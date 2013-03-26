Windows Phone, Hindistan'da ikinciliğe yükseldi

Microsoft'un yeni akıllı telefon işletim sistemi Windows Phone, Nokia Lumia serisi akıllı telefonların büyük katkısıyla Hindistan'da en çok kullanılan 2.mobil işletim sistemi oldu.

Pune, Hindistan'da süren Teched isimli konferansın katılımcılarından olan Microsoft yetkilileri, IDC'nin Asya / Pasifik bölgesindeki mobil telefon pazarının 2012 takvim yılının 4.çeyreği için yayınladığı verileri kaynak göstererek, Android'den sonra Hindistan'ın en çok kullanılan 2.mobil işletim sistemi olduklarını duyurdu.

IDC'nin verilerine göre Hindistan'da 4Ç2012'de satılan akıllı telefonların sayısı, bir önceki çeyreğe göre, %38'lik artış göstererek 5.4 milyona yükselirken; aynı dönem içinde geleneksel telefon satışları ise %5 daraldı.

Microsoft'un kısa sürede 2.liğe yükseldiği Hindistan'da, Lumia serisi ile Nokia'nın ve Blackberry 10 serisi ile Blackberry'nin ülkede tekrardan güç kazanıyor olması, şu anda lider durumda olan Android'in koltuğunu Microsoft'a bırakmak zorunda kalabileceğinin habercisi gibi görünüyor.

http://wmpoweruser.com/microsoft-windows-phone-is-now-no-2-mobile-os-in-india/