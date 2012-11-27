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Windows Phone 8'in ilk güncelleme paketi için 2013'ün ilk çeyreği işaret ediliyor

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Microsoft, Windows Phone 8'in ilk sürümündeki hataları ve eksiklikleri gidermek adına Apollo Plus olarak anılan bir güncelleme için çalışmalarını sürdürüyor.

2013'ün ilk çeyreğinde kullanıcılarla buluşması beklenen güncellemeyle ilgili olarak Twitter üzerinde detayları paylaşan ''Football4PDA'' adlı kullanıcının verdiği bilgilere baktığımızda, Window Phone 8'in VPN desteği kazanacağı belirtilirken, cihazın Wi-Fi şebekesi üzerinde sürekli aktif kalmasını sağlayacak olan bir yamanın da güncellemede yer alacağı söyleniyor. Ayrıca, Apollo güncellemesiyle birlikte ses konusundaki çeşitli düzeltmeler ve diğer yamaların da bulunacağı dile getiriliyor.

Yayınlanma vakti yaklaştıkça detaylarının artmasını beklediğimiz güncellemeyle ilgili olarak, The Verge sitesi tarafından yayınlanan bilgilere baktığımızda güncellemenin 2013'ün şubat ayında geleceği ve MWC(Mobil Dünya Kongresi) 2013'te duyurusu yapılacağı belirtiliyor. Güncellemenin duyurudan kısa bir süre sonra yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Windows Phone 8'in ilk sürümündeki eksikliklerini büyük bir ölçüde kapatmasını beklediğimiz Apollo güncellemesinin ne gibi düzeltmeler içereceğini ve yenilikler içereceğini 2013'ün ilk çeyreğinde hep birlikte göreceğiz. 

