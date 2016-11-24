Windows bilgisayarda Netflix 4K içerikler için gereksinimler açıklandı

Ülkemizde de faaliyette olan çevrimiçi içerik platformu Netflix, bilindiği üzere 4K konusunda da önemli yatırımlar yapıyor. Televizyonlar ve set üstü kutularda sunulan 4K imkanı Windows 10 tarafında mevcut değildi. Şimdi sistem gereksinimlerini karşılayanlar artık Windows 10 bilgisayarlarında 4K içerik izleyebilecek.

Gereksinimler Kısıtlayıcı

Microsoft tarafından açıklanan bilgilere göre Windows 10 bilgisayarlarda Netflix 4K içerikler izleyebilmek için en az Kaby Lake tabanlı Intel Core işlemci sahibi olmak gerekiyor. Yeni nesil mimari enerji tüketimini azaltmanın yanında performansta da artış sağlıyor. Ayrıca çeşitli optimizasyonlar ile 4K medya oynatımı da akıcı bir şekilde sağlanabiliyor. Yine Microsoft Edge tarayıcısı şart.

Peki neden sadece Kaby Lake işlemciler? Önceki nesillerden veya AMD tarafından bu gereksinimi karşılayacak işlemciler yok mu? Elbette var ancak konu donanım gücü değil. Teknik detaylar net olarak bilinmese de bazı kaynaklar konunun DRM ile alakalı olduğunu düşünüyor.

Netflix’in 4K içerikler için belirlediği DRM standardı PlayReady. Kaby Lake işlemcilerde bulunan grafik birimi ve Microsoft Edge tarayıcısı bu DRM için sertifika almış durumda. Yine Kaby Lake işlemcilerin gerekli 10-bit HEVC standardını da karşıladığı ifade ediliyor. Bunun haricinde Nvidia GTX 1000 serisinde de bu standartlar mevcut ancak halen Netflix tarafından onay verilmiş değil.

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Sonuç itibariyle Windows 10 bilgisayarlarında Netflix 4K izlemek isteyenlerin bu gereksinimleri karşılaması gerekiyor. Genelde de ince dizüstü ve ikisi bir arada bilgisayarlar içerisinde Kaby Lake işlemciler mevcut. Bu bakımdan şimdilik imkanlar biraz kısıtlı olacak.