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Windows Phone 8, HTC HD2'ye port edildi

6 yıl
4,8b
1
66
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Windows Mobile 6.5 işletim sistemiyle birlikte yaklaşık üç yıl önce piyasaya sürülen HTC'nin Leo kod adlı akıllı telefonu HD2, Microsoft'un yeni Windows Phone 8 mobil platformunu çalıştırırken görüntülendi. DarkForcesTeam hacker grubunun Çince forumunda yayınlanan cihaza ait görseller, Windows Phone'un son sürümünün efsane telefona başarıyla port edildiğini gözler önüne seriyor. 
Windows Phone 8, HTC HD2'ye port edildi
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Görüntüleri paylaşan forum üyesinin DFT grubuna mensup güvenilir bir şahıs olması sebebiyle port işleminin gerçekten başarıyla tamamlandığından şüphe edilmiyor. Ancak Microsoft'un Bitlocker veri şifreleme ve koruma sistemini Windows Phone'a uyarladığı ve yazılım-donanım güvenliğini SafeBoot özelliği ile donanım üzerindeki fiziksel bir çiple sağladığı biliniyor. Bu sebeple WP8'in eski modellere donanım eksikliğinden ötürü port edilemeyeceği düşünülüyordu. Neyse ki daha önce önemli çalışmalara imza atmış bir takım tarafından Apollo kod adlı yeni ekosistemin uyarlama çalışmaları başarılı bir şekilde devam ediyor. Yakında HD2 dışındaki telefonlar için de benzer çalışmalar ortaya çıkacaktır.
WM 6.5 ile çıkış yapan HTC HD2, Microsoft'un Windows Phone 7, Windows Phone 7.5 ve hatta internete sızan WP 7.8 sürümlerini dahi çalıştırabilmişti. Bunun yanı sıra Leo ile ilgilenen geliştiriciler, son olarak Android 4.1.2 Jelly Bean versiyonunu aygıta uyarlamayı başarmıştı. Ubuntu, Bactrack gibi dağıtımlarla da kullanılabilen HD2'nin henüz kullanım ömrünü doldurmadığı görülüyor. Kullanıcıların yükleyebileceği WP8 ROM'larının önümüzdeki haftalarda internette yayınlanması bekleniyor. 

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jakops. 6 yıl en beğenilen
htc bu telefonu yaptığının farkında değildir sanırım. Böyle telefon yapmayı unuttuğu kesin.
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innformatics 6 yıl
Satmaz olaydim, kiymetini bilemedim.
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trsinapsis 6 yıl
Ne telefonmuş arkadaş !
Her şey port ediliyor.
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ulasates 6 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz


 

Windows Mobile 6.5 işletim sistemiyle birlikte yaklaşık üç yıl önce piyasaya sürülen HTC'nin Leo kod adlı akıllı telefonu HD2, Microsoft'un yeni Windows Phone 8 mobil platformunu çalıştırırken görüntülendi. DarkForcesTeam hacker grubunun Çince forumunda yayınlanan cihaza ait görseller, Windows Phone'un son sürümünün efsane telefona başarıyla port edildiğini gözler önüne seriyor. 

 






Görüntüleri paylaşan forum üyesinin DFT grubuna mensup güvenilir bir şahıs olması sebebiyle port işleminin gerçekten başarıyla tamamlandığından şüphe edilmiyor. Ancak Microsoft'un Bitlocker veri şifreleme ve koruma sistemini Windows Phone'a uyarladığı ve yazılım-donanım güvenliğini SafeBoot özelliği ile donanım üzerindeki fiziksel bir çiple sağladığı biliniyor. Bu sebeple WP8'in eski modellere donanım eksikliğinden ötürü port edilemeyeceği düşünülüyordu. Neyse ki daha önce önemli çalışmalara imza atmış bir takım tarafından Apollo kod adlı yeni ekosistemin uyarlama çalışmaları başarılı bir şekilde devam ediyor. Yakında HD2 dışındaki telefonlar için de benzer çalışmalar ortaya çıkacaktır.

