı. Sitenin bir parçası gibi görünen reklamlar site sahipleri için tek çözümdür. Sayfaların yan kısımlarında altında ve üstünde reklam olduğu belli olan ve cik cik öten reklamlar ve özellikle tam istediğin yazıyı okuyacakken sk gibi ekranda görünmeye başlayan reklamlar insanları sinir hastası ediyor.
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FatihAsl 1 yıl ImRoyal
ImRoyal
Reklamlar tartışmasız bir biçimde elektrik ve internet kullanımını arttırıyor. Reklam verenlerden bu masraflar alınıp tüketiciye elektrik ve internet indirimi olarak yansıtılmadığı sürece reklam engellemenin allahını bile kullanırım. Sadece reklam gibi masum nedenler de yok artık. Şimdi bir de madencilik tehdidi çıktı. Daha neler vardır bilmiyorum. Ne zaman aşırı reklam olan bir siteye girsem işlemci fanı çıldırmaya başlıyor. Çok dalavere dönüyor. Reklam engelleyiciler bir parça azaltıyor sıkıntıyı. Sitenin bir parçası gibi görünen reklamlar site sahipleri için tek çözümdür. Sayfaların yan kısımlarında altında ve üstünde reklam olduğu belli olan ve cik cik öten reklamlar ve özellikle tam istediğin yazıyı okuyacakken sk gibi ekranda görünmeye başlayan reklamlar insanları sinir hastası ediyor.

google da zaten bu sinir eden reklamları kapatmak için bu adımı attı. yani kullanıcılar reklam engelleyici kullanmasınlar diye. google ekmek parasının peşine düşmesin mi.
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hayhan 1 yıl
Nasıl aktif edeceğiz acaba ?
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Hasan07-36 1 yıl
Siteyi açınca işlemci ve bellek kullanımını çıldırtan Donanımhaber forum reklamlarını da engellese fena olmaz aslında. Reklam engelleyici kullanmam ve reklamlardan pek rahatsızlık duymam ama Donanımhaber reklamları çoğu zaman rahatsız ediciliğin zirvesine oturuyor.
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kaazto28 1 yıl
chrome'da tekerleğe tıklayarak sayfayı kaydıramama sorunu yaşıyorum bu konu hakkında bilgisi olan var mı?
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Tensi 1 yıl en beğenilen
Site sahipleri saniyor ki insanlar reklam cikmasindan rahatsiz. Hayir, reklamlardan rahatsiz degiliz. Kod yazmasini bilmeyen gerizekalilardan rahatsiziz. Reklamlar kapatildiginda islemci kullanimi ve harcanan kota boyutu dortte birine dusuyorsa o sitenin sahibi hic kusura bakmasin acarim reklam engelleyiciyi. Site de batarsa batsin, milyonlarca alternatifi cikiyor nasilsa. Adam gibi sayfa yapimini ogrensinler, biraz emek harcasinlar. Okuz gibi sayfa yapip makinelerin anasini aglatmasinlar.
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