Windows Phone 8 işletim sistemli HTC Accord görüntülendi

Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC, bugün New York'ta önemli bir etkinlik düzenleyeceklerini duyurmuştu. HTC'nin resmi Facebook sayfası üzerinden yayınlanan duyuruda ''Güzel donanım, göz kamaştırıcı yazılımla buluştuğunda'' şeklinde slogan da gözlerden kaçmamıştı. Bugün resmiyet kazanacağına dair tahmin yürütülen akıllı telefonlardan Accord'un ilk fotoğrafları PhoneArena tarafından paylaşıldı.



Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 8 desteğini arkasına alan Accord, HTC'nin ürün yelpazesindeki çoğu modelin aksine sert hatlara sahip. Akıllı telefonun, 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus platformu, Adreno 225 grafik birimi, 4.3-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, yakın alan iletişim teknolojisi (NFC) ve 4G (LTE) alt yapısı desteği ile gelmesi bekleniyor.



8 GB ve 16 GB'lık iki farklı modeli bulunan HTC Accord'un yeni detayları elimize ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yeni akıllı telefonun daha detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.

