Windows Phone uyumlu YouTube istemcisi MyTube'un Windows 8.1 sürümü yayınladı

Windows phone platformunda uzun zamandır yer alan alternatif YouTube istemcisi MyTube, Window 8.1 cihazlar için de kullanıma sunuldu.

Dünyanın en büyük video platformu YouTube'a erişim için hazırlanan myTube, oldukça modern bir arayüzle geliyor ve 4K ile 60 fps gibi YouTube'nin yeni teknik imkanlarına aktif olarak destek veriyor. İzlenen videoların bilgisayarlara indirilmesine imkan tanıyan uygulama, çevrimdışı oynatma için listeler hazırlayabiliyor, yorum temelli etkileşim sunuyor ve abone olunan kanallar odağında bildirimler verebiliyor.

Birden fazla hesap desteği veren Windows 8.1 için myTube, 2,25 TL fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor.

http://www.windowscentral.com/mytube-brings-its-youtube-goodness-windows-phone-windows-81?utm_source=wpc&utm_medium=twitter