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Windows Phone 7.5 Mango işletim sistemli Nokia Lumia 610 NFC tanıtıldı

7 yıl
8b
1
76
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Windows Phone 7.5 Mango işletim sistemli Nokia Lumia 610 NFC tanıtıldı
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Nokia, Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 7.5 Mango desteğini arkasına alan akıllı telefonu Lumia 610 NFC'yi tanıttı. Lumia 610 NFC'yi, standart Lumia 610'dan ayıran tek bir farklılık söz konusu. O da isminden de anlaşılacağı üzere bünyesinde barındırdığı NFC (Near Field Communication - Yakın alan iletişim) teknolojisi. Doğrudan temas ettirme veya yakınlaştırma yoluyla cihazların birbiriyle iletişim kurmalarına olanak tanıyan NFC teknolojisi sayesinde akıllı telefonunuzla veri transferi (örn: fotoğraf paylaşımı, ses iletimi) gerçekleştirebiliyorsunuz, mağazalarda ödeme yapabiliyorsunuz veya akıllı telefonunuzu seyahat bileti olarak kullanabiliyorsunuz.
119 mm uzunluğunda, 62 mm genişliğinde, 12 mm kalınlığında ve 135 gram ağırlığında dizayn edilen Lumia 610 NFC, 800 MHz saat hızında çalışan tek çekirdekli Qualcomm Snapdragon S1 işlemci, 256 MB RAM ve 8 GB dahili flash bellek ile donatılmış durumda. 3.7-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana sahip olan akıllı telefon, Wi-Fi 802.11 b/g/n, A-GPS ve Bluetooth 2.1 üçlüsüne ev sahipliği yapıyor.
Otomatik odaklama ve loş mekanlarda çekim için LED flaş özellikli kamerasıyla 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen, 720p video kaydedebilen Lumia 610 NFC, 1300 mAh'lik bataryayla geliyor. Nokia Lumia 610 NFC'nin, Orange tarafından Avrupa'da satışa sunulması beklenirken diğer pazarlara ilişkin açıklama yapılmadı.
Windows Phone 7.5 Mango işletim sistemli Nokia Lumia 610 NFC tanıtıldı
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IL EST MON COCAINE 7 yıl en beğenilen
DH yetkilileri her taraf reklam tamam koyunda bari haberlerde,ana sayfada profil ve diğer butonları kapatmasın reklamdan sitede hareket edemez hale geldik..
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Mr. Jingles 7 yıl drexel
drexel

Yıl olmuş 2012 nokia hala 800 mhz işlemcili telefonları duyuruyor orada burada. Bu telefona şahsen ben 300 TL bile vermem. O konfigürasyonla umarım telefon mavi ekran ve windosa özgü diğer hatalardan vermiyordur


Açıkçası bu yorumundan Windows Phone kullanmadığın açıkça belli oluyor. Ezbere yorum yapmadan önce neden araştırma yapmayı denemiyorsunuz? Windows Phone'dan her ne kadar hoşlanmasam da Android'den daha kaliteli bir sistem olduğu su götürmez bir gerçek. İşlemci hızının düşük olması kötü olduğu anlamına gelmez. İlk önce bu düşünceyi kafanızdan atın. iPhone'nun(4/4S) da hızı 800 MHz civarında olmasına rağmen 1.5 GHz hızında olan Android cihazların yaptıkları işleri onlarla aynı sürede yapabiliyorsa burada oturup düşünmek gerek. Aynı şekilde bu cihaz da 800 MHz olmasına rağmen 1 GHz üzeri Android cihazlardan daha hızlı ve aynı zamanda daha stabil olacaktır.
drexelYıl olmuş 2012 nokia hala 800 mhz işlemcili telefonları duyuruyor orada burada. Bu telefona şahsen ben 300 TL bile ve...
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
RightRound

Tek çekirdek
Çift çekirdekli bir wp varda bir tek bu kalmış dimi?.Hem bu telefonun nfcsiz olanı bütçe dostu olarak lanse edildi.Wpli cihazların orta segmenti olacak.

Wp li cihaz kullanmıyanlar hemen belli oluyor arkadaş
Biri ramden şikayet eder biri işlemcisinden biri çekirdeki sayısından...Android gibi donanıma aç(ram,işlemci) bir sistem kullanınca haliyle böyle yorumlar normal.