http://www.theverge.com/2012/11/26/3692620/microsoft-apollo-plus-windows-phone-update Yorum Yaz
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playmaker10 6 yıl en beğenilen
- Bildirim merkezi
- Windows 8 ile tam senkronizasyon
- Daha esnek ve özelleştirilebilir, aynı zamanda telefon uygulamasındaki gibi gereksiz zorluklardan arındırılmış bir arayüz
- Daha iyi multitasking
Bunlar gelirse belli başlı birçok eksik kapatılmış olur. Hiçbir işletim sistemi eksiksiz biçimde çıkmıyor piyasaya. Önemli olan bu eksikleri en kısa zamanda ve en iyi biçimde tamamlayıp en iyi kullanıcı deneyimini sunmak. Ben şahsen wp'dan umutluyum bu konuda. Birkaç ana güncellemeyle eksikler kapatılıp kısa zamanda uygulama sayısı da artarsa piyasada hatırı sayılır ve rekabetçi bir rakip olur, taze bir kan getirir. Unutulmamalı ki rekabet her zaman son kullanıcının işine yarar.
- Bildirim merkezi- Windows 8 ile tam senkronizasyon- Daha esnek ve özelleştirilebilir, aynı zamanda telefon uygulamasındaki gibi gereksiz zorluklardan ...
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DH Misafiri 6 yıl
nokianın allah cezasını versin telefonu alalı 15 gün oldu arka kapakta çizik oluştu ve telefon kendiliğinden kapandı ve bidaha açılmadı değişim istedim çiziğe kullanıcı hatası diyorlar telefonu düşürmedim aldığım günden bu yanada ekran jelatini ve kılıfı ile kullandım ama kabul etmiyorlar benzer sorunlardan şikayet çok var araştırırsanız aklı olan almasın Nokia n8 5800 x3 ten sonra lumia ile can yakmaya devam ediyor telefon reset atıyor kendi kendine güncelleme ile düzelir diyenler saydığım modellerde oldumu Nokia kadar sahtekar bi firma daha yoktur eskiden Nokia dan başka tel kullanmazdım taki sürekli sorun çıkarmaya başlayana kadar bidahada almam demiştim ama nolduysa Windows phone çıktı bi şans daha deyip aldık güzelim xperia arc ımı feda ettim sırf bu yüzden işletim sistemindende bi cacık olmaz arkadaşlar sadece stabilitesi iyi bi halta yaramaz işe yarar kaliteli uygulamalar ücretli ücretsizlerin çoğu bi işe yaramaz android ten şaşmayın en büyük eksikleri duvar kağıdını değiştiremiyorsunuz istediğiniz şarkıyı mesaj veya arayan zil sesi yapamıyorsunuz ancak nokianın bi saçma uygulaması var onla 30 sn yesini yapabiliyorsunuz tam olarak yapmak isterseniz telefonu bilgisayara bağlamak ve istediğiniz şarkıyı kopyalayıp zil sesi dosyasının olduğu klasöre atmanız lazım oda ayriyetten hem uğraş hem fazladan hafızadan götürüyor içinizden bütün müzikleri bu klasörün içine atarım hem müzik çalardan dinlerim hemde zil sesimi yaparım dediğinizi duyar gibiyim ama zil sesleri dosyasına attığınızda müzik çalar müzikleri görmüyor telefondan kopyala yapıştır yokmu diyen arkadaşlara markette doğru dürüst dosya yöneticisi yok ve ne garip kopyala yapıştır özelliği telefonda yok bir diğer sorun müzik çalardan kendi şarkılarına ulaşmak ayrı bir dert nokianın saçma sapan müzik uygulamaları ile beraber olduğu için şarkılara ulaşmak ayrı bir sorun ve doğru düzgün bir müzik çalarda şuan markette mevcut değil öyle android inki gibi müzik çalara gir menüye tıkladınmı şarkı listen çıkmıyor karşına bir diğer saçmalı tarayıcı internet explorer sitelerdeki görünüm berbat küçük yazıları okumak için zoom yaptığında android gibi ekrana yazıları ortalamıyor yazıları okumak için sürekli sağa sola sayfayı gezdirmeye çalışıyorsunuz ve şuan için diğer tarayıcılar daha uygulama geliştirmeye bile başlamamışlar Microsoft bunla ilgili başvuru bile yapmamış bir diğer sorun mesaj bölümünde çoklu olarak mesaj atma olayı tamamen facia işaretleme yok tek tek ekliyorsunuz diğer bir sorunuda herhangi bir kelimeyi yanlış yazdınız diyelim kelime arasına girip düzeltme yapamıyorsunuz kelimenin üzerine tıkladığınızda kelimeyi komple işaretliyor ve silip baştan yazıyorsunuz ve klavyeside çok iyi gelmedi bana xperia arc ımla gayet güzel yazabiliyordum bunda harfler çokmu yakın nedir tıkladığımda bazen yanındaki harfe tıklıyor bir diğer sorunda öyle facebook twitter kullananlar için doğru dürüst uygulama yok daha facebook kendi resmi uygulamasını yapmamış ve Microsoft onada başvuru yapmadığı için ondada sorun var twitterde aynı durum söz konusu markette olan bir sürü facebook uygulaması var ama çoğu İngilizce ama hiçbiri facebook resmi uygulaması değil 1 tane Türkçe bulmuştum ama oda berbat işe yaramaz diğer bir sorun kayıtllarımızı sim karttan telefona aktarabiliyoruz ama sim karta aktaramıyoruz telefon çökse sonradan eklenen bütün numaralar gitti bir diğer sorun adobe flash desteği mevcut değil youtube uygulaması mevcut fakat kullanışlı değil berbat son olarakta metro arayüzü hiç iyi ve kullanışlı değil çok saçma olmuş bence almayın gidin android veya iphone nunuzu alın kullanın paşa paşa unutmadan söyleyeyim o kamera kalitesi falan reklamı vardı ya onunda foyası çıktı piyasaya bir reklam filminde bisikletli bir kız bi camın önünden geçerken camda fotoların dslr fotoğraf makinasıyla çekildiği görünüyor isteyen araştırabilir telefonu kullanan biri olarak söylüyorum bulaşmayın bu yazdıklarımı Nokia düşmanı olarak algılamayın hiçbiri babamın malı değil ben samsung tan zamanında çıkardığı ekran film sorunlarından dolayı nefret ederim ama samsung alın daha iyi derim en azından servis ağı ve işletim sistemide bunlardan iyi yemin ediyorum arc ımı arıyorum biraz faydam dokunduysa birilerine ne mutlu bana
1 Yanıt Yanıtla
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AlkanExclusive 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
nokianın allah cezasını versin telefonu alalı 15 gün oldu arka kapakta çizik oluştu ve telefon kendiliğinden kapandı ve bidaha açılmadı değişim istedim çiziğe kullanıcı hatası diyorlar telefonu düşürmedim aldığım günden bu yanada ekran jelatini ve kılıfı ile kullandım ama kabul etmiyorlar benzer sorunlardan şikayet çok var araştırırsanız aklı olan almasın Nokia n8 5800 x3 ten sonra lumia ile can yakmaya devam ediyor telefon reset atıyor kendi kendine güncelleme ile düzelir diyenler saydığım modellerde oldumu Nokia kadar sahtekar bi firma daha yoktur eskiden Nokia dan başka tel kullanmazdım taki sürekli sorun çıkarmaya başlayana kadar bidahada almam demiştim ama nolduysa Windows phone çıktı bi şans daha deyip aldık güzelim xperia arc ımı feda ettim sırf bu yüzden işletim sistemindende bi cacık olmaz arkadaşlar sadece stabilitesi iyi bi halta yaramaz işe yarar kaliteli uygulamalar ücretli ücretsizlerin çoğu bi işe yaramaz android ten şaşmayın en büyük eksikleri duvar kağıdını değiştiremiyorsunuz istediğiniz şarkıyı mesaj veya arayan zil sesi yapamıyorsunuz ancak nokianın bi saçma uygulaması var onla 30 sn yesini yapabiliyorsunuz tam olarak yapmak isterseniz telefonu bilgisayara bağlamak ve istediğiniz şarkıyı kopyalayıp zil sesi dosyasının olduğu klasöre atmanız lazım oda ayriyetten hem uğraş hem fazladan hafızadan götürüyor içinizden bütün müzikleri bu klasörün içine atarım hem müzik çalardan dinlerim hemde zil sesimi yaparım dediğinizi duyar gibiyim ama zil sesleri dosyasına attığınızda müzik çalar müzikleri görmüyor telefondan kopyala yapıştır yokmu diyen arkadaşlara markette doğru dürüst dosya yöneticisi yok ve ne garip kopyala yapıştır özelliği telefonda yok bir diğer sorun müzik çalardan kendi şarkılarına ulaşmak ayrı bir dert nokianın saçma sapan müzik uygulamaları ile beraber olduğu için şarkılara ulaşmak ayrı bir sorun ve doğru düzgün bir müzik çalarda şuan markette mevcut değil öyle android inki gibi müzik çalara gir menüye tıkladınmı şarkı listen çıkmıyor karşına bir diğer saçmalı tarayıcı internet explorer sitelerdeki görünüm berbat küçük yazıları okumak için zoom yaptığında android gibi ekrana yazıları ortalamıyor yazıları okumak için sürekli sağa sola sayfayı gezdirmeye çalışıyorsunuz ve şuan için diğer tarayıcılar daha uygulama geliştirmeye bile başlamamışlar Microsoft bunla ilgili başvuru bile yapmamış bir diğer sorun mesaj bölümünde çoklu olarak mesaj atma olayı tamamen facia işaretleme yok tek tek ekliyorsunuz diğer bir sorunuda herhangi bir kelimeyi yanlış yazdınız diyelim kelime arasına girip düzeltme yapamıyorsunuz kelimenin üzerine tıkladığınızda kelimeyi komple işaretliyor ve silip baştan yazıyorsunuz ve klavyeside çok iyi gelmedi bana xperia arc ımla gayet güzel yazabiliyordum bunda harfler çokmu yakın nedir tıkladığımda bazen yanındaki harfe tıklıyor bir diğer sorunda öyle facebook twitter kullananlar için doğru dürüst uygulama yok daha facebook kendi resmi uygulamasını yapmamış ve Microsoft onada başvuru yapmadığı için ondada sorun var twitterde aynı durum söz konusu markette olan bir sürü facebook uygulaması var ama çoğu İngilizce ama hiçbiri facebook resmi uygulaması değil 1 tane Türkçe bulmuştum ama oda berbat işe yaramaz diğer bir sorun kayıtllarımızı sim karttan telefona aktarabiliyoruz ama sim karta aktaramıyoruz telefon çökse sonradan eklenen bütün numaralar gitti bir diğer sorun adobe flash desteği mevcut değil youtube uygulaması mevcut fakat kullanışlı değil berbat son olarakta metro arayüzü hiç iyi ve kullanışlı değil çok saçma olmuş bence almayın gidin android veya iphone nunuzu alın kullanın paşa paşa unutmadan söyleyeyim o kamera kalitesi falan reklamı vardı ya onunda foyası çıktı piyasaya bir reklam filminde bisikletli bir kız bi camın önünden geçerken camda fotoların dslr fotoğraf makinasıyla çekildiği görünüyor isteyen araştırabilir telefonu kullanan biri olarak söylüyorum bulaşmayın bu yazdıklarımı Nokia düşmanı olarak algılamayın hiçbiri babamın malı değil ben samsung tan zamanında çıkardığı ekran film sorunlarından dolayı nefret ederim ama samsung alın daha iyi derim en azından servis ağı ve işletim sistemide bunlardan iyi yemin ediyorum arc ımı arıyorum biraz faydam dokunduysa birilerine ne mutlu bana

