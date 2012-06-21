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Windows Phone 8 telefonlar, Snapdragon S4 Plus işlemci kullanacak

6 yıl
4,3b
1
25
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft tarafından resmi tanıtımı yapılan Windows Phone 8 işletim sisteminin donanım tarafındaki yansımaları da netleşti. Daha önceki Windows Phone sürümlerinde, SoC yani yongada sistem platformu olarak Qualcomm ile ayrıcalıklı bir işbirliğine giden Microsoft, Windows Phone 8 için de aynı stratejiyi sürdürecek gibi görünüyor. 
Ortaya atılan tüm iddiaların aksine Qualcomm, sahip olduğu güçlü ilişkiler sayesinde Windows Phone 8 platformunda da ayrıcalıklı konumunu korudu ve yeni işletim sistemini kullanan tüm telefonlara kendi işlemcisini sokmayı başardı. Windows Phone 7 işletim sisteminde QSD8x50 65nm Snapdragon, Windows Phone 7.5 işletim sisteminde ise 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan tek çekirdekli MSM8x55 ve MSM7x30 işlemcileri kullanılan Qualcomm, Windows Phone 8'de ise Snapdragon S4 Plus işlemcisiyler yer alacak.
28nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Snapdragon S4 işlemcisi başta HTC One S olmak üzere pek çok telefonda kullanılmakta. HTC'nin One X LTE ve Samsung'un Galaxy S III LTE modellerine de güç veren bu işlemci, Krait mimarisini kullanan çift çekirdekli tasarımı ile performans-verimlilik anlamında şu an piyasadaki en iyi çözüm olarak gösterilmekte. 
Windows Phone 8 işletim sistemine sahip cihazlara güç verecek Snadragon S4 Plus işlemcisi, piyasadaki Snapdragon S4 işlemcisine göre GPU yani grafik işlemci güncellemesi içerecek. Yine Qualcomm tarafından tasarlanan Adreno 225 GPU'lu S4 işlemcisine göre S4 Plus işlemcisinin Adreno 3xx serisi GPU kullandığı ifade ediliyor. 
Windows Phone 8'deki güncellemeler ve Xbox özellikleri düşünülürse GPU güncellemesinin önemi daha da anlaşılıyor. Tabii işletim sistemini sahip olduğu çok çekirdekli platform desteği, zaman içerisinde farklı Qualcomm işlemcilerinin kullanımına da olanak tanıyabilir. Microsoft tarafından açıklandığı üzere Windows Phone 8'li ilk akıllı telefonlar Nokia, Samsung, Huawei ve HTC gibi firmalar tarafından sunulacak. 
 
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Aѕℓαη66™ 6 yıl en beğenilen
nokia nihayet adam akilli islemcilerle tanisacak mecburide olsa. Yoksa nokiaya kalsa guvelenmis arm11 ile yola devam
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aceleciburak 6 yıl
Grafik performansı ile uzun süre rakipsiz olacağa benziyor hele ki cross platform xbox oyunlarını oynayabilirsek tadından yenmez... Snapdragon S4 Plus ı her türlü Nvidia Tegra ailesine tercih ederim Qualcomm'un kalitesi tartışılmaz...
Grafik performansı ile uzun süre rakipsiz olacağa benziyor hele ki cross platform xbox oyunlarını oynayabilirsek tadından yenmez... Snapdragon S4 Plus ı her tür...
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Monsterbasy10 6 yıl
Ne wp8miş arkadaş her refresh atışımda yeni haber geliyor. Param olsa ilk çıkan wp8li telefonu alma isteği uyandı içimde subliminal mesajmı var bunlarda :p
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nightsoldier 6 yıl
Tanitim videolarinda oldukca kullanisli ve hizli oldugu goruluyor. Bunun yaninda cuzdan uygulamasinda guvenlik arttirilmis ve masaustu windows 8 lerle senkronizasyon cok iyi olacakmis. Tabi bu konuda mac, ipad ve iphone senkronizasyonu kadar basarili olmasi gerek. Teoride 16 cekirdege kadar destek sunacakmis ve cesitli ekran cozunurluklerinde piyasaya cikacakmis. Su anda 4 cekirdek icin calismalara baslanmis.
Arayuzu sahsen cok sevdim. Bu hareketli arayuz umarim pilden cok yemiyordur.
Sonbahari bekleyip ilk windowslu telleri incelemek lazim. Bu konuda en iyisi nokia olacaktir. Zira nokia maps ile entegre cikacak ve altyapisini navteq olusturacak. Glonass destegi ile harici bir navigasyon cihazina ihtiyac bile olmayabilir.
Son olarak uygulamalar eski ve yeni surumlerle uyumlu olacakmis. Ayrica tarayici son surumle gelecekmis ve kodlari masaustu windows ile ayniymis.
Tabi bu ozellikler icin en ust teknoloji kullanilmali.
Pclabstan okudugum kadariyla yazdim. Detaylari orada mevcut.
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ZZ RAT 6 yıl
Android ve IOS'a cok guclu bir alternatif olacaktir.
Ancak sacma sapan guncelleme politikalari yuzunden ben win 8'e halen soguk bakiyorum.
Cikardigi urunun en az 2-3 yil arkasinda durmali. Microsoft gecmiste bunu yapmadi, umarim artik yapar.
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simaros 6 yıl
o değilde Qualcomm paranın eline koydu
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BarGoS 6 yıl
bu sene iphone5 BlackBerry10 ve Winmo8 . :o 3 ü birden sonbaharda patlatacak bombaları , bakalım kim daha çok satıcak
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erci501 6 yıl
HANİ ÇİFT ÇEKİRDEKLİ İŞLEMCİ KULLANMAK SAÇMALIKTI?
ne oldu şimdi?
"Nokia’nun CEO’su Stephan Elop, Çin’in önemli gazetelerinden birinde yer alan açıklamaları ile dikkat çekti.Çift Çekirdekli İşlemciler Saçmalık!"
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musti198080 6 yıl erci501
erci501

