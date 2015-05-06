Windows Phone için Swarm güncellendi

Foursquare'in arkadaşlarınızla iletişim kurup buluşmanın en hızlı yolunu sunan ve çevrede kimin yakında olduğunu gözler önüne seren uygulaması Swarm, Windows Phone platformunda 2.0 sürümüne güncellendi.

Uygulama Windows Phone sürümünde güncellendiği 2.0 sürümüyle direkt mesaj özelliğine kavuştu. Geçtiğimiz 13 Mart tarihinde iOS ve Android için de getirilen bu özellik sayesinde yakındaki arkadaşlar ile hızlı şekilde mesaj tabanlı sohbet edilebiliyor ve kolayca farklı buluşmalar ayarlanabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Swarm uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/swarm-windows-phone-adds-messages-and-lots-stickers-latest-update