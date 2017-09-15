Windows 10’un gizlilik ayarları geliştirilecek

Donanımlara erişim kontrol edilebilecek

http://www.guru3d.com/news-story/windows-10-fall-creator-update-to-improve-privacy-settings.html

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kullanıma sunacağı güncelleştirmeye dair bilgiler gelmeye devam ediyor.vebazlı yeniliklerin yanı sıra bazıdabeklenen yeni güncelleştirme beraberindebir takım kullanışlı özellikleri de getirecek.Şu ana dekvegibi kişisel verilere erişimin mümkün olduğu hassas donanımlara erişim varsayılan olarak bütün yazılımlara açıktı. Görünüşe görebir süredir alışık olduğumuz uygulama izinlerinin düzenlenmesida geliyor. Yeni güncellemeyle gelecek olan, uygulamaların bu türözelliği güncellemeden önce kurulu olan yazılımlar için geçerli olmayacak fakat ileride kuracağınız yazılımlarda böyle birsahip olacaksınız.Son olarakdair bir takım değişiklikler de geliyor. Özellikle de kurumsal müşterilere toplanan verileri azaltma imkanı sunularak firmalarınsağlanacak. Bu sayede Microsoft müşterilerine karşı olanbir adım daha öteye taşımayı planlıyor.