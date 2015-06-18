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Windows Phone uyumlu YouTube istemcisi MyTube'un Windows 8.1 sürümü yayınladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone uyumlu YouTube istemcisi MyTube'un Windows 8.1 sürümü yayınladı
 
Windows phone platformunda uzun zamandır yer alan alternatif YouTube istemcisi MyTube, Window 8.1 cihazlar için de kullanıma sunuldu.
Dünyanın en büyük video platformu YouTube'a erişim için hazırlanan myTube, oldukça modern bir arayüzle geliyor ve 4K ile 60 fps gibi YouTube'nin yeni teknik imkanlarına aktif olarak destek veriyor. İzlenen videoların bilgisayarlara indirilmesine imkan tanıyan uygulama, çevrimdışı oynatma için listeler hazırlayabiliyor, yorum temelli etkileşim sunuyor ve abone olunan kanallar odağında bildirimler verebiliyor. 
Birden fazla hesap desteği veren Windows 8.1 için myTube, 2,25 TL fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor. 

http://www.windowscentral.com/mytube-brings-its-youtube-goodness-windows-phone-windows-81?utm_source=wpc&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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Microsoft Specialist 4 yıl
Arkadaşlar Windows Phone'dayken MetroTube, myTube! ve Tubecast'i kullandım sürekli silip bir diğerini yükledim ve en son Tubecast'te karar kıldım. Çoğu yönden başrılı bir uygulama ve ayrıca Windows için ilk Tubecast çıktı. Cast özelliği vs de var.

Ben hem Windows Phone hem Windows için Tubecast'i tavsiye ediyorum. (2 versiyonu var normal ve PRO olmak üzere. Başta tek versiyonu vardı ve sanırım bir güncelleme ile şimdiye kadar uygulamayı kullananlara teşekkür amaçlı PRO sürüme yükseldi bizim uygulama. Pro sürümün tek avantajı sınırsız sayıda cast yapılabilmesi. Başka varsa bilmiyorum...)
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