Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone 8 işletim sistemli HTC Accord görüntülendi

6 yıl
7,8b
1
32
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC, bugün New York'ta önemli bir etkinlik düzenleyeceklerini duyurmuştu. HTC'nin resmi Facebook sayfası üzerinden yayınlanan duyuruda ''Güzel donanım, göz kamaştırıcı yazılımla buluştuğunda'' şeklinde slogan da gözlerden kaçmamıştı. Bugün resmiyet kazanacağına dair tahmin yürütülen akıllı telefonlardan Accord'un ilk fotoğrafları PhoneArena tarafından paylaşıldı.
Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 8 desteğini arkasına alan Accord, HTC'nin ürün yelpazesindeki çoğu modelin aksine sert hatlara sahip. Akıllı telefonun, 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus platformu, Adreno 225 grafik birimi, 4.3-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, yakın alan iletişim teknolojisi (NFC) ve 4G (LTE) alt yapısı desteği ile gelmesi bekleniyor.
8 GB ve 16 GB'lık iki farklı modeli bulunan HTC Accord'un yeni detayları elimize ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yeni akıllı telefonun daha detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cagataykoroglu 6 yıl en beğenilen
Baya baya Nokia çakması bu :S
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BMW 528 6 yıl
ne kadar fiyadan satılır acaba yurtdısında?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 6 yıl
8X Bu model.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musti198080 6 yıl Krone
Krone

8X Bu model.

evet htc 8x cikaracagi soylenen acoord modeliymis....sanki farkli bir model cikiyormus zannedilmesi dogal zira editor arkadaslar hem 8x icin hem accord icin ayri konu acmislar????
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nick varmi nick? 6 yıl
bak sen htc ye bayaa hizli cikti...htc 8x -htc 8s-htc accord.....arkadaslarin dedigi gibi nokiaya cok benziyor....bu sekilde nokia cakmasi gibi modeller cogalirsa nokia 820-920 satislari olumsuz etkilenir gibi (bence)....donanim ayni(kamera -beats audio-ekran şu bu v.s farklari olsada)sekil semal ayni o zaman begenip almada en buyuk etken fiyat olacak gibi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
janparey 6 yıl
Androidler birbirinin klonu diyen diller yanacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shunter 6 yıl
samsungu tebrik etmek lazım ativ s de güzel bir tasarım kullanmış diğer markaların wp8 modelleri de ortaya çıktıkça anlaşılıyor bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 6 yıl
WP ortamın .......... android falan bence duraksayacak wp gelince. Ayrıca ios zaten bitecek orası ayrı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 6 yıl
11 gün önceki yorumumdaki gibi yeni modellerin adını 8x ve 8s koymuşlar :)
forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mangdasire 6 yıl
android ve ios a 3. rakip geliyor haydi hayırlısı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mehacan 6 yıl
mhalil
htc yazısını görmesem nokia yeni model tanıttı diyecem.Sonrada niye dava açarsın derler.Hadi tasarımı geçtik donanımda bile kopya çekmiş:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mehacan 6 yıl
htc yazısını görmesem nokia yeni model tanıttı diyecem.Sonrada niye dava açarsın derler :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
filteke 6 yıl
Drs06
çok çirkin olmuş, birde resimler niye net olmaz arkadaş, uzaktan kumandayla çekilmiş gibi
wp 8 işletim sistemi android piyasını etkilermi acaba ilerleyen dönemlerde?

tam bende aynısını yazacaksım, neden net resim çekmiyorlar ki, belki hesap makinası ile çekilmiştir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FERFEROS 6 yıl
YouTube'da TechnoBuffalo 8S'in Hands On videosunu yayınlamış. Tasarım olarak harika duruyor. 4 farklı renk tanıtılmış ve hepsi birbirinden güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Trecc11 6 yıl
çok çirkin olmuş, birde resimler niye net olmaz arkadaş, uzaktan kumandayla çekilmiş gibi


wp 8 işletim sistemi android piyasını etkilermi acaba ilerleyen dönemlerde?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7750 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Orange San Diago "Intel işlemcili telefon!" video inceleme 6 yıl Vestel'den 4K televizyon, smart tv ve daha fazlası 6 yıl Mobil Dünyanın Geleceği; Snapdragon S4 Pro, Windows 8RT, Arttırılmış gerçeklik ve fazlası video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim