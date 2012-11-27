Windows Phone 8'in ilk güncelleme paketi için 2013'ün ilk çeyreği işaret ediliyor





Windows Phone 8'in ilk sürümündeki eksikliklerini büyük bir ölçüde kapatmasını beklediğimiz Apollo güncellemesinin ne gibi düzeltmeler içereceğini ve yenilikler içereceğini 2013'ün ilk çeyreğinde hep birlikte göreceğiz.

http://www.theverge.com/2012/11/26/3692620/microsoft-apollo-plus-windows-phone-update

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Microsoft, Windows Phone 8'in ilk sürümündeki hataları ve eksiklikleri gidermek adına Apollo Plus olarak anılan bir güncelleme için çalışmalarını sürdürüyor.2013'ün ilk çeyreğinde kullanıcılarla buluşması beklenen güncellemeyle ilgili olarak Twitter üzerinde detayları paylaşan ''Football4PDA'' adlı kullanıcının verdiği bilgilere baktığımızda, Window Phone 8'in VPN desteği kazanacağı belirtilirken, cihazın Wi-Fi şebekesi üzerinde sürekli aktif kalmasını sağlayacak olan bir yamanın da güncellemede yer alacağı söyleniyor. Ayrıca, Apollo güncellemesiyle birlikte ses konusundaki çeşitli düzeltmeler ve diğer yamaların da bulunacağı dile getiriliyor.Yayınlanma vakti yaklaştıkça detaylarının artmasını beklediğimiz güncellemeyle ilgili olarak, The Verge sitesi tarafından yayınlanan bilgilere baktığımızda güncellemenin 2013'ün şubat ayında geleceği ve MWC(Mobil Dünya Kongresi) 2013'te duyurusu yapılacağı belirtiliyor. Güncellemenin duyurudan kısa bir süre sonra yayınlanacağı tahmin ediliyor.