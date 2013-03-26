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Windows Phone, Hindistan'da ikinciliğe yükseldi

6 yıl
1,1b
1
9
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Windows Phone, Hindistan'da ikinciliğe yükseldi
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Microsoft'un yeni akıllı telefon işletim sistemi Windows Phone, Nokia Lumia serisi akıllı telefonların büyük katkısıyla Hindistan'da en çok kullanılan 2.mobil işletim sistemi oldu.

Pune, Hindistan'da süren Teched isimli konferansın katılımcılarından olan Microsoft yetkilileri, IDC'nin Asya / Pasifik bölgesindeki mobil telefon pazarının 2012 takvim yılının 4.çeyreği için yayınladığı verileri kaynak göstererek, Android'den sonra Hindistan'ın en çok kullanılan 2.mobil işletim sistemi olduklarını duyurdu.

IDC'nin verilerine göre Hindistan'da 4Ç2012'de satılan akıllı telefonların sayısı, bir önceki çeyreğe göre, %38'lik artış göstererek 5.4 milyona yükselirken; aynı dönem içinde geleneksel telefon satışları ise %5 daraldı.

Microsoft'un kısa sürede 2.liğe yükseldiği Hindistan'da, Lumia serisi ile Nokia'nın ve Blackberry 10 serisi ile Blackberry'nin ülkede tekrardan güç kazanıyor olması, şu anda lider durumda olan Android'in koltuğunu Microsoft'a bırakmak zorunda kalabileceğinin habercisi gibi görünüyor.


http://wmpoweruser.com/microsoft-windows-phone-is-now-no-2-mobile-os-in-india/ Yorum Yaz
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mansurmarsak 6 yıl en beğenilen
Bunun sebebi WP 8 in alt fiyat grubunda ki telefonlarının dahi stabil bir çalışma sunmasıdır... Maalesef android de düşük donanım sıkıntı oluyor.
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haymatloshan 6 yıl
Ayrıca o alt seviye telefonların bile kaliteli olması.Market olayını bir çözerlerse,Android fena kan kaybedecek.
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bloodrap 6 yıl
WindowsPhone 8 çok hafif bir yazılım olduğu için telefonu zorlamıyor.işlemci ve ram'e yüklenmelerine de gerek kalmıyor.buna rağmen bile 620de bulunan sistem fazlasıyla yeterli.Bu cihaz alt segment ürünlerin kralı tam f/p cihazı.
Mağaza konusunda ben microsoftun en kısa sürede duruma dahil olacağını düşünüyorum.
WindowsPhone 8 çok hafif bir yazılım olduğu için telefonu zorlamıyor.işlemci ve ram'e yüklenmelerine de gerek kalmıyor.buna rağmen bile 620de bulunan sistem faz...
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malkooklam 5 yıl
bende alacagim bir tane,
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DH Misafiri 6 yıl
ANDROİD DÜŞÜK DONANIMDA BÜYÜK SIKINTI AMA WP8 BÖYLE DEĞİL 620 DE İLE HARİKA BEN LUMİA920 KULLANIYORUM PERFORMANS HARİKA VE EN BASİTİNDEN ANDORİD MARKET BANA OFİS UYGULAMASI KONUSUNDA HİÇ BİŞİ SUNAMAZKEN WP8 ORJİNAL OFİS SUNUYOR BUNU BİLE DOĞRU DÜZGÜN SUNAMAYAN ANDROİD 700000 TANE UYGULAMA OLMUŞ NEYİME ÜCRETSİZ KALİTELİ NAVİGASYON HARİTA SERVİSİ HARİKA NOKİA AYRICALIĞI ANDROİD ALICAM BİDE BUNLARI BULMAK İÇİN KIRK TAKLA ATICAM PARA HARCICACM OLDU CNM BEN ALMİM ANDROİD STALLİİĞİĞİNİ ÇABUK HALLDEMEZE DURAKLAMAYA GİRİCEK VE BÜYÜK ÜRETİCİLERDEN DE DİKKAT ETMİŞSENİZ FARKLI SESLER ÇIKMAYA BAŞLADI BİLE TİZEN FİREFOXOS ARTIK GOOGLE KENDİ TELEFONU İLE BAŞ BAŞA KALIRR
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SystemApps 6 yıl
windows phonenun kaçınılmaz sonu :)
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wolf silver 6 yıl
Acikcasi eğer Windows Uygulama sorununu çözerse ve daha çok oyun sorunu çözülürse bir windows Phone telefonu alabilirim.. galaxy s3 te bazen telefon kasiyor.. Ayrıca samsung da android de yaptığı gibi hergün bir windows Phone telefonu çıkarmali o zaman daha fazla gelişir. Nokia ve Samsung bu işte lider olacaklar...
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bloodrap 6 yıl
WindowsPhone 8 çok hafif bir yazılım olduğu için telefonu zorlamıyor.işlemci ve ram'e yüklenmelerine de gerek kalmıyor.buna rağmen bile 620de bulunan sistem fazlasıyla yeterli.Bu cihaz alt segment ürünlerin kralı tam f/p cihazı.
Mağaza konusunda ben microsoftun en kısa sürede duruma dahil olacağını düşünüyorum.
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EKONOMI$T 6 yıl
Hindistan fiyatlarını bilmiyorum ama büyük ihtimal bu tablonun yaşanmasında Hindistan daki fiyat politikaları neden olmuştur. Türkiye fiyatları bence çokta makul değil. Adam market sıkıntısı olan Lumia 920 yerine gidip S3 alıyor. Türkiyede lumia lar, örneğin Lumia 920 999 tl civarına satılırsa benzer bir durum burada da yaşanır. Kısaca, fiyat herşeyi belirliyor.
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haymatloshan 6 yıl
Ayrıca o alt seviye telefonların bile kaliteli olması.Market olayını bir çözerlerse,Android fena kan kaybedecek.
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RockConn 6 yıl
mansurmarsak
Bunun sebebi WP 8 in alt fiyat grubunda ki telefonlarının dahi stabil bir çalışma sunmasıdır... Maalesef android de düşük donanım sıkıntı oluyor.

Kesinlikle
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mansurmarsak 6 yıl en beğenilen
Bunun sebebi WP 8 in alt fiyat grubunda ki telefonlarının dahi stabil bir çalışma sunmasıdır... Maalesef android de düşük donanım sıkıntı oluyor.
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