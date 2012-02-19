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Windows Phone Tango ilk olarak Çin'e gidiyor

7 yıl
2,9b
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un akıllı telefon pazarında iddialı olma adına yayınladığı Windows Phone 7 işletim sistemi, 500'den fazla yenilik getiren Mango güncellemesini de alarak pek çok ülkede boy gösterdi. Ancak yüksek seyreden fiyatlar nedeniyle Microsoft'un gelişmekte olan ülkelerdeki rekabete dahil olabilmesi oldukça zordu. Bu bakımdan Windows Phone modellerinin konfigürasyon seviyesini biraz aşağı çekerek rekabetçi fiyatlara kapı açacak Tango güncellemesi Microsoft tarafından geliştirilmeye başlanmıştı.
Sizlere ayrıntılarını paylaştığımız Windows Phone Tango güncellemesi 120 dil ve 256MB RAM desteği gibi maliyeti azaltacak özellikler sunuyor. WPDang sitesinin haberine göre Microsoft, MWC 2012 fuarında Tango güncellemesini tanıttıktan sonra ilk olarak Çin'de piyasaya sürecek.
Nokia'nın ilk Windows Phone modellerinden Lumia 800, Çin pazarına girmek üzere. China Telecom'un CDMA ağında çalışan bir Lumia 800 modeli görseli bunu doğruluyor. Bunun yanında Nokia, Mart ayında Tango güncellemesini de pazara sunarak Çin'de iddialı olmak istiyor.
Pekin'de bulunan Microsoft ofisi lansman hazırlıklarına başladı. Lansmanın hemen ardından Nokia, HTC, LG ve ZTE firmaları ilk Tango cihazlarını Çin pazarına sunacak. Nokia 610 modeli bunlardan birisi. Ayrıca esnek bir yapıya sahip Tango güncellemesinde, ülkede yasak olan Twitter ve Facebook yerine Sina Weibo, RenRen gibi sosyal ağ araçları yüklenmiş olacak.
Windows Phone kullanıcılarının uygulama indirecebileceği MarketPlace'in Çince versiyonu ise aynı zamanlarda yayına başlayacak. Kredi kartı ile ödemenin yanında yerel iki ödeme sistemine daha yer verileceği belirtiliyor.

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zaferyurt 7 yıl
şu tango güncelmesi türkiyeye gelsin ya nokia lumia 800 kulanıyorum
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danGerfuLL 7 yıl
2 sene 'Rakipleri için cenaze töreni düzenleyen' bir OS için dil desteği hele hele de Windows tecrübesine sahip Microsoft için çok geç.

Mezarı açıp içine WP'yi koyup kapatacaklar sanırım.

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E_Aydin35 7 yıl
Çin'e gidiyorsa ilk olarak büyük bir açılış patlaması yaşamak istiyor galiba Microsoft anlamadığım ram'i yeterliolacağını düşünüptemi düşük vermeleri yoksa Ram'ın düşük olduğuna bakmayın öbür donanımlar sizi her türlü tatmin eder kafasındalarmı? ki bu seçeneği sanmıoyrum..
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electROck35 7 yıl
Bu durumda Türkçe Windows Phone da mart ayında hazır olacak herhalde Tango'yla birlikte. Peki firmalar Türkiye pazarına az ne kadar sürede sokabilir telefonları?
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darkaura 7 yıl
daha oncede yazmistim, windows starterdan bildigimiz klasik microsoft zihniyeti. farkli fiyat segmentleri olusturmak icin 3-5 $ maliyeti olan ama buyuk farklar yaratan donanimlari budamakdan cekinmez.
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diemcizone 7 yıl
sertacarslan
Bir telefonun en maliyetli parcalari ekran ve mobil iletisim donanimlari iken ve bunlara ragmen en baba telefonun donanim maliyeti 250-300 dolarken, bunlar neden bahsediyorlar yahu? 256 rammis... Firmalar bir de microsofta lisans odeyince bu telefoncuklar kac paraya malolacak ki 300 dolardan satilsin?

İphone 4S'nin bildiğim kadarıyla maliyeti 160-180$ civarında.
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sertacarslan 7 yıl diemcizone
diemcizone

sertacarslan

Bir telefonun en maliyetli parcalari ekran ve mobil iletisim donanimlari iken ve bunlara ragmen en baba telefonun donanim maliyeti 250-300 dolarken, bunlar neden bahsediyorlar yahu? 256 rammis... Firmalar bir de microsofta lisans odeyince bu telefoncuklar kac paraya malolacak ki 300 dolardan satilsin?


İphone 4S'nin bildiğim kadarıyla maliyeti 160-180$ civarında.


Fazla iyimsermişim.

Kabus gibi...
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sertacarslan 7 yıl
Bir telefonun en maliyetli parcalari ekran ve mobil iletisim donanimlari iken ve bunlara ragmen en baba telefonun donanim maliyeti 250-300 dolarken, bunlar neden bahsediyorlar yahu? 256 rammis... Firmalar bir de microsoft'a lisans odeyince bu telefoncuklar kac paraya malolacak ki 300 dolardan satilsin?
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