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Windows için Evernote Touch uygulaması güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
406
1
Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows için Evernote Touch uygulaması güncellendi
En popüler not alma uygulamalarından Evernote, Windows 8 için yeni özellikler ile güncellendi.
Yapılan güncelleme ile yeniden tasarlanmış giriş ekranı ile karşımıza gelen uygulama, ayrıca yeni not ayarlarına ve geliştirmelerine, farklı versiyonlar arası senkron halde çalışan kısa yollara, Evernote Business desteğine, son aktiviteler bölümüne, farklı etiket ve arama seçeneklerine ve hızlı erişim özelliklerine kavuşmuş durumda.
Yapılan güncelleme hakkında ayrıntılı bilgiye ve Evernote Touch uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://blog.evernote.com/blog/2013/07/05/evernote-for-windows-touch-gets-a-new-hub-page-evernote-business-support-and-more/ Yorum Yaz
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