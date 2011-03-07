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Windows Phone 7'li ve QWERTY klavyeli Sony Ericsson prototipi kameraya yakalandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,8b
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12
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Windows Phone 7'li ve QWERTY klavyeli Sony Ericsson prototipi kameraya yakalandı
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Google'ın mobil işletim sistemi Android ile yeniden yükselişe geçenler kervanına katılan Sony Ericsson, Mobil Dünya Kongresi'nde Xperia Play, Xperia Neo ve Xperia Pro olmak üzere üç yeni Android'li modelini sergilemişti.

Firmanın sadece Android işletim sistemli değil, Windows Phone 7'li modeller üzerinde de çalışacağı gündemdeydi. Bugün, uzun süredir üzerinde konuşulan prototip kameralara yakalandı. Sahip olacağı teknik özelliklerle ilgili herhangi bir bilgi bulunmayan prototip, şu an için kızaklı QWERTY klavye donanımıyla ve dokunmatik ekranıyla (4.0 inç?) göze çarpıyor. Telefonun ne zaman tanıtılacağı ise merak konusu.

Windows Phone 7'li ve QWERTY klavyeli Sony Ericsson prototipi kameraya yakalandı
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http://www.esato.com/news/article.php/id=1958#g82 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
eldar murtazin , bu fotografların se'nin üzerinde çalıştığı ve iptal ettiği bir prototipe ait oldugunu süledi be yaw.
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famouse 8 yıl
çözünürlüğü sankı 10 senekı telefonlara benziyo
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Fashionality 8 yıl
tasarım bi yerden tanıdık geldi hafiften x10 havası var sanki
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Technotronic 8 yıl
tasarim x2 yi andriyo biraz
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Cremiesto 8 yıl
Takoz gibi...
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m35 8 yıl

Cremiesto

Takoz gibi...


sanırım hayatın boyunca takoz görmedin... hadi cihazın boyutlarını yaz :) daha onlar bile belli degil neresi takoz çok kalın bi cihaz gibide durmuyor zaten klavyeli bi model olabildince ince olmus kagıttan telefon olucak degil klavyeyle :)
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murdocklawless 8 yıl
win7 li hd7 yi dün kurcaladım arkadaşım yurtdışından almış. win7 daha gelen aramaları doğru düzgün tutmayı beceremiyor be. bizleyken önce ofisten aradılar sonra bir arkadaşı aradı. arkadaşını arayanlar listesine almadı önce. sonra listede gözüktü ancak ofisten arayandan öncesine almış bir şekilde. onda da isim yazamadı sadece numarası gözüktü filan.
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m35 8 yıl
bunun ön tarafı bildigin x10 :)
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umutarslan.com 8 yıl
ios'den sonra almayı düşündütüm tek işletim sistemi win7 olucak ama sony değil :)
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yunuss.10 8 yıl
Güzel ...
X1 ve x2'den sonra buda başarılı olur ins, klavyesi milestone'a benziyo :)
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lazloo 8 yıl
Klavyenin nasıl bir tasarımı var öyle. O koca boşlukları tuşları biraz daha büyük yapıp doldurabilirmiş.
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erci501 8 yıl
Windows Phone 7 ekrana hiç uyumlu gibi gözükmüyo. sanki çözünürlüğü değiştirilmiş gibi.
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