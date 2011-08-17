Windows Phone Mango işletim sistemli Fujitsu Toshiba IS12T'nin fiyatı belli oldu

Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone Mango desteğini arkasına alan ilk akıllı telefonları Nokia'dan beklerken Fujitsu Toshiba daha seri davranarak geride bıraktığımız temmuz ayında IS12T modelinin lansmanını gerçekleştirmişti. Dünyanın ilk Windows Phone Mango işletim sistemli akıllı telefonu olarak lanse edilen IS12T'nin fiyatı nihayet belli oldu.

Japonya'nın önemli operatörlerinden KDDI'nin şubelerinden birisinin belirttiğine göre Fujitsu Toshiba IS12T, sözleşmesiz 958$, 2 yıllık sözleşme dahilinde ise 458$ fiyatla satılacak. Ancak NTT DoCoMo veya Softbank'dan KDDI'ye geçiş yapanlar IS12T için sözleşmesiz 753$ ve 2 yıllık sözleşme dahilinde 252$ ödeyecek.





118 x 59 x 10.6 mm ebatlarında ve 113 gram ağırlığında üç farklı renk seçeneğiyle dikkat çeken IS12T, IPX5 sertifikasına ve Qualcomm MSM8655 işlemciye sahip. IPX5 sertifikası, akıllı telefonun suya dayanıklılık sergilediği anlamına geliyor.

3.7-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, 32 GB dahili flash belleğe yer verilen akıllı telefonun otomatik odaklama ve led flaş özellikli kamerası ise 13.2 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor.



Son olarak 280 saate varan bekleme, 400 dakikaya varan konuşma süresi sunan bataryayla gelen Fujitsu Toshiba IS12T'nin diğer ülkelerde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ise bilinmiyor.



