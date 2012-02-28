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Windows Phone Marketplace, Türkiye dahil 23 ülkede daha yayına başlıyor

7 yıl
6,3b
1
20
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un Windows Phone işletim sistemi ile ilk piyasaya çıkan cihazlar fiyatı nedeniyle gelişmekte olan ülke pazarlarında rağbet görmüyordu. Ancak MWC 2012 fuarında gördüğümüz düşük sistem gereksinimlerine sahip Windows Phone Tango güncellemesi ve 189 Avro fiyata sahip Nokia Lumia 610 modeli ile Microsoft'un Çin'den başlayarak bu pazarlara da açılacağı ortaya çıkmış oldu.
Toplamda 65 000 uygulamayı geride bırakan Windows Phone Marketplace için de Microsoft büyük adımlar atıyor. Windows Phone cihazlarının yaygınlaşmasına paralel olarak Microsoft, uygulama mağazasını Son gelen bilgilere göre Bahreyn, Bulgaristan, Çin, Kosta Rika, Hırvatistan, Estonya, İzlanda, Irak, İsrail, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Katar, Romanya, Suudi Arabistan, Slovakya, Slovenya, Tayland, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna, Venezuela ve Vietnam dahil toplam 23 ülkede daha yayınlayacağını duyurdu. Böylece Microsoft'un akıllı telefon pazarındaki etki alanı yüzde 60'a ulaşmış olacak.
Ancak hali hazırdaki Windows Phone uygulamalarının 256MB RAM gibi düşük sistem konfigürasyonuna sahip cihazlarda çalışmaması gibi olası bir problem var. Microsoft bu sorunun önüne geçmek için güncellenmiş bir SDK üzerinde çalışıyor. Böylece hemen hemen tüm uygulamalar bu cihazlar için de uyumlu olacak.
Bununla birlikte düşük sistem konfigürasyonunun karşılamadığı uygulamalar mağaza üzerinde işaretlenecek ve indirmeye izin verilmeyecek. Nokia'nın gelişmekte olan ülkelerdeki pazar hakimiyetini Microsoft'un en iyi şekilde kullanacağını tahmin etmek zor değil.
 

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ressambdrm 7 yıl en beğenilen
aziz77
yok ben almiyim.

alma
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DH Misafiri 6 yıl
ya ben bu marketplave.den indirme yapamıyorum Lütfen bna bi yaRdımcı oLabiLrmisnz sinR oLdumm...
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vidoko 7 yıl
bence android le rekabet açısından iyi bir gelişme
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hanselamca 7 yıl
Ya bu Microsoft ve Nokia kafa kafaya verip guzel yalan haberler yayinlamaya basladilar ya da ben haberde anlatilani anlayamiyorum. Yukarda sayilan ulkelerde Bulgaristan olmasi dikkatimi cekti, Ben Bulgaristan'da yasiyorum windows phone 2010 sonu girdi piyasaya , bende Samsung focus, arkadasimda HTC Mozart var ve marketplace hep vardi. Nasil bir haber ki bu simdi ?
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K_Spartakus 7 yıl hanselamca
hanselamca

Ya bu Microsoft ve Nokia kafa kafaya verip guzel yalan haberler yayinlamaya basladilar ya da ben haberde anlatilani anlayamiyorum. Yukarda sayilan ulkelerde Bulgaristan olmasi dikkatimi cekti, Ben Bulgaristan'da yasiyorum windows phone 2010 sonu girdi piyasaya , bende Samsung focus, arkadasimda HTC Mozart var ve marketplace hep vardi. Nasil bir haber ki bu simdi ?

arkadaşım şaşıracak birşey yok , ülkemizde bir haber veriliğinde sanki ilk biz alıyormuşuz sonra bakın bunlarda alıyor diye abartıp ilklerin ülkesiymişiz havalarında uçuyoruz , bulgaristan bizden 1.5 sene ileride demekki .
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K_Spartakus 7 yıl
danGerfuLL
Şu; Nokia Türkiyeye WP cihazları getirmiyor sondan üçüncü dünya ülkesiyiz muhabbeti sona erecek demek ki. Düşük donanım ile daha fazla kitleye ulaşacağı için WP 65 bin civarındaki uygulama sayısını daha hızlı artıracaktır. Yeni aldığınız cihazın kutusuna bakmanızı tavsiye ederim, kutuda Bu cihaz Türkçe dil desteğini ve Türkçe karakterlerini desteklemektedir. benzeri bir yazıya denk gelirsiniz. Üzerine basa basa her WP konusunda yazıyorum burada da yazmaya devam ediyorum: Türkçe dil desteği olmayan cihaz Türkiyede satılmaz. N9un da satılması Türkçe dil desteği olmasından kaynaklanıyor kimse size zorla sondan altıncı baştan ikinci ortadan sonuncu Türkiyede N9u satmıyor. N900 gelmedi diye yakınan yurdum insanı N9 gelince de bir bahane bulup yakınmaya devam ediyor.

bende wp7 kullanıyorum , nereden baksan türkçe uygulama sayısı en fazla 10 . en son ibb trafik ve otobüsüm nerede uygulamaları açıldı şubat ayı içinde .
şahsen wp7 için hazırlanan ibb trafik uygulamasını android versiyonuna göre daha fazla beğendim .
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E_Aydin35 7 yıl
Nokia ve Microsoft çok iyi bir strateji içerisindeler bence yaptıkları çalışmalara genelde tercih ettikleri ülkeler,Matketplaca vb. çok iyi hizmet vermeye başladı.:)Şimdi şu var görmek ve tatmak ayrı şeylerdir biz buradan görüpte Nokia'nın telefonlarına veya herhangi bir firma farketmez demin kendimin hatalı olduğunu düşündüm çünkü görselde gördüğüm telefonu video'da görünce bazen insanlar farklılıkları daha kolay ayırt edebiliyor..
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zaferyurt 7 yıl
oley lumia 800 market diyorki ülke sorunu var sonunda birde xbox live sorunu çözsünler
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Mellkor 7 yıl
Herseyimiz bu gidisle MS olucak iyimidir kotumudur bilmem ama hep ayni stil bir sure sonra bunaltabilir
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mehmetoguzderin 7 yıl
Daha önce resmi olarak bu sene ortalarında XBL [Xbox LIVE] ve WPM'nin Türkiye'ye geleceği söylenmişti. WPM ile paralel olarak XBL de gelecek.
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ressambdrm 7 yıl en beğenilen
aziz77
yok ben almiyim.

alma
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aziz77 7 yıl
yok ben almiyim.
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ciwano 7 yıl
Erasmus78
Market Place Türkiyede açıldı mı?

iste cevabi : shiftdelete.net/...
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