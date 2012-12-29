Windows 8 hakkındaki şikayetleri toplayan uygulama Windows mağazasından kaldırıldı





Windows 8 PC satışlarının beklentilerin altında kaldığı bir süredir analizlerde ortaya konuyor. Ancak Microsoft'un yeni işletim sistemi ile ilgili karşıt görüşleri engellediği yönünde bazı haberler geliyor.





Windows 8 platformunda, işletim sistemini eleştirmek isteyenlere hızlı bir yol sunmak amacıyla Windows uygulama mağazası üzerinde bir süre önce yayına başlayan Windows 8 Complaints adlı uygulama, herhangi bir gerekçe olmadan kaldırıldı.





Microsoft'un yayından kaldırılan uygulamalar ile ilgili genel açıklaması ise sertifikasyon politikalarına uyduğu sürece tüm uygulamaların mağaza üzerinde yayınlandığı yönünde. Bunun dışında özel olarak herhangi bir açıklama yapılmıyor.





Ancak uygulamanın geliştiricisi tarafından bakım amaçlı olarak kaldırılmış olabileceği de ihtimal dahilinde. Microsoft'un kesin olarak uygulamayı çekmiş olduğuna dair herhangi bir işaret bulunmuyor.

http://thenextweb.com/microsoft/2012/12/28/windows-8-app-built-to-let-users-complain-about-windows-8-disappears-from-the-windows-store/