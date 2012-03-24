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Windows Phone MarketPlace, 70 000 uygulamayı geride bıraktı

7 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihaz kullanıcılarının her türlü yazılım ihtiyacını karşılaması nedeniyle mobil işletim sistemlerinin en önemli unsuru haline gelen uygulama mağazaları, barındırdıkları uygulamaların çokluğu bakımından ön plana çıkıyor. Apple App Store ve Google Play Store uygulamaları yüzbinlerle ifade edilirken segmente yeni katılan Windows Phone MarketPlace de büyümesine devam ediyor.

Microsoft tarafından yapılan duyuruya göre Windows Phone MarketPlace, 70 000 uygulama sayısını da geride bıraktı. Aralık ayında 50 000 uygulama sayısı, Ocak ayında da 60 000 uygulama sayısı geçilmişti. Ortalama olarak günde 300 yeni uygulama mağazaya ekleniyor.

Windows Phone için kayıtlı 100 000 geliştirici olduğu daha önce açıklanmıştı. Ancak sayıya bakıldığında uygulama mağazasına çok yavaş eklemeler yapıldığı görülüyor. Gerçi Microsoft, Windows Phone uygulama mağazasında sayıdan ziyade kaliteye önem verdiğini belirtiyor. Bu bakımdan uygulamaların artış hızı normal.

Ancak kaliteden ziyade uygulama sayısı tüketici eğilimini belirlemede önemli unsurlardan biri arasında. Her aradığı uygulamayı bulabilme tüketiciyi cezbediyor. Windows Phone işletim sisteminin Tango güncellemesi ile gelişmekte olan ülke pazarlarına da girmesi uygulama mağazasını da olumlu yönde etkileyecektir.

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sertacarslan 7 yıl
Win8 (ya da wp8) çıktığında bu uygulama marketinin ipinin çekilmesi winmo örneğindeki gibi 3-4 sene sürer mi, yoksa o kadar da mı beklenmez?
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nedensiz07 7 yıl
wp mu güldürmeyin
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a.f.y. 7 yıl
win 8 e yatırım bunlar. ortalık fena karışacak.
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danGerfuLL 7 yıl
70 binin hepsi ise yarar-kaliteli uygulama mi?

Birak Allah'ini seversen MS madem bu kadar kaliteliydin WM yi niye bir kenara birakip WP icin kollari sivadin.
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createemir 7 yıl
Microsoft çalışıyor. Mobil cihazlar için yeni platformlar ve o platformlara destek gelmesi çok güzel
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Merhaba42 7 yıl
her telden bir ses bakalım daha iyisini çıkana kdr aynı sürümle devam ediyoruz. :)
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Miasmus 7 yıl
iOS ve Windows Phone arasında gidip geliyorum. Sanırım iPhone 5 çıkınca Windows Tarafındandaki "donanım" özellikleri satın almama karar verdirecek.
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E_Aydin35 7 yıl
Bu mağazaları her mevkiye açmaları lazım bunun en iyi artış yöntemi budur, öbür türlü Apple'a karşı veya Android'e işi zor olur mağazaları elinde olan imkan süratiyle çoğaltmaları lazım..
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serhdemir 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre
Bu mağazaları her mevkiye açmaları lazım bunun en iyi artış yöntemi budur, öbür türlü Apple'a karşı veya Android'e işi zor olur mağazaları elinde olan imkan süratiyle çoğaltmaları lazım..

"Bu mağazaları her mevkiye açmaları lazım " güzel espriydi
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aziz77 7 yıl
wp kullanan arkdaşlar ne kadar iyi,memnunmusunuz.
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oktayakgoz 7 yıl aziz77
aziz77
wp kullanan arkdaşlar ne kadar iyi,memnunmusunuz.

5 ay kadardir kullaniyorum. ikinci el hd7. 1 gh işlemci ve adreno 200 grafik işlemcisi ile cok dusuk konfigurasyona ragmen cok hizli calişiyor. 5 aydir kilitlenme ve reset olmadi. bence oldukca iyi kesinlikle bundan sonraki telefonum wp li olacak.
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haymatloshan 7 yıl
Windows geriden geliyor,ümit besliyorum bu platforma.
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