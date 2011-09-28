Windows Phone Mango işletim sistemli ZTE Tania detaylanıyor

Haber Editörü
Çin'in en başarılı akıllı telefon üreticilerinden ZTE'nin, Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone Mango'yu kullanan modeli Tania'nın daha detaylı fotoğrafları yayınlandı ve akıllı telefonun basın duyurusu yapıldı.
1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemcinin ve 512 MB RAM'in güç verdiği Tania gerek rengiyle gerek sade tasarımıyla dikkatleri üzerinde topluyor. HSPA+ alt yapısıyla uyumlu çalışabilecek şekilde geliştirilen akıllı telefonda, 4.3-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran ile 4 GB dahili flash bellek bulunuyor.
Wi-Fi, GPS, Bluetooth ile donatılan ve otomatik odaklama özellikli kamerasıyla 5 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen ZTE Tania'nın yalnızca Çin'de değil, Avrupa ülkelerinde de boy göstereceği belirtilirken fiyat konusunda açıklama yapılmadı.
http://wwwen.zte.com.cn/en/press_center/news/201109/t20110927_254335.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Düşünsenize otofokussuz kamera koyuyormuş :D pilini 1000mah yapıyormuş :d İşlemcisini min düzey olan 1ghz de tutuyormuş :D
Valla bu sefer şakası yok kesin BATAR :d