Windows Phone 8 telefonlar, Snapdragon S4 Plus işlemci kullanacak

Microsoft tarafından resmi tanıtımı yapılan Windows Phone 8 işletim sisteminin donanım tarafındaki yansımaları da netleşti. Daha önceki Windows Phone sürümlerinde, SoC yani yongada sistem platformu olarak Qualcomm ile ayrıcalıklı bir işbirliğine giden Microsoft, Windows Phone 8 için de aynı stratejiyi sürdürecek gibi görünüyor.

Ortaya atılan tüm iddiaların aksine Qualcomm, sahip olduğu güçlü ilişkiler sayesinde Windows Phone 8 platformunda da ayrıcalıklı konumunu korudu ve yeni işletim sistemini kullanan tüm telefonlara kendi işlemcisini sokmayı başardı. Windows Phone 7 işletim sisteminde QSD8x50 65nm Snapdragon, Windows Phone 7.5 işletim sisteminde ise 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan tek çekirdekli MSM8x55 ve MSM7x30 işlemcileri kullanılan Qualcomm, Windows Phone 8'de ise Snapdragon S4 Plus işlemcisiyler yer alacak.

28nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Snapdragon S4 işlemcisi başta HTC One S olmak üzere pek çok telefonda kullanılmakta. HTC'nin One X LTE ve Samsung'un Galaxy S III LTE modellerine de güç veren bu işlemci, Krait mimarisini kullanan çift çekirdekli tasarımı ile performans-verimlilik anlamında şu an piyasadaki en iyi çözüm olarak gösterilmekte.

Windows Phone 8 işletim sistemine sahip cihazlara güç verecek Snadragon S4 Plus işlemcisi, piyasadaki Snapdragon S4 işlemcisine göre GPU yani grafik işlemci güncellemesi içerecek. Yine Qualcomm tarafından tasarlanan Adreno 225 GPU'lu S4 işlemcisine göre S4 Plus işlemcisinin Adreno 3xx serisi GPU kullandığı ifade ediliyor.

Windows Phone 8'deki güncellemeler ve Xbox özellikleri düşünülürse GPU güncellemesinin önemi daha da anlaşılıyor. Tabii işletim sistemini sahip olduğu çok çekirdekli platform desteği, zaman içerisinde farklı Qualcomm işlemcilerinin kullanımına da olanak tanıyabilir. Microsoft tarafından açıklandığı üzere Windows Phone 8'li ilk akıllı telefonlar Nokia, Samsung, Huawei ve HTC gibi firmalar tarafından sunulacak.