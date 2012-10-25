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Windows 8 tanıtıldı; 26 Ekim 00:01'den itibaren satışta !

6 yıl
38,5b
1
1375
İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Ve Windows 8 resmi olarak satışa sunuldu. Yazılım devinin Windows 95'den bu yana altına imzasını attığı en büyük yenilik olarak nitelendirilen Windows 8, Microsoft'un New York'da düzenlediği resmi lansman ile tanıtıldı. Windows 8, dünya genelinde yerel takvimler 26 Ekim'i gösterdiğinde ise satışa sunulmuş olacak.

Microsoft'un icra kurulu başkanı Steve Ballmer, yaptığı açıklamada Windows'u yeniden tasarladıklarını ve sonuçta karşılarına müthiş PC serileri çıktığını söyledi. Ballmer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Windows 8, en iyi PC ve en iyi tableti birlikte getiriyor. İş ve oyun için mükemmel şekilde çalışıyor, sizin dünyanızda hayat buluyor. Windows 8 ile her bir kullanıcımız, kesinlikle aşık olacakları bir PC bulacak."

Windows 8, 140 ülkede ve 37 farklı dilde; yerel saatler 26 Ekim'in ilk dakikalarını gösterdiğinde http://www.windows.com/buy adresinden satışa sunulacak. Windows 8, Windows 8 Pro ve büyük işletmeler için Windows 8 Enterprise olarak üç farklı sürümle satışa sunulacak olan yeni işletim sisteminin ayrıca ARM tabanlı tabletler uyumlu olarak geliştirilen RT sürümü de bulunuyor.

Öte yandan Microsoft, ocak ayının sonuna kadar Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 kullanıcılarına uygun fiyatla Windows 8'e terfi etme imkanı sunuyor. http://www.windowsupgradeoffer.com adresinden detaylarına ulaşabileceğiniz yükseltme kampanyasına göre 2 Haziran 2012-31 Ocak 2013 tarihleri arasında yeni bir Windows 7 bilgisayarı aldıysanız Windows 8'i 15 dolar (29 TL) karşılığında satın alabileceksiniz. Öte yandan eğer 2 Haziran 2012'den daha önce aldığınız ve üzerinde orjinal Windows XP, Windows Vista ya da Windows 7 yüklü bilgisayar sahibiyseniz Windows 8'e 40 dolar (79 TL) karşılığında terfi edebilirsiniz. 
Güncelleme: Microsoft Türkiye'nin Windows 8 için hazırladığı sayfa hayata geçmiş durumda. İşletim sistemini daha yakından tanımak ve satın almak / yükseltme programından yararlanmak için detaylı bilgiye http://windows.microsoft.com/tr-TR/windows/home adresinden ulaşabilirsiniz. 

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cure4itch 6 yıl
Canli tanitimi nedense haber yapilmadi surekli sitede haberi yaparlar diye bekledim ama gelmedi. Konu apple'in sacma sapan tahminleri olsa hemen haber yapilir, tanitimlari saatler onceden haber verilir, objektif degil artik bu site
Canli tanitimi nedense haber yapilmadi surekli sitede haberi yaparlar diye bekledim ama gelmedi. Konu apple'in sacma sapan tahminleri olsa hemen haber yapilir, ...
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Yanıtla +87
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SystemApps 6 yıl b0Ni
-b0Ni

29 tl olayı çok güzel gerçekten. Ayrıca neden canlı tanıtımla ilgili hiçbir haber yapılmadı?

çünkü kenarları çığır açacak kadar ince değil.
-b0Ni29 tl olayı çok güzel gerçekten. Ayrıca neden canlı tanıtımla ilgili hiçbir haber yapılmadı?çünkü kenarları çığır ...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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BekleGeliyorum 6 yıl
Şimdi çoğumuzun kafasında acaba alışabilir miyiz sorusu var
1 Yanıt Yanıtla +13
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moonchild01 6 yıl
anladim tesekkur ederim ama su haber kafami karistirdi
pclabs.com.tr/...
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mito1172 6 yıl moonchild01
moonchild01

anladim tesekkur ederim ama su haber kafami karistirdi
pclabs.com.tr/...

imkanın varsa dene istersen belkide win 8 kasmaz win 7 ultumate benim lg x110 vardı onda kasıyordu belki win 8 kasmaz denemekte fayda var
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moonchild01 6 yıl
netbook a yuklesem hiz acisindan pisman olur muyum programlarda uyumluluk sorunlari oluyor mu
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Robin Hood 6 yıl

sonradan sıfırdan kurunca build 9200 yazısı çıktı sağ altta. bu yazıdan nasıl kurtulabilirim? (ilk çıktığı gece 29 tl ye almıştım.)
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moonchild01 6 yıl moonchild01
moonchild01
netbook a yuklesem hiz acisindan pisman olur muyum programlarda uyumluluk sorunlari oluyor mu

guncel..
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inwwisible 6 yıl
iğrennbirşey bizzat alıp upgrade managerile yükledim.
okadar para verip aldığınız tek özellik ne biliyormusunuz?
o dokunmatik bilgisayarlar için tasarlanmış giriş ekranı.
ilgisayarı kapatma tuşunun nere olduğunu bulamadım


