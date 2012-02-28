Windows Phone Marketplace, Türkiye dahil 23 ülkede daha yayına başlıyor

Microsoft'un Windows Phone işletim sistemi ile ilk piyasaya çıkan cihazlar fiyatı nedeniyle gelişmekte olan ülke pazarlarında rağbet görmüyordu. Ancak MWC 2012 fuarında gördüğümüz düşük sistem gereksinimlerine sahip Windows Phone Tango güncellemesi ve 189 Avro fiyata sahip Nokia Lumia 610 modeli ile Microsoft'un Çin'den başlayarak bu pazarlara da açılacağı ortaya çıkmış oldu.

Toplamda 65 000 uygulamayı geride bırakan Windows Phone Marketplace için de Microsoft büyük adımlar atıyor. Windows Phone cihazlarının yaygınlaşmasına paralel olarak Microsoft, uygulama mağazasını Son gelen bilgilere göre Bahreyn, Bulgaristan, Çin, Kosta Rika, Hırvatistan, Estonya, İzlanda, Irak, İsrail, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Katar, Romanya, Suudi Arabistan, Slovakya, Slovenya, Tayland, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna, Venezuela ve Vietnam dahil toplam 23 ülkede daha yayınlayacağını duyurdu. Böylece Microsoft'un akıllı telefon pazarındaki etki alanı yüzde 60'a ulaşmış olacak.

Ancak hali hazırdaki Windows Phone uygulamalarının 256MB RAM gibi düşük sistem konfigürasyonuna sahip cihazlarda çalışmaması gibi olası bir problem var. Microsoft bu sorunun önüne geçmek için güncellenmiş bir SDK üzerinde çalışıyor. Böylece hemen hemen tüm uygulamalar bu cihazlar için de uyumlu olacak.

Bununla birlikte düşük sistem konfigürasyonunun karşılamadığı uygulamalar mağaza üzerinde işaretlenecek ve indirmeye izin verilmeyecek. Nokia'nın gelişmekte olan ülkelerdeki pazar hakimiyetini Microsoft'un en iyi şekilde kullanacağını tahmin etmek zor değil.