Noktalama işaretleri diye bir şey var! Senin için, yeni çıktı!!!
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Salona 6 yıl
Önümüzdekei 5 ila 6 ay içerisinde telefon alıcam bir gün wp8'den vazgeçiyorum. Ertesi gün yeniden hevesleniyorum.
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Krone 6 yıl
İstikrarlı gidiyorlar...
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__Nikolaus__ 6 yıl
Klavyeye de svype uygulamasi istesek fazla mi olur ? ya da bunun patenti googledamiydi emin olamadim.
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playmaker10 6 yıl en beğenilen
- Bildirim merkezi
- Windows 8 ile tam senkronizasyon
- Daha esnek ve özelleştirilebilir, aynı zamanda telefon uygulamasındaki gibi gereksiz zorluklardan arındırılmış bir arayüz
- Daha iyi multitasking
Bunlar gelirse belli başlı birçok eksik kapatılmış olur. Hiçbir işletim sistemi eksiksiz biçimde çıkmıyor piyasaya. Önemli olan bu eksikleri en kısa zamanda ve en iyi biçimde tamamlayıp en iyi kullanıcı deneyimini sunmak. Ben şahsen wp'dan umutluyum bu konuda. Birkaç ana güncellemeyle eksikler kapatılıp kısa zamanda uygulama sayısı da artarsa piyasada hatırı sayılır ve rekabetçi bir rakip olur, taze bir kan getirir. Unutulmamalı ki rekabet her zaman son kullanıcının işine yarar.
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