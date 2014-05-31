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Windows Phone 8.1'in resmi dosya yöneticisi çıktı

4 yıl
1b
1
106
Mobil Uygulamalar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows Phone 8.1'in resmi dosya yöneticisi çıktı
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Windows Phone 8.1 işletim sisteminin resmi dosya yöneticisi kullanıma sunuldu. Files adını taşıyan uygulama ile platformun en büyük eksiklerinden biri de giderilmiş oldu. Mağazadaki yerini alan uygulama ile hem dahili hafıza hem de SD kart içerisindeki dosyalar yönetilebiliyor. Dosya aramasına ek olarak aynı zamanda uygulamaların çalıştırılmasını da destekleyen yazılım, sadece Windows Phone sistem dosyalarına erişemiyor.
Microsoft'un OneDrive servisi de dahil olmak üzere herhangi bir bulut dosya sistemine bağlanamayan yazılım şu anki haliyetle sadece lokal dosyalar için arama ve yönetme imkanı sunuyor. Yeni uygulama ile kullanıcılar eğer arzu ederler ise yeni klasörler oluşturabilecek, birden fazla dosyayı paylaşabilecek ve dosya isimlerini de değiştirebilecekler. 
Uygulama hakkında daha fazla bilgi almak için; 

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jumuu 4 yıl mehmedaltair
mehmedaltair
Daha çirkin yapamamışlar galiba

Yapamadılar be valla. Senin gibi post kasmaya çalışan wp8 den bi haber olan gereksizce yorum yapmaktan zevk alan biri daha iyisini yapar. Kullandın mı bu uygulamayı desem " yok kullanmadım" diceksin. En azından senin yorumlarının gibi gereksiz bi uygulama değil bu
mehmedaltairDaha çirkin yapamamışlar galibaYapamadılar be valla. Senin gibi post kasmaya çalışan wp8 den bi haber olan gereksi...
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Bay H 4 yıl semih4444
Kime göre neye göre hangi verilere göre yüzde 1 forumun yeni ana sayfa trolcüğü.

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307kd 4 yıl
blackberry z10 daki dahili dosya yöneticisi bile onedrive a sorunsuz bağlanabiliyor windows phone bağlanamıyor. blackberry z10 da daha ilk sürüm bir işletim sistemi var windows phone kaç yıllık sistem dosya yöneticisi yeni geliyor. bir de şu kendi ürünlerine desteği esirgeme huyu yok mu microsoftun adamı kanser eder. windows rt li surface alırsın bir bakarsın silverlight desteği yok... wp alırsın dosya yöneticisinde one drive desteği yok... ilahi microşoft sen adamı öldürürsün...
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KUM23 4 yıl
hiç boşuna savunmayın kullandım kullanıyorum 8.1 oldu ama halla berbat menüler o kısa yol sanki zorla koyulmuş gibi berbat arayüz interneti şebekeden açıp kapatmak için bütün gün ayarlar menüsünde geziniyorum yok microsoft bu işi yapamaz.
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semih4444 4 yıl KUM23
KUM23
hiç boşuna savunmayın kullandım kullanıyorum 8.1 oldu ama halla berbat menüler o kısa yol sanki zorla koyulmuş gibi berbat arayüz interneti şebekeden açıp kapatmak için bütün gün ayarlar menüsünde geziniyorum yok microsoft bu işi yapamaz.

Yok abi kimseye anlatamazsın microsoft'un yan gelip yattığını
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PATEVRA 4 yıl
Yorumları okudukça insanlığın vay haline dedim, kıçı kırık 2 yazılım için millet birbirine düşmüş. Bu telefonlar sizin için var amaçlarınıza hizmet etsin diye, siz onlara kölelik edesiniz diye değil. Diğer konuya gelecek olursak, senelerdir pc yazılımınlarının, programlama dillerinin altından girip üstünden çıkmış biri olarak telefonlarla aram iyi değildir, sadece elime alıp kullandığım kadarını söyleyeyim. Windows Phone olarak kendi telefonum olan 625 modelini kullanıyorum, bir kez takıldığına şahit olmadım, ihtiyacım olan tüm uygulamalar var, telefonda oyun oynamam. Android olarak Galaxy s2-s3 Lg g2 kullandım 5 dakika sonunda takılmalarından dolayı kafayı yiyecektim, uygulamaları güzel ancak kasan bir telefonda ne işe yarar bilmem. iOS e gelince, yazılım stabil ve kaliteli, iphone donanımıda kaliteli ancak şahsi olarak bir telefona okadar para vermem, maddi olarak imkanım var ancak israf diye düşünüyorum. Bunlar benim kendi görüşlerimdir ve amaçlarıma uygun telefonu nasıl seçtiğimi anlatır niteliktedir katılıp katılmamak size kalmış.
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pasuedxzbl 4 yıl PATEVRA
PATEVRA

