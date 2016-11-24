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Windows bilgisayarda Netflix 4K içerikler için gereksinimler açıklandı

Uzun süre sonra Windows 10 bilgisayarlara 4K içerik imkanı sunan Netflix, gereksinimleri de belirledi. Şimdilik Netflix 4K içerikleri biraz kısıtlı bir kitleye ulaşacak.
2 yıl
2,9b
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13
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows bilgisayarda Netflix 4K içerikler için gereksinimler açıklandı

Ülkemizde de faaliyette olan çevrimiçi içerik platformu Netflix, bilindiği üzere 4K konusunda da önemli yatırımlar yapıyor. Televizyonlar ve set üstü kutularda sunulan 4K imkanı Windows 10 tarafında mevcut değildi. Şimdi sistem gereksinimlerini karşılayanlar artık Windows 10 bilgisayarlarında 4K içerik izleyebilecek.

Gereksinimler Kısıtlayıcı

Microsoft tarafından açıklanan bilgilere göre Windows 10 bilgisayarlarda Netflix 4K içerikler izleyebilmek için en az Kaby Lake tabanlı Intel Core işlemci sahibi olmak gerekiyor. Yeni nesil mimari enerji tüketimini azaltmanın yanında performansta da artış sağlıyor. Ayrıca çeşitli optimizasyonlar ile 4K medya oynatımı da akıcı bir şekilde sağlanabiliyor. Yine Microsoft Edge tarayıcısı şart.

Peki neden sadece Kaby Lake işlemciler? Önceki nesillerden veya AMD tarafından bu gereksinimi karşılayacak işlemciler yok mu? Elbette var ancak konu donanım gücü değil. Teknik detaylar net olarak bilinmese de bazı kaynaklar konunun DRM ile alakalı olduğunu düşünüyor.

Netflix’in 4K içerikler için belirlediği DRM standardı PlayReady. Kaby Lake işlemcilerde bulunan grafik birimi ve Microsoft Edge tarayıcısı bu DRM için sertifika almış durumda. Yine Kaby Lake işlemcilerin gerekli 10-bit HEVC standardını da karşıladığı ifade ediliyor. Bunun haricinde Nvidia GTX 1000 serisinde de bu standartlar mevcut ancak halen Netflix tarafından onay verilmiş değil.

Ayrıca Bkz. "Microsoft Solitaire mobil platformlarda"

Sonuç itibariyle Windows 10 bilgisayarlarında Netflix 4K izlemek isteyenlerin bu gereksinimleri karşılaması gerekiyor. Genelde de ince dizüstü ve ikisi bir arada bilgisayarlar içerisinde Kaby Lake işlemciler mevcut. Bu bakımdan şimdilik imkanlar biraz kısıtlı olacak.

 

http://hexus.net/ce/news/audio-visual/99541-netflix-4k-pcs-requires-kaby-lake-windows-10-edge/ Yorum Yaz
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killnOd 2 yıl en beğenilen
Netflix efendi once bitratelerini yukseltsinde sonra islemci begensin.Yalandan milleti 4K diye kandirip birde ozellikle intelin yeni islemcilerini sattirmaya calisiyorlar...
Netflix efendi once bitratelerini yukseltsinde sonra islemci begensin.Yalandan milleti 4K diye kandirip birde ozellikle intelin yeni islemcilerini sattirmaya ca...
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Hobar 2 yıl
Arkadaş ne drm i ya. O görüntü ekrana düştükten sonra koruman imkansız. En kötü ihtimalle kayıt yaparlar. Torrente düşer.
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1 Avatar
DH Misafiri 2 yıl
4k ya kota yetti de sertifikalı işlemciyle tarayıcı problem kaldı.
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Biyturs_OnSr 2 yıl
Bu görseli tasarlayan kim acaba. 1080p ve 2K'yı aynı büyüklükte çizmek normal insanlardan farklı bir zeka gerektirir.
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akbirkurt 2 yıl
Madem konu drm ise aynı bilgisayarda full hd ve hdye neden izin veriyor?
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montevo 2 yıl
çok fazla reklam içeren hareketler.sanki anlaşılmış gibi
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erkanberk 2 yıl
İçerik bence zayıf. Sadece Türkiye de mi durum böyle bilmiyorum ama yeni çıkan hiç bir film yok
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lotraranel 2 yıl
Kota derdinden yanacak arkadaslara sayin btk baskanindan alinti yapiyorum.
3mbit yeterli ve HD video izlemek için dolmasını beklemeniz gerekli
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vjdrsjejv 2 yıl lotraranel
lotraranel
Kota derdinden yanacak arkadaslara sayin btk baskanindan alinti yapiyorum.
3mbit yeterli ve HD video izlemek için dolmasını beklemeniz gerekli


Bu açıklama ne zamanın?
Kullanıcılar ile ancak bu kadar dalga geçilebilir herhalde, salak yerine de koyuyorlar yeterli ama beklemeniz gerekli aklını....
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YesimCirakli 2 yıl
Torrent'i teşvik etmek için daha yaratıcı bir çözüm bulunamazdı. Tebrik ediyorum...
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Patren 2 yıl
bende i5 6500 var bu intel tam küfürlük donanım satmak için herşeyi yapıyorlar
keşke amd zeni bekleseydim bu kan emicilerine para kazandırmsaydım
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Hobar 2 yıl
Arkadaş ne drm i ya. O görüntü ekrana düştükten sonra koruman imkansız. En kötü ihtimalle kayıt yaparlar. Torrente düşer.
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killnOd 2 yıl en beğenilen
Netflix efendi once bitratelerini yukseltsinde sonra islemci begensin.Yalandan milleti 4K diye kandirip birde ozellikle intelin yeni islemcilerini sattirmaya calisiyorlar...
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