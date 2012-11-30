Windows Phone 8, HTC HD2'ye port edildi

Windows Mobile 6.5 işletim sistemiyle birlikte yaklaşık üç yıl önce piyasaya sürülen HTC'nin Leo kod adlı akıllı telefonu HD2, Microsoft'un yeni Windows Phone 8 mobil platformunu çalıştırırken görüntülendi. DarkForcesTeam hacker grubunun Çince forumunda yayınlanan cihaza ait görseller, Windows Phone'un son sürümünün efsane telefona başarıyla port edildiğini gözler önüne seriyor.





Görüntüleri paylaşan forum üyesinin DFT grubuna mensup güvenilir bir şahıs olması sebebiyle port işleminin gerçekten başarıyla tamamlandığından şüphe edilmiyor. Ancak Microsoft'un Bitlocker veri şifreleme ve koruma sistemini Windows Phone'a uyarladığı ve yazılım-donanım güvenliğini SafeBoot özelliği ile donanım üzerindeki fiziksel bir çiple sağladığı biliniyor. Bu sebeple WP8'in eski modellere donanım eksikliğinden ötürü port edilemeyeceği düşünülüyordu. Neyse ki daha önce önemli çalışmalara imza atmış bir takım tarafından Apollo kod adlı yeni ekosistemin uyarlama çalışmaları başarılı bir şekilde devam ediyor. Yakında HD2 dışındaki telefonlar için de benzer çalışmalar ortaya çıkacaktır.

WM 6.5 ile çıkış yapan HTC HD2, Microsoft'un Windows Phone 7, Windows Phone 7.5 ve hatta internete sızan WP 7.8 sürümlerini dahi çalıştırabilmişti. Bunun yanı sıra Leo ile ilgilenen geliştiriciler, son olarak Android 4.1.2 Jelly Bean versiyonunu aygıta uyarlamayı başarmıştı. Ubuntu, Bactrack gibi dağıtımlarla da kullanılabilen HD2'nin henüz kullanım ömrünü doldurmadığı görülüyor. Kullanıcıların yükleyebileceği WP8 ROM'larının önümüzdeki haftalarda internette yayınlanması bekleniyor.