HANİ ÇİFT ÇEKİRDEKLİ İŞLEMCİ KULLANMAK SAÇMALIKTI?
ne oldu şimdi?
"Nokia’nun CEO’su Stephan Elop, Çin’in önemli gazetelerinden birinde yer alan açıklamaları ile dikkat çekti.Çift Çekirdekli İşlemciler Saçmalık!"

o kendilerinin kullanmasinin sacmalik oldugunu belirtmis mis gibi arm 11......1.nesil snapdragon islemciler dururken ne gerek var cift cekirdege falan :) windows 8 le tukurduklerini yalamak zorunda kalacaklar....
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Mr. Jingles 6 yıl
Apollo ile ARM desteği gelecek hala niye Qualcomm kullanıyorlar. Qualcomm ile çalışacağına TI ile çalışsa çok daha iyi olurdu. Cortex-A15 işlemcileri geliyor. Qualcomm farklılaştırmaya gitse de çift çekirdekte başarılı olamadığını gördük.
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danGerfuLL 6 yıl Mr. Jingles
sugar_klavyeci

Apollo ile ARM desteği gelecek hala niye Qualcomm kullanıyorlar. Qualcomm ile çalışacağına TI ile çalışsa çok daha iyi olurdu. Cortex-A15 işlemcileri geliyor. Qualcomm farklılaştırmaya gitse de çift çekirdekte başarılı olamadığını gördük.

TI'ın işlemcileri(özellikle veriyolları daha geniş) çok güçlü; ancak gpu seçiminde ve işlemci-gpu performansında Qualcomm ile yarışamıyor. Güçlü bir işlemciye tutup orta düzey bir gpu ekliyor. OMAP3 serisi böyle, OMAP4 serisinde de 4470 hariç SGX540(saat hızlarıyla oynanmış) kullanıyor.

Qualcomm kendi üretimi Adreno ile chipset bazında daha stabil bir kullanım sunuyor. Muhtemelen bu nedenle Qualcomm'a yöneldiler.

Benim gözümde Mango cihazlara Apollo güncellemesini vermeyip uyduruktan 7.8 güncellemesini vereceğini söyledikten sonra 5 para etmiyor firma olarak. Bu satten sonra da ha Qualcomm ha TI.
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tientzu1968 6 yıl
Ne wp8miş arkadaş her refresh atışımda yeni haber geliyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Talladega 6 yıl
Lucci
Ne wp8miş arkadaş her refresh atışımda yeni haber geliyor. Param olsa ilk çıkan wp8li telefonu alma isteği uyandı içimde subliminal mesajmı var bunlarda :p

keske subliminal mesajında refresh degılde yenılemek sozcugunu kullansan daha bi guzel olurdu,ama evet bir ios kullanısıcı olarak surface ve wp8 ilerde almayı dusunuyorum lumia tasarımında.
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Aѕℓαη66™ 6 yıl en beğenilen
nokia nihayet adam akilli islemcilerle tanisacak mecburide olsa. Yoksa nokiaya kalsa guvelenmis arm11 ile yola devam
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Mr.Legend 6 yıl
Adreno 225 GPU'lu S4 işlemcisine göre S4 Plus işlemcisinin Adresno 3xx serisi GPU kullandığı ifade ediliyor.
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armanatilgan 6 yıl
Microsoft bomba gibi gelip duru
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