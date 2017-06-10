Windows 10'a önemli yenilikler geliyor

Microsoft, her yıl iki büyük güncelleştirme yayınlayacağını söylemişti. Şirket, zaten bu yılın Nisan ayında Windows 10 Creators Update'i genel kullanıma sundu. Windows 10 Fall Creators Update olarak adlandırılan ikinci güncelleme ise bu yılın ilerleyen zamanlarında yayınlanacak.

Microsoft, güncellemeyi resmi olarak dağıtmadan önce Windows 10 Insider Önizleme Yapı 16215 ve mobil cihazlar için Yapı 15222 numaralı test sürümlerini yayınladı. Fast Ring'deki Windows Insider kullanıcıları bu güncellemeyi yükleyebiliyorlar. Windows 10 için yeni Yapı 16215, aşağıda özetlediğimiz bir dizi değişiklikle birlikte geliyor.

Yenilikler, Microsoft'un yeni Akıcı Tasarım (Fluent Design) sisteminin bir parçası olan "akrilik" şeffaf tasarım ve daha kolay yeniden boyutlandırma özelliği sunan başlat menüsünden başlıyor. Windows 10'daki İşlem Merkezi'nin kullanıcılardan gelen yoğun geri bildirimlerden sonra yeni bir tasarıma geçeceğini belirtelim. Aşağıdaki ekran görüntüsünden görülebileceği gibi, uygulamalar için ayrı ayrı sekmeler var. İşlem Merkezi'nde Skype, Twitter uygulamalarını ve senkronize edilen mobil cihazı görüyoruz.

Microsoft, web sitelerini görev çubuğuna sabitleme özelliğini geri getirdi. Bu özellik Microsoft Edge tarayıcısında etkinleştirilmiş ve böylece web siteleri görev çubuğuna sabitlenebiliyor. Bir web sitesi açıp Ayarlar'a tıklayarak 'Bu sayfayı görev çubuğuna sabitle' seçeneğini seçmeniz yeterli olacak. Microsoft Edge ayrıca tam ekran modu ve not eklemenin yanı sıra kitaplara açıklama ekleme, dört renkle vurgulama ve önemli kısımların altını çizme gibi özelliklere sahip oluyor.

Microsoft'un dijital asistanı Cortana artık kamera rulonuzdaki etkinlik posterlerini fark ettiğinde sizden bir hatırlatıcı oluşturmanızı isteyecek. Bunun için Cortana'ya kamera rulosuna erişim izni verilmesi gerekiyor. Bu aşamadan sonra yaklaşan bir etkinlik için hazırlanmış afiş veya posterin resmini çektiğinizde dijital asistan o tarihe ilişkin bir hatırlatıcı oluşturmak isteyip istemediğinizi soracak.

Windows 10 stylus kalemi desteği de geliştirilmiş durumda. Kullanıcılara daha fazla jest, daha iyi düzenleme, emoji ve otomatik el yazısı algılama ile birlikte güncellenen el yazısı paneli gibi yenilikler sunuluyor. El yazısı paneli aynı zamanda dokunmatik klavyeye geçmek zorunda kalmadan emoji ve sembollere hızlı şekilde erişebilmenizi sağlayacak. Microsoft ayrıca kaybetme durumunda, kalemin kullanıldığı son yeri gösterecek bir 'kalemimi bul' seçeneği de eklemiş durumda.

Windows 10 için yeni Yapı 16215, klavyeye konuşarak yazı yazma (dikte) gibi bazı iyileştirmeler getirecek. Şu an için sadece İngilizce ve Çince'yi desteklediğini belirtelim. E-postalarda ve sosyal medya hesaplarında emoji kullanmayı kolaylaştıracak yeni bir klavye kısayolu da var. Masaüstü ve tabletteki Windows 10 kullanıcıları metin tahmini, emoji önerileri, tek elle giriş ve parmak yada kalemle harfler üzerinde kaydırarak yazma gibi özelliklerle donatılmış bir klavyeye sahip olacak.

Yeni yükseltmeyle gelecek bazı küçük değişiklikler de var. Bunlar arasında HDR monitörler için geliştirilmiş destek ve güncellenmiş ağ bağlantısı özellikleri yer alıyor. Windows 10 kullanıcıları, bütün bu güncellemeleri ancak Eylül ayında Windows 10 Fall Creators Update resmen yayınlandığında deneyimleyebilecekler.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2017/06/08/announcing-windows-10-insider-preview-build-16215-pc-build-15222-mobile/#DWI1xtRtmQAJhRKP.97