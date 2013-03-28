Windows Phone'lu cihazlar hangi pazarlarda iPhone satışlarını geride bıraktı?

Hatırlayacağınız üzere, Microsoft'un Halkla İlişkiler departmanının başındaki isim Frank Shaw, çarşamba günü şirketin blog sayfası üzerinden yapmış olduğu açıklamayla birlikte; Windows Phone cihazlarının yedi pazarda iPhone'u geride bıraktığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından akıllara ilk gelen soru ise, bu yedi pazarın hangileri olduğu olmuştu.





Bu sorunun yanıtı ise, çok gecikmeden geldi. The New York Times tarafından yayınlanan habere göre, Arjantin, Hindistan, Polonya, Rusya ve Güney Afrika'da Windows Phone satışları iPhone satışlarını geride bırakmış durumda. Ayrıca, aralarında Hırvatistan'ın da bulunduğu birtakım küçük Güneydoğu Avrupa ülkesinin de bu listeye dahil edildiğini de belirtelim.





Listenin IDC'nin rakamları baz alınarak oluşturulduğu belirtilirken, konuyla ilgili olarak IDC'den gelen açıklama listenin pek de abartılacak bir yanı olmadığını gözler önüne seriyor. Öyle ki, bu pazarların normalde Nokia hakimiyetindeki pazarlar olduğu belirtilirken; operatör anlaşmalarının istenilen düzeyde olmaması ve yüksek fiyatlı cihazlara ilginin düşük olması da bu başarının altındaki nedenler arasında gösteriliyor.





http://bits.blogs.nytimes.com/2013/03/27/where-in-the-world-are-windows-phones-outselling-iphones/