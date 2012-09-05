Windows Phone 8, ekran görüntüsü alma özelliği kazandı

Yazılım devi Microsoft, Windows Phone cephesinde uzun süredir beklenen ekran görüntüsü alma özelliğini Windows Phone 8 ile birlikte kullanıma sundu.

http://www.slashgear.com/windows-phone-8-finally-gets-screenshot-support-05246044/

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Windows Phone 8'li cihazlarda artık güç düğmesine ve Windows düğmesine aynı anda basılarak ekran görüntüsü alınabilecek. Ayrıca, alınan bu ekran görüntüleri sosyal ağlar aracılığıyla kolayca paylaşılabilecek. Söz konusu özelliğin sunumunu Nokia 920 üzerinde gerçekleştiren Joe Belifore, ana ekran görüntüsünü alarak sonrasında bu görüntüyü Twitter üzerinden paylaştı.Ekran görüntüsünü alma özelliği birçok kişinin ilgi duyarak yaklaşmadığı bir konu olsa da, bazen telefonun ekranındaki görüntüyü aktarmada yada kaydetmede oldukça hızlı bir çözüm oluyor. Ekran görüntüsünü alma özelliğinin tüm Windows Phone 8 işletim sistemini kullanacak olan cihazlarda yerini edineceğini de belirtmekte fayda var.