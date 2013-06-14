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Windows işletim sistemi için TweetDeck güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows işletim sistemi için TweetDeck güncellendi

Twitter tarafından yayınlanan ve Windows kullanıcıları için oldukça pratik özellikler sağlayan TweetDeck istemcisi, Windows XP ve üzeri işletim sistemleri için 3.0.2 sürümüne güncellendi.
Yeni sürümü ile tüm kontrol araçlarının ekranın sol tarafına taşındığı uygulama, daha sade ve kullanışlı bir ara yüze kavuşmuş durumda. Tweet atma, arama, liste ve sütun seçenekleri yanında genel ayarlara da kolayca erişim sağlayan TweetDeck, akıcı bir deneyim ortaya koyuyor.
Güncellene  TweetDeck 3.0.2 sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

https://blog.twitter.com/2013/introducing-new-look-tweetdeck Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ReCoMaX 6 yıl
bu programın türkçesi yok mu yav.
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