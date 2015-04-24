Windows Phone için OneDrive güncellendi

Bulut depolama servisi OneDrive'ın Windows Phone uygulaması güncellendi.

Kişilere fotoğraflar, videolar, belgeler ve fazlası için ücretsiz çevrimiçi depolama alanı sunan OneDrive'ın Windows Phone uygulaması, yayınlanan 4.11 sürümüyle ise artık kullanıcılarına şeffaf başlangıç ekranı karosu sunmaya başladı. Uygulama ayrıca birçok hata çözümü ve performans iyileştirmesi de kazandı.

Ücretsiz olarak sunulan OneDrive Windows Phone uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/onedrive-windows-phone-update-transparent-start-screen-tile-bug-fixes