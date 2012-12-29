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Windows 8 hakkındaki şikayetleri toplayan uygulama Windows mağazasından kaldırıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
934
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8 PC satışlarının beklentilerin altında kaldığı bir süredir analizlerde ortaya konuyor. Ancak Microsoft'un yeni işletim sistemi ile ilgili karşıt görüşleri engellediği yönünde bazı haberler geliyor. 

Windows 8 platformunda, işletim sistemini eleştirmek isteyenlere hızlı bir yol sunmak amacıyla Windows uygulama mağazası üzerinde bir süre önce yayına başlayan Windows 8 Complaints adlı uygulama, herhangi bir gerekçe olmadan kaldırıldı.

Microsoft'un yayından kaldırılan uygulamalar ile ilgili genel açıklaması ise sertifikasyon politikalarına uyduğu sürece tüm uygulamaların mağaza üzerinde yayınlandığı yönünde. Bunun dışında özel olarak herhangi bir açıklama yapılmıyor.

Ancak uygulamanın geliştiricisi tarafından bakım amaçlı olarak kaldırılmış olabileceği de ihtimal dahilinde. Microsoft'un kesin olarak uygulamayı çekmiş olduğuna dair herhangi bir işaret bulunmuyor. 

http://thenextweb.com/microsoft/2012/12/28/windows-8-app-built-to-let-users-complain-about-windows-8-disappears-from-the-windows-store/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
yahu arkadaş bi ekstra kullanıcı hesabı açam dedim olmuyor sorun var diyor sorunu düzeltiyom bu sefer ekstra bir sorun oldu bu ne biçim bir w8 böle yaaa her bi şeyinde sorun oluyor anlamıyorum yani (site adminine: arkadaş yorum yazıoz güzel de güvenlik kodu neden görünmez olmuş?)
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DH Misafiri 5 yıl
Sorunum win8 den win7 ye donmuyo engellemisler cok sacma birsey bence bunu duzeltmeliler bunun hakkinda bence cok kisi sikayet ediyordur win8'e buradan sesleniyorum bu engellemeyi kaldirsinlar iyi gunler...
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DH Misafiri 6 yıl
Bu geri zekalı işletim sistemini kim yaptıysa sokayım aklına tam kendine göre tasarlamış pehh 8 bu micrasoft kendi kapasitesinde işletim sistemi yapmaya vin vistadan beri meraklı bali iyi mühendisleri öldürmese gerizekalılar buna işletim sistemi değil ben işlememe sistemi adını koyardım
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DH Misafiri 6 yıl
[Kunye=]
Ne rezil bir şey adamlar bid microsoft olacak
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DH Misafiri 6 yıl
win 8 beş kuruş etmez arkadaşlar 7 tvsiye ederim
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teramit 6 yıl
SysEdit
Eh çok fazla şikayet olunca rezil olmayalım diye uygulamayı kaldırmışlardır...

rezil olmak konusunda hiç gocunmayan bir firma için fazla iyimser bir tahmin
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pusu 6 yıl
elmanın patentini alıp , elma yiyen her kişiden para talep edileceği günü bekliyorum :)
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Jül Sezar 6 yıl
Bir çalıntı os'un daha hikayesi
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Dexter061 6 yıl
Çok fazla şikayet gelmiş dayanamamışlar herhalde...
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Zenci Forvet 6 yıl
Windows 7 iyi boşverin 8'i.
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wolf silver 6 yıl
hahahaha :-)
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senatorts 6 yıl
win8 win7 den daha optimize ve iyi çalışıyor geldi bana ama bir sornunu görmedim yada bana rast gelmedi
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depeche35 6 yıl
Büyüksün diye gelmiyecek mi başına böyle şeyler sandın..
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