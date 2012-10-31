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Windows 8 için Kindle uygulaması duyuruldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
367
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Uygulama açısından yetersiz olarak görülse de her gün sayısız yeni uygulama eklenen Windows 8 ekosistemine Amazon'un popüler Kindle uygulaması da katıldı.

İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce dillerinde yayınlanan uygulama, Amazon'un 1.5 milyonluk kitap koleksiyonuna erişim imkanı sunuyor. Uygulama ayrıca Whispersync gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Search Charm entegrasyonu ile kitap isimlerini hem cihazda hem de Kindle mağazasında aratabiliyorsunuz.

Uygulama Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo ve Samsung firmalarının Windows 8 cihazlarında da ön yüklü olarak gelecek.

http://apps.microsoft.com/webpdp/en-US/app/kindle/1d7e4396-0143-4aed-8892-84eb75e799f3 

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