Windows Phone 7'li ve QWERTY klavyeli Sony Ericsson prototipi kameraya yakalandı

Google'ın mobil işletim sistemi Android ile yeniden yükselişe geçenler kervanına katılan Sony Ericsson, Mobil Dünya Kongresi'nde Xperia Play, Xperia Neo ve Xperia Pro olmak üzere üç yeni Android'li modelini sergilemişti.

Firmanın sadece Android işletim sistemli değil, Windows Phone 7'li modeller üzerinde de çalışacağı gündemdeydi. Bugün, uzun süredir üzerinde konuşulan prototip kameralara yakalandı. Sahip olacağı teknik özelliklerle ilgili herhangi bir bilgi bulunmayan prototip, şu an için kızaklı QWERTY klavye donanımıyla ve dokunmatik ekranıyla (4.0 inç?) göze çarpıyor. Telefonun ne zaman tanıtılacağı ise merak konusu.

http://www.esato.com/news/article.php/id=1958#g82