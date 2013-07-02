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Windows Phone 8 için geliştirilen Facebook uygulaması yenilendi

5 yıl
674
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1
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Windows Phone 8 için geliştirilen Facebook uygulaması yenilendi
Hatırlayacağınız üzere Microsoft, geçtiğimiz nisan ayında beta etiketine sahip bir Facebook uygulamasını Windows Phone 8 kullanıcılarının beğenisine sunmuştu. Facebook'un Windows Phone 8 üzerinde daha iyi bir kullanım deneyimi sunması için hazırlanan bu beta uygulaması son halini almasıyla birlikte Facebook uygulaması için bir güncelleme olarak yayınlandı.

Android ve iOS platformu için yayınlanan Facebook uygulamalarıyla benzer özellikler taşıyan uygulama, zaman tünelini görüntüleme ve yüksek çözünürlükteki fotoğrafları gösterme gibi işlevleri yerine getirebiliyor. Ayrıca, uygulamada sağa veya sola kaydırma hareketleriyle navigasyon ve sohbet menüsüne erişilebildiğini de hatırlatalım.

Güncellemeyle birlikte Facebook uygulamasındaki beta etiketi kalkmış olsa da, Microsoft'a göre her zaman bir beta sürümü olacak. Bu sayede, Facebook'un Windows Phone 8 üzerinde daha iyi bir deneyim sunması sağlanmış olacak. Windows Phone 8 için geliştirilen Facebook uygulamasına aşağıdaki bağlantı linkinden ulaşabilirsiniz.

http://blogs.windows.com/windows_phone/b/windowsphone/archive/2013/07/01/official-facebook-app-for-windows-phone-8-gets-major-upgrade.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Biyturs_OnSr 5 yıl
Adamlar çalışıyor. Birde şu geliştiriciler adam gibi destek olsa çok güzel bir platform haline gelecek.
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