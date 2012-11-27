Windows Phone 8'in ilk güncelleme paketi için 2013'ün ilk çeyreği işaret ediliyor

Haber Editörü
2013'ün ilk çeyreğinde kullanıcılarla buluşması beklenen güncellemeyle ilgili olarak Twitter üzerinde detayları paylaşan ''Football4PDA'' adlı kullanıcının verdiği bilgilere baktığımızda, Window Phone 8'in VPN desteği kazanacağı belirtilirken, cihazın Wi-Fi şebekesi üzerinde sürekli aktif kalmasını sağlayacak olan bir yamanın da güncellemede yer alacağı söyleniyor. Ayrıca, Apollo güncellemesiyle birlikte ses konusundaki çeşitli düzeltmeler ve diğer yamaların da bulunacağı dile getiriliyor.
Yayınlanma vakti yaklaştıkça detaylarının artmasını beklediğimiz güncellemeyle ilgili olarak, The Verge sitesi tarafından yayınlanan bilgilere baktığımızda güncellemenin 2013'ün şubat ayında geleceği ve MWC(Mobil Dünya Kongresi) 2013'te duyurusu yapılacağı belirtiliyor. Güncellemenin duyurudan kısa bir süre sonra yayınlanacağı tahmin ediliyor.
Windows Phone 8'in ilk sürümündeki eksikliklerini büyük bir ölçüde kapatmasını beklediğimiz Apollo güncellemesinin ne gibi düzeltmeler içereceğini ve yenilikler içereceğini 2013'ün ilk çeyreğinde hep birlikte göreceğiz.
http://www.theverge.com/2012/11/26/3692620/microsoft-apollo-plus-windows-phone-update Yorum Yaz Paylaş Tweetle
- Windows 8 ile tam senkronizasyon
- Daha esnek ve özelleştirilebilir, aynı zamanda telefon uygulamasındaki gibi gereksiz zorluklardan arındırılmış bir arayüz
- Daha iyi multitasking
Bunlar gelirse belli başlı birçok eksik kapatılmış olur. Hiçbir işletim sistemi eksiksiz biçimde çıkmıyor piyasaya. Önemli olan bu eksikleri en kısa zamanda ve en iyi biçimde tamamlayıp en iyi kullanıcı deneyimini sunmak. Ben şahsen wp'dan umutluyum bu konuda. Birkaç ana güncellemeyle eksikler kapatılıp kısa zamanda uygulama sayısı da artarsa piyasada hatırı sayılır ve rekabetçi bir rakip olur, taze bir kan getirir. Unutulmamalı ki rekabet her zaman son kullanıcının işine yarar.