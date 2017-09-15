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Windows 10’un gizlilik ayarları geliştirilecek

Microsoft’un önümüzdeki ay kullanıma sunacağı büyük güncelleştirmesi Fall Creator Update ile mobil platformdaki uygulama izinleri benzeri bir sistem geliyor.
1 yıl
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Windows
Metehan Göktaş
Yazar
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Microsoft’un Windows 10 ve Windows 10 S için 17 Ekim’de kullanıma sunacağı güncelleştirmeye dair bilgiler gelmeye devam ediyor. Güvenlik ve senkronizasyon bazlı yeniliklerin yanı sıra bazı performans sorunlarını da çözmesi beklenen yeni güncelleştirme beraberinde gizlilik odaklı bir takım kullanışlı özellikleri de getirecek.

Donanımlara erişim kontrol edilebilecek

Şu ana dek kamera ve mikrofon gibi kişisel verilere erişimin mümkün olduğu hassas donanımlara erişim varsayılan olarak bütün yazılımlara açıktı. Görünüşe göre mobil cephede bir süredir alışık olduğumuz uygulama izinlerinin düzenlenmesi Windows 10’a da geliyor. Yeni güncellemeyle gelecek olan, uygulamaların bu tür aygıtlara erişiminin kontrolü özelliği güncellemeden önce kurulu olan yazılımlar için geçerli olmayacak fakat ileride kuracağınız yazılımlarda böyle bir denetime sahip olacaksınız.
Son olarak Windows Analitik Servisi’ne dair bir takım değişiklikler de geliyor. Özellikle de kurumsal müşterilere toplanan verileri azaltma imkanı sunularak firmaların IT harcamalarında tasarruf etmeleri sağlanacak. Bu sayede Microsoft müşterilerine karşı olan şeffaflığını bir adım daha öteye taşımayı planlıyor.
http://www.guru3d.com/news-story/windows-10-fall-creator-update-to-improve-privacy-settings.html Yorum Yaz
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bkaakco 1 yıl
Olumsuz bir gelişme olsaydı yorumlar dolup taşardı.
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