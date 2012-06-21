Windows Phone 8 telefonlar, Snapdragon S4 Plus işlemci kullanacak

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Microsoft tarafından resmi tanıtımı yapılan Windows Phone 8 işletim sisteminin donanım tarafındaki yansımaları da netleşti. Daha önceki Windows Phone sürümlerinde, SoC yani yongada sistem platformu olarak Qualcomm ile ayrıcalıklı bir işbirliğine giden Microsoft, Windows Phone 8 için de aynı stratejiyi sürdürecek gibi görünüyor.
Ortaya atılan tüm iddiaların aksine Qualcomm, sahip olduğu güçlü ilişkiler sayesinde Windows Phone 8 platformunda da ayrıcalıklı konumunu korudu ve yeni işletim sistemini kullanan tüm telefonlara kendi işlemcisini sokmayı başardı. Windows Phone 7 işletim sisteminde QSD8x50 65nm Snapdragon, Windows Phone 7.5 işletim sisteminde ise 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan tek çekirdekli MSM8x55 ve MSM7x30 işlemcileri kullanılan Qualcomm, Windows Phone 8'de ise Snapdragon S4 Plus işlemcisiyler yer alacak.
28nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Snapdragon S4 işlemcisi başta HTC One S olmak üzere pek çok telefonda kullanılmakta. HTC'nin One X LTE ve Samsung'un Galaxy S III LTE modellerine de güç veren bu işlemci, Krait mimarisini kullanan çift çekirdekli tasarımı ile performans-verimlilik anlamında şu an piyasadaki en iyi çözüm olarak gösterilmekte.
Windows Phone 8 işletim sistemine sahip cihazlara güç verecek Snadragon S4 Plus işlemcisi, piyasadaki Snapdragon S4 işlemcisine göre GPU yani grafik işlemci güncellemesi içerecek. Yine Qualcomm tarafından tasarlanan Adreno 225 GPU'lu S4 işlemcisine göre S4 Plus işlemcisinin Adreno 3xx serisi GPU kullandığı ifade ediliyor.
Windows Phone 8'deki güncellemeler ve Xbox özellikleri düşünülürse GPU güncellemesinin önemi daha da anlaşılıyor. Tabii işletim sistemini sahip olduğu çok çekirdekli platform desteği, zaman içerisinde farklı Qualcomm işlemcilerinin kullanımına da olanak tanıyabilir. Microsoft tarafından açıklandığı üzere Windows Phone 8'li ilk akıllı telefonlar Nokia, Samsung, Huawei ve HTC gibi firmalar tarafından sunulacak.
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Arayuzu sahsen cok sevdim. Bu hareketli arayuz umarim pilden cok yemiyordur.
Sonbahari bekleyip ilk windowslu telleri incelemek lazim. Bu konuda en iyisi nokia olacaktir. Zira nokia maps ile entegre cikacak ve altyapisini navteq olusturacak. Glonass destegi ile harici bir navigasyon cihazina ihtiyac bile olmayabilir.
Son olarak uygulamalar eski ve yeni surumlerle uyumlu olacakmis. Ayrica tarayici son surumle gelecekmis ve kodlari masaustu windows ile ayniymis.
Tabi bu ozellikler icin en ust teknoloji kullanilmali.
Pclabstan okudugum kadariyla yazdim. Detaylari orada mevcut.
Ancak sacma sapan guncelleme politikalari yuzunden ben win 8'e halen soguk bakiyorum.
Cikardigi urunun en az 2-3 yil arkasinda durmali. Microsoft gecmiste bunu yapmadi, umarim artik yapar.
ne oldu şimdi?
"Nokia’nun CEO’su Stephan Elop, Çin’in önemli gazetelerinden birinde yer alan açıklamaları ile dikkat çekti.Çift Çekirdekli İşlemciler Saçmalık!"
o kendilerinin kullanmasinin sacmalik oldugunu belirtmis mis gibi arm 11......1.nesil snapdragon islemciler dururken ne gerek var cift cekirdege falan :) windows 8 le tukurduklerini yalamak zorunda kalacaklar....
TI'ın işlemcileri(özellikle veriyolları daha geniş) çok güçlü; ancak gpu seçiminde ve işlemci-gpu performansında Qualcomm ile yarışamıyor. Güçlü bir işlemciye tutup orta düzey bir gpu ekliyor. OMAP3 serisi böyle, OMAP4 serisinde de 4470 hariç SGX540(saat hızlarıyla oynanmış) kullanıyor.
Qualcomm kendi üretimi Adreno ile chipset bazında daha stabil bir kullanım sunuyor. Muhtemelen bu nedenle Qualcomm'a yöneldiler.
Benim gözümde Mango cihazlara Apollo güncellemesini vermeyip uyduruktan 7.8 güncellemesini vereceğini söyledikten sonra 5 para etmiyor firma olarak. Bu satten sonra da ha Qualcomm ha TI.
keske subliminal mesajında refresh degılde yenılemek sozcugunu kullansan daha bi guzel olurdu,ama evet bir ios kullanısıcı olarak surface ve wp8 ilerde almayı dusunuyorum lumia tasarımında.
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