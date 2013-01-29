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Windows Store, 40.000 uygulama sayısını bugün geçti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Store, 40.000 uygulama sayısını bugün geçti

Windows tarihinde ilk kez masaüstü platformlara uygulama mağazasını Windows 8 ile getiren Microsoft, uygulama sayısını da hızla artırıyor. 

MetroStore Scanner tarafından elde edilen verilere göre, toplam uygulama sayısı 39860 rakamına ulaştı ve bugünkü eklemeler ile 40 000 rakamı geçildi. Bununla birlikte bir aydır uygulama ekleme hızında düşüş yaşanıyor. 

27 Aralık tarihine kadar olan 35 günde 14557 uygulama mağazaya eklendi ve 35000 toplam rakamına ulaşıldı. Günlük eklenen uygulama sayısı ise 415 oldu. Bu tarihten sonra ise yaklaşık 5000 uygulama mağazaya eklendi. Günlük eklenen uygulama sayısı 156'ya düştü. 

Tatil döneminde yüksek satışlar geliştiricileri de teşvik ederken, uygulama eklenme oranını artırdı. Ancak sonrasında düşüş yaşandı. 

Tahminler Şubat başında 50000 rakamının geçileceği yönündeydi. Ancak yavaşlama nedeniyle tarih Nisan başına ötelendi.   

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Sirrüs 6 yıl
App Store:1/3 çöP
Google Store:2/3 çöp
Windows Store:3/3'e yakını çöp
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XperiaTM 6 yıl
Aynen çoğu uygulamanın çöp olduğunu düşünüyorum ben de.
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Nist 6 yıl
Gerek tasarım gerekse kullanım bakımından bana çok cazip geliyor Windows store.Her işletim sistemi gibi WS de zamanla daha kaliteli uygulamalar edinerek kullanıcılarına daha kaliteli hizmet sunabilecek.
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vamp 6 yıl
Windows phone androidi orta segmentte cok sarsicaktir yakin zamanda. Bu da androidin geciken ve gelmek bilmeyen orta segment guncellemelerinin onemini ve hizini arttirir. Yoksa sony gibi wp telefon uretmeyen ve orta segment telefonlarina guncellemeyi geciktiren ureticileri koseye skistiracaktir. Marketin bi an once gelismesi ve wp kullanicilarinin artmasi hepimizi olumlu etkileyecektir ;)
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adını nick koydum 6 yıl
WP8 sananlar var
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invisible 6 yıl
Çok çok iyi bir sistem şu magaza olayı. İbb trafikten tut birçok yerli app mevcut. Çokta kullanışlı.
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xxxone 6 yıl
Uygulamaların %90 i çöp .
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taşkafa 6 yıl

O çöplerden sizde yapın, hazırlayın, uygulayın, satışa çıkarın insanlar 380 lira para ödeyip çöp satın alıyorlar demekki ..Bilgisayar kullanımı bu kadar kolay ve basit olduysa bu WİNDOWS XP sayesinde..
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Motan 6 yıl xxxone
xxxone
Uygulamaların %90 i çöp .

Bana göre de öyle, hatta tanıdığım herkese göre de, ama burada gözden kaçan çöp kavramının kişiden kişiye değişmesidir. Bana çöp gelen bir program sizin beğeni ve ihtiyaçlarınıza göre vazgeçilmez olabilir. Milyonlarca kişinin değişik ilgi alanı, zevk ve ihtiyaçlarına göre programlar olması gerektiğini düşünürsek bu kırkbin sayısı az bile. Zaten aksi olsa, yani programların sadece %10 u herkese göre çöp, kalanları sağlam olsa bu takdirde bilgisayarımıza kurmamız gereken 36.000 program olurdu ki bu biraz zorlardı bizi, değil mi?
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ozgur112 6 yıl
Düşünen Biri
3/2 si çöp

3/2 değil 2/3
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vitor reis 6 yıl Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri

3/2 si çöp


3/2 sini yükleyip denediniz mi acaba sayın düşünen biri?
aksi taktirde bu açıklamanız asılsız bir iddaadan öteye geçmeyecektir
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jackchilina 6 yıl
Temple Run geldi mi?
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eP_362 6 yıl
Türk uygulamaları da her geçen gün artıyor. Kategorilendirme de gayet iyi.
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