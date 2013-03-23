Windows Store, 50 000 uygulama sayısına ulaştı





Klasik Windows uygulama kurma anlayışını Windows 8 ile tamamen değiştiren ve bir uygulama mağazası sistemi getiren Microsoft, Windows Phone yanında bu mağazanın da uygulama sayısını artırmak için çalışmalarına devam ediyor.





Windows 8 ve tablet odaklı Windows RT işletim sistemlerinin ortak olarak yararlandıkları Windows Mağaza, ölçümlere göre 50 000 rakamını geçmiş durumda. MetroStoreScanner tarafından yapılan ölçüm, mağazada 50 304 adet uygulamanın mevcut olduğunu gösteriyor. Mağaza faaliyete başladığı Ekim ayında 8000 adet uygulamaya sahipti. Yaklaşık 6 ayda 42 000 uygulama mağazaya eklenmiş oldu.





Mart ayına kadar mağazaya uygulama ekleme oranı aylık bazda düşüş gösterirken, ilk kez bu ay yükselişe geçti.





Yine diğer bir ölçüme göre Apple'ın masaüstü cihazları için açtığı Mac App Store da 14 000 uygulamaya erişmiş durumda.

http://www.techradar.com/news/software/applications/windows-store-now-has-50-000-apps-submissions-back-on-the-rise-1140144