Windows Phone 8.1'in resmi dosya yöneticisi çıktı

Windows Phone 8.1 işletim sisteminin resmi dosya yöneticisi kullanıma sunuldu. Files adını taşıyan uygulama ile platformun en büyük eksiklerinden biri de giderilmiş oldu. Mağazadaki yerini alan uygulama ile hem dahili hafıza hem de SD kart içerisindeki dosyalar yönetilebiliyor. Dosya aramasına ek olarak aynı zamanda uygulamaların çalıştırılmasını da destekleyen yazılım, sadece Windows Phone sistem dosyalarına erişemiyor.

Microsoft'un OneDrive servisi de dahil olmak üzere herhangi bir bulut dosya sistemine bağlanamayan yazılım şu anki haliyetle sadece lokal dosyalar için arama ve yönetme imkanı sunuyor. Yeni uygulama ile kullanıcılar eğer arzu ederler ise yeni klasörler oluşturabilecek, birden fazla dosyayı paylaşabilecek ve dosya isimlerini de değiştirebilecekler.

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