 

WM 6.5 ile çıkış yapan HTC HD2, Microsoft'un Windows Phone 7, Windows Phone 7.5 ve hatta internete sızan WP 7.8 sürümlerini dahi çalıştırabilmişti. Bunun yanı sıra Leo ile ilgilenen geliştiriciler, son olarak Android 4.1.2 Jelly Bean versiyonunu aygıta uyarlamayı başarmıştı. Ubuntu, Bactrack gibi dağıtımlarla da kullanılabilen HD2'nin henüz kullanım ömrünü doldurmadığı görülüyor. Kullanıcıların yükleyebileceği WP8 ROM'larının önümüzdeki haftalarda internette yayınlanması bekleniyor. 


Yalniz bu WP8 degil eger resimdeki ise.
1- marketin simgesi farkli.
2- uygulama listesine gecis icin en altta hep duran bir ok var saga dogru. O yok.

(Resme gore konustum sadece
)
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oktayakgoz 6 yıl
Ne cihaz dı be. Bi ios kurulmadı cihaza. Microsoft demek ki neler yapabilirmişte yapmamış. Gerçi hepsi aynı pislik
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TR_001 6 yıl
Yazılım ve donanım üreticilerinin ortak çalıştığının ve ceplerini daha çok doldurmak için sürekli yeni modelleri bizlere dayattığının en somut örneğidir bu..
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dericia 6 yıl
merhaba bende dün forum.xda-developers.com/...
bunu kurdum hızlı ve bayağı stabil deneyin arkadaşlar
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kcakca 6 yıl
aynı işlem htc nin diğer telefonlarına neden olmuyor veya oluyor mu?
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zerisci 6 yıl
Sayın Arkadaşlar,

nokia 6100 mi neydi bir telefonum vardı.

bir 20+ yıllık bilişim uzmanıyım. telefon sadece araçtı benim için.

Çevrem fırça atıyordu ayıp senin gibi adama yakışmaz vsvs diye.

imkansızlıktan alamıyordum bir smartphone veya akıllı telefon.

Sağolsun bir yakın arkadaşımda htc hd2 vardı alalı 3 ay olmuş kvk garantili orjinal kutu aksesuar.

ısınamamış kullanmaya, bana taksitle 750 tl ye verdi kasım 2011.

yorumlarınızı okudukca kendimi sanslı hissettim. gerçi henuz tam performance kullanamıyorum. ama olsun.

bi ara kendimi geliştircem şu telefon cahilliğinden.


hepinize sevgi ve saygılar,

2013 herkese sağlık huzur mutluluk bereket getirsin inşallah.

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DH Misafiri 6 yıl
Selam Arkadaşlar, HTC HD2 kullanıcısıyım. Cihazı Turkcell'den taahhütle aldım... Ve ilk aldığımda çok pişman oldum... Verdiğim paranın yarı fiyatına androidler çıkmıştı çünkü... Sonra bir dün XDA sitesinde android romların LEOya portlandığını duydum... Ve şimdi... Kesinlikle telefonumu değiştirmeyi düşünmüyorum... Her hafta farklı bir rom yükleyebiliyorum... Şuan Windows Mobile 8 rom yüklü, ve inanın performansı mükemmel... Ve romu orjinal gibi kullanabiliyorum.. Microsoft Developer Service'den kısa bir chatle olay çözülebiliyor... ve eğer satın alacak olan olursa bence hiç aklınızda soru işareti kalmasın... Kesinlikle alın derim...
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AlkanExclusive 6 yıl
sıfırını bulsam alırım arkadaş! ne telefonmuş beee..
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gon42 6 yıl
Al işte kardeşim...
aliexpress.com/...
Valla bu haberi duyunca benim de alasım geldi.
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decibelshock 6 yıl
bi alamadim şu telefonu çok pahali şu anki durumumda android den de win mobile dan da geri kaldim alsam hepsini sirayla atıp ogrenirdim.
elimdeki e75 i duvara vurasim geliyo geçen yil ikinci el olarak 300e almistim bi şeye yaramiyo opera miniyi bile zor çaliştirıyo
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bessa 6 yıl
Herifler win 2000 kurulumu yapmislardi yiraagola..
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muammer4616 6 yıl
Ben bu telefonu bu yuzden satamiyorum tam satcam yeni rom ekleniyor win 8 i kurdum ama tr dil yok link varsa atarmisiniz arkiler
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