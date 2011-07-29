Windows Phone 7 Mango işletim sistemli telefonlar Eylül ayında satışa sunulacak

Digitimes'ın yayınladığı habere göre, Microsoft'un Windows Phone 7 Mango işletim sistemini kullanan akıllı telefonların tamamı Eylül ayında pazara sunulacak. Toshiba-Fujitsu tarafından geçtiğimiz gün lanse edilen IS12T modeline ek olarak Acer, HTC, Huawei, LG, Samsung ve ZTE gibi firmaların tamamı Windows Phone 7 Mango işletim sistmeli telefonlarını eş zamanlı olarak satışa çıkartacaklar.

Şu an için sadece HTC'nin telefonlarına ait bazı detayları ortaya çıkmış durumda. 1.5GHz hızında tek çekirdekli Snapdragon işlemcisinden güç alacağı ve 4.7-inç boyutunda ekrana sahip olacağı belirtilen amiral gemisi modele ek olarak 3.8-inç boyutunda ekrana sahip olan Eternity modeli de raflardaki yerini almış olacak. Eylül ayı stratejik anlamda oldukça önemli bir tarih zira aynı dönemde Apple'ın iPhone 5 tanıtımı gerçekleştirmesi beklenirken, Microsoft ta aynı dönemde Mango ile sahede olacak.