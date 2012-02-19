Windows Phone Tango ilk olarak Çin'e gidiyor

Microsoft'un akıllı telefon pazarında iddialı olma adına yayınladığı Windows Phone 7 işletim sistemi, 500'den fazla yenilik getiren Mango güncellemesini de alarak pek çok ülkede boy gösterdi. Ancak yüksek seyreden fiyatlar nedeniyle Microsoft'un gelişmekte olan ülkelerdeki rekabete dahil olabilmesi oldukça zordu. Bu bakımdan Windows Phone modellerinin konfigürasyon seviyesini biraz aşağı çekerek rekabetçi fiyatlara kapı açacak Tango güncellemesi Microsoft tarafından geliştirilmeye başlanmıştı.

Sizlere ayrıntılarını paylaştığımız Windows Phone Tango güncellemesi 120 dil ve 256MB RAM desteği gibi maliyeti azaltacak özellikler sunuyor. WPDang sitesinin haberine göre Microsoft, MWC 2012 fuarında Tango güncellemesini tanıttıktan sonra ilk olarak Çin'de piyasaya sürecek.

Nokia'nın ilk Windows Phone modellerinden Lumia 800, Çin pazarına girmek üzere. China Telecom'un CDMA ağında çalışan bir Lumia 800 modeli görseli bunu doğruluyor. Bunun yanında Nokia, Mart ayında Tango güncellemesini de pazara sunarak Çin'de iddialı olmak istiyor.

Pekin'de bulunan Microsoft ofisi lansman hazırlıklarına başladı. Lansmanın hemen ardından Nokia, HTC, LG ve ZTE firmaları ilk Tango cihazlarını Çin pazarına sunacak. Nokia 610 modeli bunlardan birisi. Ayrıca esnek bir yapıya sahip Tango güncellemesinde, ülkede yasak olan Twitter ve Facebook yerine Sina Weibo, RenRen gibi sosyal ağ araçları yüklenmiş olacak.

Windows Phone kullanıcılarının uygulama indirecebileceği MarketPlace'in Çince versiyonu ise aynı zamanlarda yayına başlayacak. Kredi kartı ile ödemenin yanında yerel iki ödeme sistemine daha yer verileceği belirtiliyor.