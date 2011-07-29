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Windows Phone 7 Mango işletim sistemli telefonlar Eylül ayında satışa sunulacak

7 yıl
14,4b
1
11
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Digitimes'ın yayınladığı habere göre, Microsoft'un Windows Phone 7 Mango işletim sistemini kullanan akıllı telefonların tamamı Eylül ayında pazara sunulacak. Toshiba-Fujitsu tarafından geçtiğimiz gün lanse edilen IS12T modeline ek olarak Acer, HTC, Huawei, LG, Samsung ve ZTE gibi firmaların tamamı Windows Phone 7 Mango işletim sistmeli telefonlarını eş zamanlı olarak satışa çıkartacaklar. 
Şu an için sadece HTC'nin telefonlarına ait bazı detayları ortaya çıkmış durumda. 1.5GHz hızında tek çekirdekli Snapdragon işlemcisinden güç  alacağı ve 4.7-inç boyutunda ekrana sahip olacağı belirtilen amiral gemisi modele ek olarak 3.8-inç boyutunda ekrana sahip olan Eternity modeli de raflardaki yerini almış olacak. Eylül ayı stratejik anlamda oldukça önemli bir tarih zira aynı dönemde Apple'ın iPhone 5 tanıtımı gerçekleştirmesi beklenirken, Microsoft ta aynı dönemde Mango ile sahede olacak. 

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LordMayros 7 yıl
Ciksada yuklesek artik. Nodo. Kullandigimiz yeter
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DH Misafiri 7 yıl
asrın hatasını yapar microsoft. apple ile aynı zamanda çıkarırsa yok olur gider mango. bence erken davranıp çıkarmalılar ya da 1 ay sonra çıkarmalılar ki bir yerden avantajları olsun. microsoft telefon piyasasında iş yapamaz boşuna uğraşmasın.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bu telefonun çıkışıyla eger azda olsa ragbet görürse sgs2 ve diyerlerinde indirime gidilirmi eylülde?
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Klasör.:X:. 7 yıl
sarı renk winphoneye çok yakışmış.telefonlar uyumu çok iyi görünüyor...
eylül çok geç yaa ramazan harbi sabır ayı olacak.
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napolyon94 7 yıl
Acer iconia var 4.8 inc 1024*480 :)
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IceRulez 7 yıl
soldaki çok sevimli
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sertacarslan 7 yıl
Microsoft hegemonyasına bakar mısınız, tüm markalar birden eşzamanlı olarak piyasaya çıkacak. Erken davranıp pazar avantajı sağlamak isteyen bir üretici çıktıysa nasıl ikna ya da tehdit edildi aceba?
Şimdi büyük ekran bekleyen bizler 4.7" mangolu HTC'nin android versiyonunu ağzımızın suları aka aka bekleyeceğiz, HTC de bir sene boyunca çıkarmayarak bizi deli edecek...
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Deníz 7 yıl sertacarslan
sertacarslan
Microsoft hegemonyasına bakar mısınız, tüm markalar birden eşzamanlı olarak piyasaya çıkacak. Erken davranıp pazar avantajı sağlamak isteyen bir üretici çıktıysa nasıl ikna ya da tehdit edildi aceba?
Şimdi büyük ekran bekleyen bizler 4.7" mangolu HTC'nin android versiyonunu ağzımızın suları aka aka bekleyeceğiz, HTC de bir sene boyunca çıkarmayarak bizi deli edecek...

4.7 inc büyük değilmi
5 inc tablet alın kullanın 1 yılda beklememiş olursunuz
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musti545 7 yıl
bence tutar çùnkü her marka destek veriyo...
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