Windows 8 tanıtıldı; 26 Ekim 00:01'den itibaren satışta !

Ve Windows 8 resmi olarak satışa sunuldu. Yazılım devinin Windows 95'den bu yana altına imzasını attığı en büyük yenilik olarak nitelendirilen Windows 8, Microsoft'un New York'da düzenlediği resmi lansman ile tanıtıldı. Windows 8, dünya genelinde yerel takvimler 26 Ekim'i gösterdiğinde ise satışa sunulmuş olacak.

Microsoft'un icra kurulu başkanı Steve Ballmer, yaptığı açıklamada Windows'u yeniden tasarladıklarını ve sonuçta karşılarına müthiş PC serileri çıktığını söyledi. Ballmer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Windows 8, en iyi PC ve en iyi tableti birlikte getiriyor. İş ve oyun için mükemmel şekilde çalışıyor, sizin dünyanızda hayat buluyor. Windows 8 ile her bir kullanıcımız, kesinlikle aşık olacakları bir PC bulacak."

Windows 8, 140 ülkede ve 37 farklı dilde; yerel saatler 26 Ekim'in ilk dakikalarını gösterdiğinde http://www.windows.com/buy adresinden satışa sunulacak. Windows 8, Windows 8 Pro ve büyük işletmeler için Windows 8 Enterprise olarak üç farklı sürümle satışa sunulacak olan yeni işletim sisteminin ayrıca ARM tabanlı tabletler uyumlu olarak geliştirilen RT sürümü de bulunuyor.

Öte yandan Microsoft, ocak ayının sonuna kadar Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 kullanıcılarına uygun fiyatla Windows 8'e terfi etme imkanı sunuyor. http://www.windowsupgradeoffer.com adresinden detaylarına ulaşabileceğiniz yükseltme kampanyasına göre 2 Haziran 2012-31 Ocak 2013 tarihleri arasında yeni bir Windows 7 bilgisayarı aldıysanız Windows 8'i 15 dolar (29 TL) karşılığında satın alabileceksiniz. Öte yandan eğer 2 Haziran 2012'den daha önce aldığınız ve üzerinde orjinal Windows XP, Windows Vista ya da Windows 7 yüklü bilgisayar sahibiyseniz Windows 8'e 40 dolar (79 TL) karşılığında terfi edebilirsiniz.

Güncelleme: Microsoft Türkiye'nin Windows 8 için hazırladığı sayfa hayata geçmiş durumda. İşletim sistemini daha yakından tanımak ve satın almak / yükseltme programından yararlanmak için detaylı bilgiye Microsoft Türkiye'nin Windows 8 için hazırladığı sayfa hayata geçmiş durumda. İşletim sistemini daha yakından tanımak ve satın almak / yükseltme programından yararlanmak için detaylı bilgiye http://windows.microsoft.com/tr-TR/windows/home adresinden ulaşabilirsiniz.