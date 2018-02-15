Google Chrome'da reklam engelleme özelliği aktif duruma geçti

Gelirlerinin büyük bir kısmını çevrimiçi reklamlardan kazanan Google, bugünden itibaren kullanıcıları rahatsız eden reklamları engellemeye başlıyor. Google'ın ana hedefi, web site sahiplerini bu konuda caydırarak, daha temiz bir internet ortamına olanak sağlamak. Bu durum hiç kuşku yok ki dünyanın en büyük çevrimiçi reklam ağına sahip Google için bıçak sırtıyıdı. Şirket hangi reklamların neye göre engelleneceğini Daha İyi Reklamlar Koalisyonu (CBA) ile yaptıkları görüşmeler sonucunda belirledi.

Peki sistem hangi reklamları engelleyecek? Kullanıcıların hiç hoşlanmadığı, herhangi bir yere tıklandığında veya otomatik olarak açılan pop-up reklamlar listenin başında yer alıyor. Devamında ise otomatik oynatılan video ve sesli reklamlar ile kullanıcıları sürekli web sayfalarını dolaştırmak zorunda bırakan reklamlar geliyor. Kısacası Google web sayfalarını gezmeyi zorlaştıran tüm reklamları bu kategoriye almış durumda.

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Chrome'un hem masaüstü hem de mobil versiyonunda devreye giren bu uygulama ile standartlara uymayan reklamların sonu geleceğe benziyor. Bu haber gözünü para bürümüş site tasarımcıları için pek iç açıcı olmasa da, temiz bir sörf isteyen kullanıcıları sevindirecek.

https://marketingland.com/faq-google-chrome-ad-blocking-everything-need-know-234483