Windows işletim sistemi için TweetDeck güncellendi





Twitter tarafından yayınlanan ve Windows kullanıcıları için oldukça pratik özellikler sağlayan TweetDeck istemcisi, Windows XP ve üzeri işletim sistemleri için 3.0.2 sürümüne güncellendi.

Yeni sürümü ile tüm kontrol araçlarının ekranın sol tarafına taşındığı uygulama, daha sade ve kullanışlı bir ara yüze kavuşmuş durumda. Tweet atma, arama, liste ve sütun seçenekleri yanında genel ayarlara da kolayca erişim sağlayan TweetDeck, akıcı bir deneyim ortaya koyuyor.

buradan ulaşabilirsiniz. Güncellene TweetDeck 3.0.2 sürümüneulaşabilirsiniz.

https://blog.twitter.com/2013/introducing-new-look-tweetdeck