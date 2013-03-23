Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Store, 50 000 uygulama sayısına ulaştı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
674
1
2
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows Store, 50 000 uygulama sayısına ulaştı

Klasik Windows uygulama kurma anlayışını Windows 8 ile tamamen değiştiren ve bir uygulama mağazası sistemi getiren Microsoft, Windows Phone yanında bu mağazanın da uygulama sayısını artırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Windows 8 ve tablet odaklı Windows RT işletim sistemlerinin ortak olarak yararlandıkları Windows Mağaza, ölçümlere göre 50 000 rakamını geçmiş durumda. MetroStoreScanner tarafından yapılan ölçüm, mağazada 50 304 adet uygulamanın mevcut olduğunu gösteriyor. Mağaza faaliyete başladığı Ekim ayında 8000 adet uygulamaya sahipti. Yaklaşık 6 ayda 42 000 uygulama mağazaya eklenmiş oldu.

Mart ayına kadar mağazaya uygulama ekleme oranı aylık bazda düşüş gösterirken, ilk kez bu ay yükselişe geçti. 

Yine diğer bir ölçüme göre Apple'ın masaüstü cihazları için açtığı Mac App Store da 14 000 uygulamaya erişmiş durumda.

http://www.techradar.com/news/software/applications/windows-store-now-has-50-000-apps-submissions-back-on-the-rise-1140144 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nightwing 6 yıl
uygulamaların kalitesinide arttırsalar keşke
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 6 yıl
Uygulama mağazası Windows Mobile 6.5 için de getirilmişti ama MS politikası yüzünden koca polatform işlevsiz hale getirildi. :D
50 bin uygulama deniyor ama diğer platform uygulamaları olan çoğu sitede hala WindowsPhone sürümü göremiyorum!..

__2000
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Casper Nirvana One hepsi bir arada bilgisayar video inceleme 6 yıl Logitech T400 ve T620 dokunmatik fare video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim