Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone'lu cihazlar hangi pazarlarda iPhone satışlarını geride bıraktı?

6 yıl
738
1
33
Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows Phone'lu cihazlar hangi pazarlarda iPhone satışlarını geride bıraktı?
Hatırlayacağınız üzere, Microsoft'un Halkla İlişkiler departmanının başındaki isim Frank Shaw, çarşamba günü şirketin blog sayfası üzerinden yapmış olduğu açıklamayla birlikte; Windows Phone cihazlarının yedi pazarda iPhone'u geride bıraktığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından akıllara ilk gelen soru ise, bu yedi pazarın hangileri olduğu olmuştu.

Bu sorunun yanıtı ise, çok gecikmeden geldi. The New York Times tarafından yayınlanan habere göre, Arjantin, Hindistan, Polonya, Rusya ve Güney Afrika'da Windows Phone satışları iPhone satışlarını geride bırakmış durumda. Ayrıca, aralarında Hırvatistan'ın da bulunduğu birtakım küçük Güneydoğu Avrupa ülkesinin de bu listeye dahil edildiğini de belirtelim. 

Listenin IDC'nin rakamları baz alınarak oluşturulduğu belirtilirken, konuyla ilgili olarak IDC'den gelen açıklama listenin pek de abartılacak bir yanı olmadığını gözler önüne seriyor. Öyle ki, bu pazarların normalde Nokia hakimiyetindeki pazarlar olduğu belirtilirken; operatör anlaşmalarının istenilen düzeyde olmaması ve yüksek fiyatlı cihazlara ilginin düşük olması da bu başarının altındaki nedenler arasında gösteriliyor. 


http://bits.blogs.nytimes.com/2013/03/27/where-in-the-world-are-windows-phones-outselling-iphones/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ErdemZen 6 yıl en beğenilen
Düşünen Biri
Zaten Güney Afrika teknolojinin başkenti

Güney Afrika'yı ne sanıyorsun bilmiyorum ama kendisi oldukça gelişmiş bir ülkedir, BRICS ülkeleri içinde yer alır.
Düşünen BiriZaten Güney Afrika teknolojinin başkentiGüney Afrika'yı ne sanıyorsun bilmiyorum ama kendisi oldukça gelişmi...
Devamını Gör
4 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inexo 6 yıl
1000tl ye 920yi sat bak piyasada iphone mu kalıyor
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tristan Tzara 6 yıl
yorumlar harika
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dorota 6 yıl
geçse geçse anca çarşamba pazarında geçer
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
6for6 6 yıl
yildirimbeyazit
lütfen sizde chipin yaptığı gibi haber başlıkları atmayın. yok Hangi telefon şöyleydi yok kim şu çok ilginç şeyi yaptı lütfen haber başlıklarınızı bozmayın açıklayıcı güzel.

Kesinlikle harfi harfine katılıyorum. Sırf chip online'ın kalitesiz başlıklarından dolayı dergisinden de soğudum. Çok itici oluyo başlıklar ve konular böyle olunca.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yildirimbeyazit 6 yıl
lütfen sizde chipin yaptığı gibi haber başlıkları atmayın.
yok "Hangi telefon şöyleydi" yok "kim şu çok ilginç şeyi yaptı" lütfen haber başlıklarınızı bozmayın açıklayıcı güzel.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inexo 6 yıl
1000tl ye 920yi sat bak piyasada iphone mu kalıyor
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MAVİT 6 yıl
cank1981
peki sevgili DH yazarı Hinsidtanda ikinci sıraya yükselen WP nin gelecekte Andoroidin tahtından edebileceği yorumunu yapan IDC raporlarını da ne zaman haber yapacaksınız.

donanimhaber.com/...
Sanırsam dediğiniz haber bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 6 yıl
Vay be Microsoft ta bir yerlere gelmiş!!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cank1981 6 yıl
peki sevgili DH yazarı Hinsidtan'da ikinci sıraya yükselen WP nin gelecekte Andoroid'in tahtından edebileceği yorumunu yapan IDC raporlarını da ne zaman haber yapacaksınız.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ermis1453 6 yıl cank1981
cank1981
peki sevgili DH yazarı Hinsidtan'da ikinci sıraya yükselen WP nin gelecekte Andoroid'in tahtından edebileceği yorumunu yapan IDC raporlarını da ne zaman haber yapacaksınız.

O haber degilki. Haber iphone
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LightningRaven 6 yıl
Yakında kral olacak.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QuantumVM 6 yıl
Millet galiba Paris'te yaşıyor. Rusya ve Hindistan var listede beğenmiyorlar. Yalnız orda bir ayrıntı var kaçırdıkları. WP7 Nokia'lar 2010'da çıktı. Madem Nokia bu pazarlara hakimdi neden WP7 zamanında değil de şimdi iPhone'u geçti?
DonanımHaber ile beraber düşünün bakalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jül Sezar 6 yıl
Bu gidişle dünyadaki çamaşır makinesi satışları da iPhone satışlarıyla kıyaslanacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
THESTER 6 yıl
Arkadaşlar bugün Allah'a sukur temple run wp a gelmiş real racing 3 ve instagramında wp a gelmesi bekleniyormuş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
738 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, Windows Phone ve
3 etiket daha nokia microsoft iPhone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Silicon Power Velox V70 240GB SSD video inceleme 6 yıl Reeder ReedPad4N video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim