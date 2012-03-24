Windows Phone MarketPlace, 70 000 uygulamayı geride bıraktı

Mobil cihaz kullanıcılarının her türlü yazılım ihtiyacını karşılaması nedeniyle mobil işletim sistemlerinin en önemli unsuru haline gelen uygulama mağazaları, barındırdıkları uygulamaların çokluğu bakımından ön plana çıkıyor. Apple App Store ve Google Play Store uygulamaları yüzbinlerle ifade edilirken segmente yeni katılan Windows Phone MarketPlace de büyümesine devam ediyor.





Microsoft tarafından yapılan duyuruya göre Windows Phone MarketPlace, 70 000 uygulama sayısını da geride bıraktı. Aralık ayında 50 000 uygulama sayısı, Ocak ayında da 60 000 uygulama sayısı geçilmişti. Ortalama olarak günde 300 yeni uygulama mağazaya ekleniyor.





Windows Phone için kayıtlı 100 000 geliştirici olduğu daha önce açıklanmıştı. Ancak sayıya bakıldığında uygulama mağazasına çok yavaş eklemeler yapıldığı görülüyor. Gerçi Microsoft, Windows Phone uygulama mağazasında sayıdan ziyade kaliteye önem verdiğini belirtiyor. Bu bakımdan uygulamaların artış hızı normal.





Ancak kaliteden ziyade uygulama sayısı tüketici eğilimini belirlemede önemli unsurlardan biri arasında. Her aradığı uygulamayı bulabilme tüketiciyi cezbediyor. Windows Phone işletim sisteminin Tango güncellemesi ile gelişmekte olan ülke pazarlarına da girmesi uygulama mağazasını da olumlu yönde etkileyecektir.