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aet330 6 yıl
win8 kullanıyorum şu an. hiç bir sorun yok, hemen her driver webden çok rahat bulunuyor, microsoft görsel yenilikler yapmak yerine kökten değişikleer yapma yoluna gitmiş, başlat menüsü olmadığında sıkıntı yaşayabiliyorsunuz ama herşey kitaplık-masaüstü sağ klik ve yan ve köşelere mouse la hareketle çözülüyor, temelde çok farklılık yok, ilk şaşkınlığı atlatınca çok rahat kullanabiliyorsunuz, milletin gazına gelmeden bi kendiniz kullanın eminim daha farklı hissedeceksiniz, tıkır tıkır işleyen, kasmayan bi işletim sistemi olmuş, 29 tlye win8 alanlardanım, iyi ki almışım. ilgilenen yardımcı olan haber veren tüm arakdaşlara teşekkürler,
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dive_e 6 yıl
29 tl ye aldım kurdum kullandım format attım win 7 kullanmaya devam.tabletler için tasarlanmış.dizüstünde kullanışlı değil ayrıca media center gibi özellikler üçretli..fakat açılış kapanış hızı çok iyi ..win 7 kullanan dizüstü sahiplerine tavsiye etmem
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cinematic 6 yıl
Arkadaşlar çok ilginç bir sorunum var. Windows 8 de chrome da youtube dan vs ses gelmiyor. Cihazım Imac bütün driver lar vs codec ler sorunsuz kurulu. Internet explorer da sorun yok ama chrome da ses çıkmıyor. Sebebi ne olabilir sizce?
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BekleGeliyorum 6 yıl
Win8 yukluyorum begenmiyorum 7 ye donuyorun.7 yukluyorum icimi birsey durtuyo 8 e geciyorum
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bykush1905 6 yıl
açıkcası arkadaşlar bence pekde iyi olmamış çünkü win8 genellikle tablet yada notbooklar için üretilmiş olsa gerek masaüstü bilgisayarlara göre olan bir sürüm olmadığını düşünüyorum

ve şunuda göz ardı etmemek lazım burdaki yorum yapan arkadaşların çoğu benim gibi oyun meraklısı olan oyun oynayan kişilerdir eminim

oyunları yüklemekte bir sıkıntı çekmiyorsunuz ama oyuna girdiğiniz zaman genel olan hatalar veriyor

hata kodunu tam hatırlamıyorum ama ( download/programs 12... ) gibi bir kod veriyor ve oyunlardan atıyor ( özellikle online oyunlar )

yani şunu diyebilirim belkide benim bu söylediklerim oyunlarla alakalıdır tam bilemiyorum ama oyunlar ve win8 birbirine uyumlu olmadığından dolayı oynatmıyor

bazı yeni güncellemeler olmadan önce bir arkadaşımın yaşadığı problem ise ati catalyst control center programını win8 bir türlü kabul etmeyip yüklemeyi durduruyordu

güncellemeler oldukdan sonra yüklenildi ama oyunlar için hala bir değişiklik varmıdır bilemicem win8 den win7 ye geri dönmüş bulunmaktayım

win8 in en iyi özelliklerinden biri ise 1 1.5 dakikada açılıp kapanan bilgisayarınız 20 saniyede açılıp kapanabiliyor sadece biraz daha hızlandırılmışı :)

hatamız var ise affola :)
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Investigator 6 yıl
özellikle pc de hiç kasma yaşamadım kurduğumdan beri gayet hızlı çalışıyor.metro arayüzüde gayet güzel
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fatihtnt 6 yıl Investigator
-Vincenzo-

özellikle pc de hiç kasma yaşamadım kurduğumdan beri gayet hızlı çalışıyor.metro arayüzüde gayet güzel

Sonuna kadar katılıyorum. Beğenmeyenler nesini gördü anlamış değilim.
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MühendisMurat 6 yıl
ne biliyim 1 2 haftadır kullanıyorum windows 7 ye dönücem gibi ya.
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Investigator 6 yıl
gayet güzel ve hızlı herkese tavsiye ederim
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaş bir sorum olacak. 32 bit vista lisansın var onu yükleyip yükseltme yapmak istiyorum fakat 64 bit olarak bu konuda bilgi olan var mı aldığım lisans 32 bit mi olur yoksa seçebiliyor muyum?
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emrahrasa 6 yıl
Windows 8 Pro'yu 29 TL'ye aldım, sistem gayet stabil ve hızlı, hiçbir uyum sorunu yaşatmadı, ufak tefek uyumsuzluklar yaşayan arkadaşlar panik yapmamalı, donanım üreticileri Windows 8 uyumlu sürücülerini hızla yayınlayacaklardır, neticede Windows 8 çok başarılı olmuş, kısa zamanda tüm taşlar yerine oturacaktır.
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emrahrasa 6 yıl emrahrasa
emrahrasa
Windows 8 Pro'yu 29 TL'ye aldım, sistem gayet stabil ve hızlı, hiçbir uyum sorunu yaşatmadı, ufak tefek uyumsuzluklar yaşayan arkadaşlar panik yapmamalı, donanım üreticileri Windows 8 uyumlu sürücülerini hızla yayınlayacaklardır, neticede Windows 8 çok başarılı olmuş, kısa zamanda tüm taşlar yerine oturacaktır.

Bu arada başlat menüsünün eksikliğini Stardock şirketinin Start 8 isimli yazılımıyla giderdim, yazılımı 5 USD ücret ile satın aldım, ayrıca bu yazılım ile bilgisayar açılışında görmek istemediğim metro arayüzünden de kurtulmuş oldum.
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