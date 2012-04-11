Windows Phone 7.5 Mango işletim sistemli Nokia Lumia 610 NFC tanıtıldı

Nokia, Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 7.5 Mango desteğini arkasına alan akıllı telefonu Lumia 610 NFC'yi tanıttı. Lumia 610 NFC'yi, standart Lumia 610'dan ayıran tek bir farklılık söz konusu. O da isminden de anlaşılacağı üzere bünyesinde barındırdığı NFC (Near Field Communication - Yakın alan iletişim) teknolojisi. Doğrudan temas ettirme veya yakınlaştırma yoluyla cihazların birbiriyle iletişim kurmalarına olanak tanıyan NFC teknolojisi sayesinde akıllı telefonunuzla veri transferi (örn: fotoğraf paylaşımı, ses iletimi) gerçekleştirebiliyorsunuz, mağazalarda ödeme yapabiliyorsunuz veya akıllı telefonunuzu seyahat bileti olarak kullanabiliyorsunuz.



119 mm uzunluğunda, 62 mm genişliğinde, 12 mm kalınlığında ve 135 gram ağırlığında dizayn edilen Lumia 610 NFC, 800 MHz saat hızında çalışan tek çekirdekli Qualcomm Snapdragon S1 işlemci, 256 MB RAM ve 8 GB dahili flash bellek ile donatılmış durumda. 3.7-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana sahip olan akıllı telefon, Wi-Fi 802.11 b/g/n, A-GPS ve Bluetooth 2.1 üçlüsüne ev sahipliği yapıyor.

Otomatik odaklama ve loş mekanlarda çekim için LED flaş özellikli kamerasıyla 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen, 720p video kaydedebilen Lumia 610 NFC, 1300 mAh'lik bataryayla geliyor. Nokia Lumia 610 NFC'nin, Orange tarafından Avrupa'da satışa sunulması beklenirken diğer pazarlara ilişkin açıklama yapılmadı.