Bu arada dh forumunda sayfadan sayfaya atlayınca paso reklama yönlendiriyor.Tamam reklam koyunda b.... çıkarmayın
RightRoundTek çekirdekÇift çekirdekli bir wp varda bir tek bu kalmış dimi?.Hem bu telefonun nfcsiz olanı bütçe dostu o...
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Master-Fİ 7 yıl
Tango gelsin artik.
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sharpie 7 yıl
Ben wp'nin tutup tutmayacağını bilemem,umrumdada değil.
Mesajım konuyla alakasız işten çıkarmalarla ilgili.
Ben şu an neo kullanıyorum.daha öncede aino w910 g705 k750.....uzar gider.birkaç yıl önce bu forumda sony ericssonun düştüğü vahim durumu tartışıyorduk sony sever arkadaşlarımla.şimdi iş döndü dolaştı nokiaya geldi.
Bu işler belli olmaz bakarsın 2 sene sonra nokianın tekrar nasılda geri döndüğü konuşulur aynı sonynin yaptığı gibi.
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LordMayros 7 yıl
cihaz çinde satışa sunuldu şuan nokia shoplarda ulaşılabilir durumda

buda tango güncellemesinin resmi olarak ulaşılabilir duruma geldigini gösteriyor kısa zamanda ülkemizede girecek olan cihaz için sevindirici haber
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LordMayros 7 yıl
Angry birds cok deli olmuss :)
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musti198080 7 yıl
nokia gene teknolojisini konusturmus....sihirbazlik yapip boyle bir donanimla windows phone 7.5 u calistirmis tebrik etmek lazim :)....diger platformlari sistem somurucu olarak goren arkadaslara bu telefonu oneririm .... (android fani degilim sadece kendi dusuncemi belirtiyorum).android veya iphone olmasa ne kullanirdiniz bir dusunun....sistem nasil olsa verimli diye 400 mhz islemci 128 mb ramli resiztif ekranli gpu su bile olmayan nokia symbiana mahkum olurduk ....bundan 2-3 sene once cikan windows 6.5 lu telefonlarda bile 512 mb ram varken( sistem ne kadar verimli kullanilirsa kullanilsin ucuza satilacak bir model icin bile256 mb ram bence sacmalik..).elestirim sadece bu telefona degil bu saatten sonra 256 mb ram li tum telefonlara....... nokia bu teli her ne kadar giris seviyesine hitap eder sekilde yapsada fiyati 600 -700 tl olur kanaatindeyim
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LordMayros 7 yıl
bu cihaz androidle iphone ile yarışsın rakip olsun diye çıkmadı zaten

giriş seviyesi smartphone 600mhz lik androidler varken buda onların segmentinde alt kesime hitap eden bir cihaz ki şuan galaxy ace galaxy mini ile karşılaştıgında son derece başarılı ve performansı üstün bir cihaz olarak görünüyorki

şuan lumia 900 ve titan 2 amerikada amazonda yok satıyorlar
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DuHastMich2 7 yıl
Mesajım bulunsun okuyacam.
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fatsuncuk 7 yıl


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Mr. Jingles 7 yıl
Cihazın başlığı mevcut. forum.donanimhaber.com/... adresinden bakabilirler. Mobilden giren arkadaşlar da mobile.donanimhaber.com/... adresinden girebilirler.
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zaur_valizada 7 yıl

Nokia Lumia 610 bence lumia ailesinin en iyi Windows Phone'u. Ben Azerbaycanda yaşıyorum ve buraya gelir gelmez hemen bir Lumia 610 almayı planlıyorum. Windows Phone'u yerden yere vuran arkadaşlar aceba bir yıl önceki telefonlarda RAM diye bir şey olmadığını hatırlıyorlarmı? Üstelik hem hız açısından hem de kullanım kolaylığı açısından Windows Phone iPhone`dan bile iyi neredeyse. Lumia 800 ve 900`ün uçuk fiyatlarından sonra benim gibi genç bir kullanıcı için 610 en iyi tercih. Sosyal ağlara direk geçiş, hızlı arayüz, akıcı çalışkanlık ve makul fiyatla mükemmel bir telefon. Almak ve kullanmak için sabırsızlanıyorum
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fcdazlak 7 yıl
güzel makina
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BalaNari 7 yıl
Lumia 6xx veya 7xx serisi bir telefon almayı düşünüyorum, bence WP Nokia için doğru bir seçim oldu. Sizi bilmem ama Nokia dendiğinde benim aklıma sağlam bir şey geliyor. Android çok stabil bir işletim sistemi değil. Ben WM 6.1 kullanıyorum ve bir sonraki tercihimide WP'den yana kullanacağım. Ayrıca üst sınıf bir telefon almak bence mantıksız, teknoloji dünyasında 1-2 yıl içinde herşey değişebilir. 2-3 yıl önce Android hiç popüler değildi, şimdi liderliğe oynuyor.
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Zamazingogo 7 yıl
zahmetli bir telefon
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WindowsTelefon 7 yıl Zamazingogo
Zamazingogo

zahmetli bir telefon

Alışma süreci olan bir telefon, ancak bir çok uygulamanın bütünleşik olması kullanım kolaylığı yaratıyor.
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DH Misafiri 7 yıl
MURATSPLAT
windowslu telefonu alanın aklı yoktur.

windowslu telefonu alanın aklı yoktur diyende beyin yoktur.
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rene54 7 yıl
Misafir arkadaşa katılıyorum hatta fazlasıda söylenebilir o yoruma.
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