Yorumları okudukça insanlığın vay haline dedim, kıçı kırık 2 yazılım için millet birbirine düşmüş. Bu telefonlar sizin için var amaçlarınıza hizmet etsin diye, siz onlara kölelik edesiniz diye değil. Diğer konuya gelecek olursak, senelerdir pc yazılımınlarının, programlama dillerinin altından girip üstünden çıkmış biri olarak telefonlarla aram iyi değildir, sadece elime alıp kullandığım kadarını söyleyeyim. Windows Phone olarak kendi telefonum olan 625 modelini kullanıyorum, bir kez takıldığına şahit olmadım, ihtiyacım olan tüm uygulamalar var, telefonda oyun oynamam. Android olarak Galaxy s2-s3 Lg g2 kullandım 5 dakika sonunda takılmalarından dolayı kafayı yiyecektim, uygulamaları güzel ancak kasan bir telefonda ne işe yarar bilmem. iOS e gelince, yazılım stabil ve kaliteli, iphone donanımıda kaliteli ancak şahsi olarak bir telefona okadar para vermem, maddi olarak imkanım var ancak israf diye düşünüyorum. Bunlar benim kendi görüşlerimdir ve amaçlarıma uygun telefonu nasıl seçtiğimi anlatır niteliktedir katılıp katılmamak size kalmış.

İnsanlar birilerine "sen şunun manevi oğlusun" diye laf çarpıyorlar fakat kendileri kullandıkları sistemlerin kölesi haline gelmişler.
Eee haklılar, dediğim gibi ben o kadar para versem, ben de köle olmak isterdim. Mecbursun çünkü, adam seni buna zorluyor.

Yiğidi öldür hakkını yeme demişler, her platformun kendine göre artıları ve eksileri var.
Windows Phone daha oturmamış bir sistem. Kullanıp sevmeme rağmen bir çok eksiklik görüyorum. Bunlar beni işimden edecek eksiklikler değil, bu yüzden oturması için sabır gösteriyorum. Bunu bile bile bu platformu tercih ettim zaten.
Ama bazı arkadaşlar kendilerinden 1000-1500 lira daha ucuz telefon alıp, kasıntı yapmayan bir sistemi OLDUKÇA NORMAL bir şekilde kıskanıyorlar. Arkadaş, silah dayamıyor kimse.
Hazımsızlık problemi varsa değiştirin platformunuzu.
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bkaakco 4 yıl
PC devi Microsoft bu işte nasıl geri kalıyor, anlamak güç.
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fgezgini 4 yıl
Bence bu haberi silin. Yoksa kan çıkacak forumda.
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kakarikikiri 4 yıl
wp candır
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gholen 4 yıl
Herkese saygım sonsuz ama androidin Allah belasını versin. Beni paronayak etti. Detaylara inmiycem gereksiz olur. Herkesin tuttuğu kendine iyi.
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pasuedxzbl 4 yıl
Saçma sapan insanlar gelip Windows Phone konusunda ileri geri konuşuyorlar anlam veremiyorum.
Arkadaş, ben çok memnunum bilgisayar aldığım paraya telefon almadığım için. Kusura bakmayın o kadar para verip pişman mı oluyorsunuz, yoksa o kadar para vermeden aynı performansı alan insanları mı kıskanıyorsunuz da burada salça olmak için konu gözetliyorsunuz ?

Haydi arkadaş, boş beleş yorumlar yapmayın, devam edin.
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mhasturk 4 yıl
DH girmeyeli çocuk yuvasına dönmüş.
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Mars Portakalı 4 yıl
Bazı arkadaşlar gerçekten saçmalamış, bilerek çamur atmaya çalışıyorlar ortada hiçbir şey yokken hem de. Dosya yöneticisi gayet güzel olmuş ve gerektiğinden hızlı. Bir arkadaşım note 3 aldı geçenlerde o bile kasıyor, gözümle gördüm. Windows 8.1 gayet hızlı ve stabil. Mağaza eksiklikleri tamamlandıktan sonra her şey daha da güzel olacak.
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VYC Majoris 4 yıl
Toplanıp konunun içine etmişsiniz aferin. Karşıdaki adam sana göre aptalsa veya trollse niye sayfalar dokusu cevap veriyorsun? Senin ne farkın kaldı?

Bu arada windows phone güzel gidiyor. Microsoft' un yerinde olsam yavaş gitmek yerine bir anda diğer platformların seviyesine çıkıp güçlü bir rakip olarak devam ederim bu yarışa. Böyle yavaş ilerlemeyle kullanıcı sayısının büyümesi de biraz yavaş oluyor.
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