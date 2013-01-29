Windows Store, 40.000 uygulama sayısını bugün geçti





Windows tarihinde ilk kez masaüstü platformlara uygulama mağazasını Windows 8 ile getiren Microsoft, uygulama sayısını da hızla artırıyor.





MetroStore Scanner tarafından elde edilen verilere göre, toplam uygulama sayısı 39860 rakamına ulaştı ve bugünkü eklemeler ile 40 000 rakamı geçildi. Bununla birlikte bir aydır uygulama ekleme hızında düşüş yaşanıyor.





27 Aralık tarihine kadar olan 35 günde 14557 uygulama mağazaya eklendi ve 35000 toplam rakamına ulaşıldı. Günlük eklenen uygulama sayısı ise 415 oldu. Bu tarihten sonra ise yaklaşık 5000 uygulama mağazaya eklendi. Günlük eklenen uygulama sayısı 156'ya düştü.





Tatil döneminde yüksek satışlar geliştiricileri de teşvik ederken, uygulama eklenme oranını artırdı. Ancak sonrasında düşüş yaşandı.





Tahminler Şubat başında 50000 rakamının geçileceği yönündeydi. Ancak yavaşlama nedeniyle tarih Nisan başına ötelendi.